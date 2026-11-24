Snapshot Η Αρκτική Ταλάντωση (AO) προβλέπεται να πέσει σε αρνητικές τιμές στις αρχές Δεκεμβρίου, επιτρέποντας ψυχρότερες αέριες μάζες να φτάσουν σε νοτιότερα γεωγραφικά πλάτη.

Ο δείκτης NAO δείχνει ουδετερότητα, υποδηλώνοντας έναν ασταθή Βόρειο Ατλαντικό χωρίς ισχυρή ζωνική ροή ή σταθερό εμποδισμό.

Η Ταλάντωση Madden-Julian (MJO) κινείται μεταξύ Αφρικής/Δυτικού Ατλαντικού και Ινδικού Ωκεανού, επηρεάζοντας την τροπική μεταφορά θερμότητας και την ατμοσφαιρική κυκλοφορία στα μέσα γεωγραφικά πλάτη.

Το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου αναμένεται επεισοδιακό με πιθανές ψυχρές εισβολές, χιονοπτώσεις και νέες διαταραχές, ενώ η Μεσόγειος παραμένει γεωγραφικά ευαίσθητη σε μικρές μετατοπίσεις των ατμοσφαιρικών συστημάτων.

Οι μελλοντικές ενημερώσεις θα καθορίσουν το βάθος διείσδυσης του ψυχρού αέρα στη Μεσόγειο και την κυκλωνική αντίδραση των θαλασσών στην αρχή της χειμερινής περιόδου. Snapshot powered by AI

Καθώς το φθινόπωρο εισέρχεται στην τελευταία του εβδομάδα και πλησιάζουμε στο κατώφλι του Δεκεμβρίου, το βλέμμα των ειδικών της μακροπρόθεσμης κυκλοφορίας μετατοπίζεται από τα μεμονωμένα καθημερινά φαινόμενα στους μεγάλους μηχανισμούς που διέπουν το ενεργειακό ισοζύγιο μεταξύ των τροπικών, των μέσων γεωγραφικών πλατών και του πολικού παγοκαλύμματος.

Ακριβώς κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου η ατμόσφαιρα βιώνει αλλαγές που μπορούν να διαμορφώσουν ολόκληρα δεκαήμερα του μήνα.

Ερμηνεύοντας την τάση της Αρκτικής Ταλάντωσης (AO), τη συμπεριφορά του Διπόλου του Βόρειου Ατλαντικού (NAO) και την εξέλιξη της Ταλάντωσης Madden-Julian (MJO) στους χάρτες των μοντέλων που προβάλλονται προς την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου, αναδύεται η εικόνα ενός συστήματος που δεν φαίνεται εγκλωβισμένο σε μια στατική μονοτονία, ούτε όμως προορίζεται ήδη για ένα άμεσο ακραίο φαινόμενο, αλλά μάλλον επιδίδεται στον επανασχεδιασμό των διαδρόμων ανταλλαγής θερμότητας μεταξύ βορρά και νότου και μεταξύ ανατολής και δύσης.

Αρκτική Ταλάντωση και οι πιθανές επιπτώσεις στον Πολικό Στρόβιλο

Στο μέτωπο του δείκτη AO, οι μεσοπρόθεσμες προσομοιώσεις υποδηλώνουν μια πτώση προς αρνητικό έδαφος καθώς πλησιάζουμε στις αρχές Δεκεμβρίου, ένα σήμα που στην ατμοσφαιρική δυναμική συνδέεται παραδοσιακά με μικρότερη συμπύκνωση του στροβίλου στα χαμηλά υψόμετρα και μεγαλύτερη τάση των ρευμάτων να πραγματοποιούν μεγάλες μεσημβρινές διακυμάνσεις, αφήνοντας χώρο σε ψυχρότερες αέριες μάζες να εμφανιστούν προς νοτιότερα γεωγραφικά πλάτη σε σύγκριση με ό,τι συμβαίνει όταν ο δείκτης είναι σαφώς θετικός.

Ένας Ατλαντικός σε μετάβαση και νέες πιθανότητες για αντικυκλωνικούς εμποδισμούς

Παράλληλα με αυτή την ώθηση, η διαμόρφωση του δείκτη NAO γύρω από την ουδετερότητα μαρτυρά έναν Βόρειο Ατλαντικό σε φάση ασταθούς ισορροπίας ή μετάβασης, ο οποίος στερείται τόσο μιας ισχυρής και ήπιας ζωνικής ώθησης ικανής να σαρώσει κάθε προσπάθεια ηπειρωτικής ψύξης, όσο και ενός μονολιθικού ωκεάνιου εμποδισμού ήδη πλήρως καθορισμένου.

Αυτό αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι σχηματισμοί υψηλών πιέσεων να βρουν χώρο βορειότερα ή προς τη σκανδιναβική και ρωσο-ευρωπαϊκή περιοχή.

Ταλάντωση Madden-Julian: Ο ρόλος της MJO και των πλανητικών κυμάτων στην κυκλοφορία του Δεκεμβρίου

Το μωσαϊκό αυτό συμπληρώνει η MJO, όπως παρατηρείται στο διάγραμμα φάσεων RMM κατά μήκος του τόξου από τα τέλη Νοεμβρίου έως τις αρχές Δεκεμβρίου, όπου η δέσμη των προσομοιώσεων δείχνει μια κίνηση στον κάτω τομέα μεταξύ της περιοχής Αφρικής/Δυτικού Ατλαντικού και του Ινδικού Ωκεανού, με ένα σημαντικό μέρος των τροχιών να τείνει να αποκτά εύρος προς τη δεύτερη φάση.

Δεδομένου ότι η οργανωμένη τροπική μεταφορά θερμότητας τροποποιεί την κατανομή της λανθάνουσας θερμότητας και τροφοδοτεί αλυσίδες πλανητικών κυμάτων που διαδίδονται προς τα μέσα γεωγραφικά πλάτη με μια φυσιολογική καθυστέρηση λίγων ημερών ή εβδομάδων, μια ενεργοποίηση σε αυτές τις φάσεις παρακολουθείται συχνά προσεκτικά για την πιθανή συμβολή της στην κυμάτωση της ροής και στην προδιάθεση πεδίων πιέσεων ευνοϊκών για περισσότερες μεσημβρινές ανταλλαγές πάνω από τον ευρωμεσογειακό τομέα.

Πρώτο δεκαήμερο Δεκεμβρίου: σενάρια ακόμη ανοιχτά ανάμεσα σε ψυχρές εισβολές, χιονοπτώσεις και νέες διαταραχές

Η σύνθεση αυτών των κομματιών σημαίνει επομένως την αποδοχή της πιθανολογικής φύσης των μεσο-μακροπρόθεσμων προγνώσεων, αποφεύγοντας τόσο την ψευδαίσθηση της ακρίβειας χιλιοστού για μεμονωμένες περιοχές όσο και τον πειρασμό να χαρακτηρίζεται κάθε κυματισμός στα μοντέλα ως η οριστική καμπή της εποχής, επειδή η Μεσόγειος παραμένει ένας εξαιρετικά ευαίσθητος γεωγραφικός άξονας, όπου μετατοπίσεις λίγων εκατοντάδων χιλιομέτρων στον άξονα ενός αντικυκλωνικού ακρωτηρίου ή στην τροχιά ενός ψυχρού ηπειρωτικού πυρήνα μπορούν να ανατρέψουν πλήρως την κατανομή των βροχοπτώσεων, των χιονοπτώσεων και των θερμοκρασιών στην Ελλάδα.

Εάν το σενάριο που συνάδει περισσότερο με τα τρέχοντα σήματα υποδεικνύει ένα σταδιακό άνοιγμα της ανατολικής πύλης και ένα πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου σαφώς πιο επεισοδιακό από ένα στατικό καθεστώς υψηλών πιέσεων, οι επόμενες βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες ενημερώσεις θα διευκρινίσουν πόσο βαθιά θα μπορέσει να διεισδύσει ο ψυχρός αέρας στην καρδιά της λεκάνης της Μεσογείου και ποια θα είναι η κυκλωνική απόκριση των θαλασσών μας σε αυτή την πρώτη πραγματική δοκιμασία της νέας χειμερινής περιόδου.

*Με πληροφορίες από το Meteoweb.eu

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