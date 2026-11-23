Κρήτη: Πέντε λέξεις της ντοπιολαλιάς που η νέα γενιά πρέπει να γνωρίζει
Στην Κρήτη, η ντοπιολαλιά παραμένει ένα ζωντανό κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς, με λέξεις και εκφράσεις που περνούν από γενιά σε γενιά. ΒρείτεΝησιά
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Ένα χαρακτηριστικό βίντεο φέρνει στο προσκήνιο αυτή την παράδοση, μέσα από τη συνομιλία ενός νεαρού Κρητικού με έναν μεγαλύτερο σε ηλικία κάτοικο του νησιού.
Οι δύο τους κάθονται κάτω από τα ελαιόδεντρα και συζητούν για πέντε χαρακτηριστικές λέξεις της κρητικής διαλέκτου, αναζητώντας τη σημασία τους μέσα από τον καθημερινό λόγο
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