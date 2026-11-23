Snapshot Η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR έφτασε στην Ισπανία για το ματς με τη Βαλένθια στη Roig Arena.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός επιδιώκει θετικό αποτέλεσμα εκτός έδρας απέναντι στη Βαλένθια.

Ο Κώστας Σλούκας είναι ο μοναδικός παίκτης που δεν ταξίδεψε με την υπόλοιπη αποστολή. Snapshot powered by AI

Στην Ισπανία έφτασε το απόγευμα της Δευτέρας (23/11) η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR, με την ομάδα να στρέφει πλέον την προσοχή της στην εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στη Βαλένθια.

Οι «πράσινοι» θα φιλοξενηθούν από την ισπανική ομάδα την Τρίτη (24/11) στη Roig Arena, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της EuroLeague, με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού ταξίδεψε στην Ιβηρική Χερσόνησο χωρίς τον Κώστα Σλούκα, ο οποίος ήταν ο μοναδικός παίκτης που δεν ακολούθησε την υπόλοιπη ομάδα στο ταξίδι προς τη Βαλένθια.