Ένα χαρακτηριστικό βίντεο φέρνει στο προσκήνιο αυτή την παράδοση, μέσα από τη συνομιλία ενός νεαρού Κρητικού με έναν μεγαλύτερο σε ηλικία κάτοικο του νησιού.

Οι δύο τους κάθονται κάτω από τα ελαιόδεντρα και συζητούν για πέντε χαρακτηριστικές λέξεις της κρητικής διαλέκτου, αναζητώντας τη σημασία τους μέσα από τον καθημερινό λόγο

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