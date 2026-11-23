Snapshot Συνελήφθη 28χρονος στο Ρέθυμνο για παράνομη κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και για παραβάσεις σχετικά με φωτοβολίδες και πυροτεχνήματα.

Στην κατοικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 257 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, μικροποσότητα κοκαΐνης, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές, 3.510 ευρώ και έξι κροτίδες με φυτίλι.

Κατασχέθηκαν επίσης πέντε κινητά τηλέφωνα και μία μεταλλική πτυσσόμενη ράβδος.

Το χρηματικό ποσό που κατασχέθηκε φέρεται να προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός 28χρονου άνδρα προχώρησαν σήμερα αστυνομικοί στο Ρέθυμνο, στο πλαίσιο επιχείρησης για την καταπολέμηση της παράνομης κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 28χρονο και πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών, χρηματικό ποσό, καθώς και διάφορα αντικείμενα.

Συγκεκριμένα, κατά την έρευνα κατασχέθηκαν:

257 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

Μικροποσότητα κοκαΐνης

Δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

Το χρηματικό ποσό των 3.510 ευρώ, το οποίο, σύμφωνα με την Αστυνομία, φέρεται να προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα

Πέντε κινητά τηλέφωνα

Μία μεταλλική πτυσσόμενη ράβδος

Έξι κροτίδες με φυτίλι

Ο 28χρονος συνελήφθη κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς και περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη και διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

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