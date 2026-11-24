Snapshot Στη Δημοκρατία της Καρελίας της Ρωσίας διοργανώνεται διαγωνισμός ομορφιάς για γυναίκες δεσμοφύλακες, όπου αξιολογούνται τόσο η εμφάνιση όσο και οι επαγγελματικές τους ικανότητες.

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει δοκιμασίες γνώσεων για τη ρωσική νομοθεσία, φυσική κατάσταση, σώμα με σώμα και χρήση πυροβόλου όπλου.

Στόχος του διαγωνισμού είναι η βελτίωση της εικόνας των φυλακών και των εργαζομένων σε αυτές, παρά τη φήμη για σκληρή μεταχείριση και βασανιστήρια στην Καρελία.

Στις φυλακές της Καρελίας έχουν καταγραφεί σοβαρές καταγγελίες για βασανιστήρια και κακοποιήσεις, με σημαντικές καταδίκες σωφρονιστικών υπαλλήλων τα τελευταία χρόνια.

Ο Ρώσος ακτιβιστής Ιλντάρ Νταντίν κατήγγειλε βίαιη μεταχείριση στις φυλακές της Καρελίας και αργότερα σκοτώθηκε στη μάχη υπέρ της Ουκρανίας το 2024. Snapshot powered by AI

Σε έναν πρωτοφανή διαγωνισμό ομορφιάς, γυναίκες δεσμοφύλακες στις πιο διαβόητες φυλακές της Ρωσίας αξιολογούνται με βάση την εξωτερική τους εμφάνιση. Τον διαγωνισμό διοργανώνει η Ομοσπονδιακή Σωφρονιστική Υπηρεσία της Ρωσίας στη Δημοκρατία της Καρελίας, μια περιοχή της χώρας που είναι γνωστή για τη σκληρή μεταχείριση των κρατουμένων, αλλά και για τις πολυάριθμες καταγγελίες περί άγριων βασανιστηρίων και κακοποιήσεων.

Οκτώ γυναίκες δεσμοφύλακες διεκδικούν τον τίτλο της «Μις Σωφρονιστικό Σύστημα», με τη νικήτρια να αναμένεται να προκριθεί σε έναν ευρύτερο εθνικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το Barents Observer.

Η αξιολόγηση των διαγωνιζομένων βασίζεται σε συνδυασμό της εξωτερικής τους εμφάνισης και των επαγγελματικών τους ικανοτήτων ως σωφρονιστικών υπαλλήλων. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού περιλαμβάνονται δοκιμασίες γνώσεων σχετικά με τη ρωσική νομοθεσία και την ιστορία.

Οι συμμετέχουσες θα πρέπει επίσης να αποδείξουν ότι βρίσκονται σε καλή φυσική κατάσταση, καθώς θα υποβληθούν σε δοκιμασίες σώμα με σώμα και αξιολόγηση της ικανότητάς τους στη χρήση πυροβόλου όπλου. Οι διοργανωτές επισημαίνουν ότι δεν πρόκειται απλώς για έναν διαγωνισμό ομορφιάς, καθώς «η κομψότητα και οι πραγματικές επαγγελματικές ικανότητες έχουν εξίσου μεγάλη σημασία».

Σε ανακοίνωσή του, εκπρόσωπος της περιφερειακής σωφρονιστικής υπηρεσίας ανέφερε: «Κάθε μικρή λεπτομέρεια έχει σημασία και τα λάθη είναι απαράδεκτα. Η διοίκηση και το προσωπικό της Ομοσπονδιακής Σωφρονιστικής Υπηρεσίας της Ρωσίας στη Δημοκρατία της Καρελίας εύχονται σε όλες τις διαγωνιζόμενες κάθε επιτυχία».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στόχος του διαγωνισμού είναι να αλλάξει η εικόνα που υπάρχει για τις φυλακές της περιοχής, αλλά και για τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτές, ιδιαίτερα εξαιτίας της διαβόητης φήμης τους στην Καρελία.

Οι καταγγελίες για βασανιστήρια στις φυλακές της Καρελίας

Αρκετά περιστατικά σε φυλακές της Καρελίας έχουν απασχολήσει τόσο τα ρωσικά όσο και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, με πολλούς σωφρονιστικούς υπαλλήλους και στελέχη των φυλακών να έχουν κατηγορηθεί για βιαιότητες, βασανιστήρια και κακοποιήσεις κρατουμένων.

Το 2023, δύο ανώτερα στελέχη της διαβόητης φυλακής ΙΚ-9 καταδικάστηκαν σε επτά χρόνια φυλάκισης, αφού κρίθηκαν ένοχα για άσκηση βίας σε βάρος κρατουμένων. Το 2019, δύο ακόμη υπάλληλοι της σωφρονιστικής υπηρεσίας κρίθηκαν ένοχοι για διαφθορά και καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης δυόμισι και τριών ετών αντίστοιχα.

Η Καρελία ήταν επίσης η περιοχή όπου φυλακίστηκε το 2015 ο Ρώσος ακτιβιστής της αντιπολίτευσης και επικριτής του Βλαντιμίρ Πούτιν, Ιλντάρ Νταντίν. Η τότε σύζυγός του, Αναστασία Ζότοβα, είχε καταγγείλει ότι οι δεσμοφύλακες βασάνιζαν τον σύζυγό της, υποβάλλοντάς τον σε επανειλημμένους ξυλοδαρμούς, ενώ τον απειλούσαν με βιασμό και θάνατο.

Ο ίδιος ο ακτιβιστής είχε καταγγείλει επίσης ότι οι φύλακες τον εξανάγκαζαν να βάζει το κεφάλι του μέσα σε λεκάνη τουαλέτας και τον εξέθεταν σκόπιμα σε συνθήκες παγετού.

Ο Νταντίν αποφυλακίστηκε το 2017, όταν η καταδίκη του ακυρώθηκε. Αργότερα πολέμησε στο πλευρό της Ουκρανίας εναντίον των ρωσικών δυνάμεων και σκοτώθηκε σε μάχη τον Οκτώβριο του 2024.