Snapshot Από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο του 2026, πάνω από 240.000 γυναίκες ηλικίας 20 ετών και άνω αποχώρησαν από το εργατικό δυναμικό των ΗΠΑ, ενώ περισσότεροι από 287.000 άνδρες προστέθηκαν σε αυτό.

Η μείωση του γυναικείου εργατικού δυναμικού δεν αφορά μόνο απολύσεις, αλλά και γυναίκες που σταμάτησαν να αναζητούν εργασία.

Οι οικογενειακές υποχρεώσεις και η έλλειψη οικονομικά προσιτών υπηρεσιών φροντίδας επιβαρύνουν τις γυναίκες και επηρεάζουν την παραμονή τους στην αγορά εργασίας.

Παρά την οικονομική ανάκαμψη, η ανισότητα στην απασχόληση μεταξύ ανδρών και γυναικών παραμένει σημαντική και συνδέεται με διαρθρωτικά εμπόδια όπως οι διαφορές αμοιβών και περιορισμένη πρόσβαση σε ευέλικτες θέσεις εργασίας.

Η αύξηση των ανδρών στο εργατικό δυναμικό και η παράλληλη μείωση των γυναικών εγείρουν ερωτήματα για την πραγματική ισχύ της αμερικανικής αγοράς εργασίας και την ισότητα στην εργασία. Snapshot powered by AI

Μια ανησυχητική αντίφαση αποκαλύπτουν τα τελευταία στοιχεία για την αμερικανική αγορά εργασίας. Την ώρα που οι επίσημες ανακοινώσεις παρουσιάζουν θετική εικόνα για την πορεία της απασχόλησης, χιλιάδες γυναίκες φαίνεται πως μένουν εκτός εργατικού δυναμικού, διευρύνοντας την απόσταση που τις χωρίζει από τους άνδρες.

Σύμφωνα με ανάλυση του National Women's Law Center (NWLC), η οποία βασίζεται σε στοιχεία του αμερικανικού Γραφείου Στατιστικών Εργασίας, από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο του 2026 καταγράφονται περισσότερες από 240.000 λιγότερες γυναίκες ηλικίας 20 ετών και άνω στο εργατικό δυναμικό των ΗΠΑ.

Την ίδια περίοδο, ο αντίστοιχος αριθμός των ανδρών αυξήθηκε κατά περισσότερους από 287.000.

Παρά την αύξηση των θέσεων εργασίας που καταγράφηκε τον Οκτώβριο, οι γυναίκες δεν έχουν ανακτήσει τις απώλειες των προηγούμενων μηνών.

Μάλιστα, η τελευταία έκθεση δείχνει ότι ακόμη και όταν η αγορά εργασίας παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης, οι θετικές εξελίξεις δεν κατανέμονται με τον ίδιο τρόπο μεταξύ των δύο φύλων.

Αξίζει να διευκρινιστεί ότι η μείωση του εργατικού δυναμικού δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όλες αυτές οι γυναίκες απολύθηκαν.

Στη στατιστική αυτή περιλαμβάνονται τόσο όσοι εργάζονται όσο και όσοι αναζητούν ενεργά εργασία. Επομένως, η υποχώρηση μπορεί να συνδέεται και με ανθρώπους που σταμάτησαν να αναζητούν δουλειά.

More than 240,000 women age 20 and older have left the labor force since January, according to new labor data. Over the same period, more than 287,000 men entered the workforce. “There is still this disparity between women and men that gives us a lot of concern,” one analyst said. https://t.co/uMzdqAPmqj — The Washington Post (@washingtonpost) November 23, 2026

«Η διαφορά μεταξύ γυναικών και ανδρών μάς ανησυχεί ιδιαίτερα»

Η Σάρα Τζαβέιντ, ανώτερη αναλύτρια ερευνών του National Women's Law Center, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τη συνεχιζόμενη απόκλιση.

«Εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η διαφορά μεταξύ γυναικών και ανδρών, η οποία μας προκαλεί μεγάλη ανησυχία», ανέφερε, σχολιάζοντας τα στοιχεία.

Η ίδια υπογραμμίζει ότι οι θετικές επιδόσεις της οικονομίας δεν αρκούν όταν ένα σημαντικό μέρος του γυναικείου πληθυσμού εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες στην πρόσβαση και την παραμονή στην αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με την ανάλυση, το πρόβλημα συνδέεται με βαθύτερες διαρθρωτικές ανισότητες, οι οποίες εξακολουθούν να επηρεάζουν την επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών.

Οι οικογενειακές υποχρεώσεις και τα εμπόδια στην εργασία

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που εξετάζουν οι ειδικοί είναι η άνιση κατανομή των οικογενειακών υποχρεώσεων.

Η φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων συγγενών και άλλων εξαρτώμενων μελών της οικογένειας εξακολουθεί να επιβαρύνει σε μεγαλύτερο βαθμό τις γυναίκες, επηρεάζοντας τις επαγγελματικές τους επιλογές.

Για αρκετές εργαζόμενες, η δυσκολία εξεύρεσης οικονομικά προσιτών υπηρεσιών φροντίδας, σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις της καθημερινότητας, μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στην παραμονή τους στην αγορά εργασίας.

Παράλληλα, οι διαφορές στις αμοιβές, η περιορισμένη πρόσβαση σε θέσεις με ευέλικτο ωράριο και οι δυσκολίες επαγγελματικής ανέλιξης αποτελούν παράγοντες που συνδέονται με τη διαχρονική ανισότητα στην απασχόληση.

Ωστόσο, τα συγκεκριμένα στοιχεία δεν αποδεικνύουν από μόνα τους ποιος παράγοντας οδήγησε καθεμία από τις γυναίκες εκτός εργατικού δυναμικού.

Το χάσμα που παραμένει παρά την οικονομική ανάκαμψη

Τα νέα δεδομένα θέτουν ένα ευρύτερο ερώτημα για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας: Μπορεί μια αγορά εργασίας να θεωρείται πραγματικά ισχυρή όταν η συμμετοχή των γυναικών υποχωρεί, την ώρα που εκείνη των ανδρών αυξάνεται;

Για τους αναλυτές, η απάντηση δεν περιορίζεται στον συνολικό αριθμό των νέων θέσεων εργασίας.

Καθοριστική σημασία έχει το ποιοι επωφελούνται από αυτές, ποιοι παραμένουν εκτός και ποιες συνθήκες επηρεάζουν τη δυνατότητα συμμετοχής στην οικονομική δραστηριότητα.

Η εικόνα των ΗΠΑ δείχνει ότι, ακόμη και το 2026, η ισότητα στην εργασία παραμένει μια σημαντική πρόκληση.

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