Snapshot Το ρωσικό φορτηγό πλοίο Sparta II ρυμουλκήθηκε στην Αγία Πετρούπολη μετά από επίθεση με drones που προκάλεσε πυρκαγιά.

Οι 16 ναυτικοί εγκατέλειψαν το πλοίο χωρίς τραυματισμούς και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Αγία Πετρούπολη.

Η Φινλανδία εκτιμά ότι πίσω από την επίθεση βρίσκεται η Ουκρανία, η οποία όμως δεν έχει αναλάβει την ευθύνη.

Το περιστατικό συνέβη στα χωρικά ύδατα της Φινλανδίας και προκάλεσε κοινή επιχείρηση κατάσβεσης με συμμετοχή φινλανδικών, ρωσικών και εσθονικών σκαφών.

Η επίθεση έρχεται μετά από ισχυρισμούς της Ουκρανίας για επιτυχημένη επίθεση με θαλάσσια drones σε ρωσική κορβέτα στη Λιβύη, χωρίς ανεξάρτητη επιβεβαίωση. Snapshot powered by AI

Στο λιμάνι της Αγίας Πετρούπολης ρυμουλκήθηκε τη Δευτέρα (23/11) το ρωσικό φορτηγό πλοίο Sparta II, το οποίο είχε δεχθεί επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη το Σάββατο στον Κόλπο της Φινλανδίας, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη του Λένινγκραντ, Αλεξάντρ Ντροζντένκο, το πλοίο έφτασε στο λιμάνι, ενώ και τα 16 μέλη του πληρώματός του μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Αγία Πετρούπολη με άλλο ρωσικό σκάφος.

Οι ναυτικοί είχαν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν το Sparta II μετά το ξέσπασμα της φωτιάς. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Οι φινλανδικές ένοπλες δυνάμεις εκτιμούν ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε πιθανότατα από την Ουκρανία. Μετά το πλήγμα, το ρωσικό πλοίο παρασύρθηκε στα χωρικά ύδατα της Φινλανδίας, όπου οργανώθηκε επιχείρηση κατάσβεσης με τη συμμετοχή επτά σκαφών: τριών φινλανδικών, δύο ρωσικών και δύο εσθονικών.

Η Ουκρανία δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση στο Sparta II.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν με θαλάσσια drones και βύθισαν ρωσική κορβέτα στο λιμάνι της Βεγγάζης, στην ανατολική Λιβύη.

Ο ισχυρισμός αυτός προέρχεται από την ουκρανική πλευρά, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα η βύθιση του ρωσικού πολεμικού πλοίου.

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