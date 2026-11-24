Snapshot Οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ ήταν πρώτοι στην πρωινή ζώνη με 17,6% στο σύνολο και 10,4% στο δυναμικό κοινό.

Το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 σημείωσε 15,8% στο σύνολο και 9,4% στο δυναμικό κοινό.

Το «Κοινωνία ώρα MEGA» κατέγραψε τα υψηλότερα ποσοστά στην πολύ πρωινή ζώνη με 20,4% στο σύνολο και 14,7% στο δυναμικό κοινό.

Οι περισσότερες πρωινές εκπομπές αντιμετωπίζουν δυσκολίες και λίγες καταφέρνουν διψήφια ποσοστά τηλεθέασης.

Στην πολύ πρωινή ζώνη, το «Happy Day» και το «Σήμερα» είχαν ποσοστά πάνω από 12% στο σύνολο, ενώ το «Καλημέρα Ελλάδα» και η «Ώρα Ελλάδος» σημείωσαν χαμηλότερα νούμερα. Snapshot powered by AI

Συνεχίζονται οι μάχες στην πρωινή ζώνη, με ελάχιστες εκπομπές πλέον να «χτυπούν» διψήφια νούμερα. Έτσι, η εβδομάδα ξεκίνησε με δυσκολίες για τους περισσότερους τηλεαστέρες που βλέπουν την κορυφή… να απομακρύνεται!

Συγκεκριμένα, οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ βγήκαν πρώτοι στο σύνολο με 17,6%. Στο δυναμικό κοινό, τα μηχανάκια της Nielsen κατέγραψαν 10,4%. Το «Live You», που πήρε το lead in, έκανε 13,9% και 5,2% αντίστοιχα. Το «10 Παντού» του OPEN βρέθηκε στο 10,2% του συνόλου και το 4,8% του δυναμικού κοινού.

Ο Γιώργος Λιάγκας, με το «Πρωινό» στον ΑΝΤ1, σημείωσε 15,8% στο σύνολο αλλά 9,4% στο δυναμικό κοινό. Το «Χαμογέλα και πάλι», στο MEGA, με τη Σίσσυ Χρηστίδου, κατέγραψε 9,2% στο σύνολο και 8,6% στους τηλεθεατές 18-54. Η Κατερίνα Καινούργιου, με τη «Super Κατερίνα» στον ALPHA, κράτησε παρέα στο 8,7% του συνόλου και στο 8% των τηλεθεατών 18-54. Η Ζήνα Κουτσελίνη, στο STAR, με την εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», έκανε 8,2% στο σύνολο και 10,4% στους τηλεθεατές 18-54.

Στην πολύ πρωινή ζώνη, το μαγκαζίνο «Κοινωνία ώρα MEGA» κατέγραψε 20,4% στο σύνολο και 14,7% στο δυναμικό κοινό. Το «Happy Day» στον ALPHA βρέθηκε στο 12% του συνόλου και στο 12,1% του δυναμικού κοινού. Το «Σήμερα» του ΣΚΑΪ έκανε 19,3% στο σύνολο και 8,2% στο δυναμικό κοινό. Το «Καλημέρα Ελλάδα», στον ΑΝΤ1, δεν ξεπέρασε το 6,8% στο σύνολο και το 7,4% στο δυναμικό κοινό. Στο OPEN, η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» κατέγραψε 12,9% και 5% αντίστοιχα.

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