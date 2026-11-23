Snapshot Συνελήφθη 44χρονος στην Αθήνα για διακίνηση 35 πλαστών έργων τέχνης αξίας 1,7 εκατ. ευρώ, ενώ αναζητείται 49χρονος πρώην αρχιμανδρίτης που φέρεται ως εγκέφαλος της υπόθεσης.

Οι πίνακες συνοδεύονταν από πλαστά πιστοποιητικά γνησιότητας και βρέθηκαν σε κατοικίες μαζί με χρηματικά ποσά, χρυσές λίρες, νομίσματα και πολύτιμους λίθους.

Ο 44χρονος αρνείται γνώση της πλαστότητας των έργων και δηλώνει ότι απλώς εξυπηρετούσε τον 49χρονο, ο οποίος βρίσκεται στις ΗΠΑ και χρησιμοποιούσε το προφίλ πώλησης στην πλατφόρμα Vendora.

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από επώνυμη καταγγελία για πλαστούς πίνακες που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο, με την έρευνα να εξετάζει πιθανή ευρύτερη δραστηριότητα απομιμήσεων έργων τέχνης.

Ο 49χρονος, με παρελθόν στον κλήρο και καταγγελίες στην Αυστραλία, έχει ταυτοποιηθεί, ενώ οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί τυχόν εμπλοκή κι άλλων προσώπων. Snapshot powered by AI

Υπόθεση παράνομης διακίνησης πλαστών έργων τέχνης, με φερόμενη εμπλοκή δύο Ελλήνων, εξιχνίασε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 44χρονο στην Αθήνα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 49χρονος, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν συνολικά 35 έργα τέχνης, τα οποία αποδίδονταν σε γνωστούς Έλληνες και ξένους δημιουργούς, καθώς και 2.750 ευρώ, 97 χρυσές λίρες, τέσσερα χρυσά γαλλικά νομίσματα και δύο πολύτιμοι λίθοι. Σύμφωνα με την εκτίμηση ειδικού, εάν οι πίνακες ήταν αυθεντικοί, η συνολική αξία τους θα έφτανε περίπου τα 1,7 εκατομμύρια ευρώ.

Η καταγγελία για τους πίνακες στη Vendora

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από επώνυμη καταγγελία, η οποία έφτασε στις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες στις 7 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το Mega, σε διαδικτυακή πλατφόρμα αγοραπωλησιών είχαν αναρτηθεί προς πώληση δύο πίνακες που αποδίδονταν στον ζωγράφο Γιώργο Μπουζιάνη.

Τα έργα φέρονταν να συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας, τα οποία, σύμφωνα με την καταγγελία, ήταν πλαστά. Η περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης οδήγησε τις Αρχές στην εκτίμηση ότι ενδέχεται να υπήρχε ευρύτερη δραστηριότητα κατασκευής και διάθεσης απομιμήσεων έργων τέχνης, με τη χρήση πλαστών εγγράφων πιστοποίησης.

Η σύλληψη έξω από το μετρό Αμπελοκήπων

Το πρωί του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου 2026, αστυνομικοί εντόπισαν τον 44χρονο έξω από τον σταθμό του μετρό «Αμπελόκηποι» και τον συνέλαβαν. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, φέρεται να είχε στην κατοχή του έξι πίνακες που αποδίδονταν στον Γιώργο Μπουζιάνη, τους οποίους επρόκειτο να παραδώσει με σκοπό την πώλησή τους έναντι συνολικά 5.150 ευρώ.

Κατά την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 44χρονος φέρεται να ενεργούσε για λογαριασμό του 49χρονου, ο οποίος αναζητείται. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ρεπορτάζ, ο δεύτερος φέρεται να είναι πρώην αρχιμανδρίτης που βρίσκεται στη Φλόριντα των ΗΠΑ και λειτουργεί στην περιοχή της Τάμπα. Ο ίδιος φέρεται επίσης να χρησιμοποιούσε το προφίλ στην πλατφόρμα Vendora μέσω του οποίου είχαν αναρτηθεί οι πίνακες.

Τι υποστηρίζει ο 44χρονος

Ο συλληφθείς αρνείται ότι γνώριζε πως τα έργα ήταν πλαστά και υποστηρίζει ότι απλώς εξυπηρετούσε τον 49χρονο, τον οποίο γνωρίζει από το 2014.

Όπως φέρεται να ανέφερε, ο 49χρονος τού ζήτησε να παραλάβει τους πίνακες από την κατοικία του και να τους μεταφέρει σε ένα άτομο που θα τους περίμενε στον σταθμό του μετρό Αμπελοκήπων, καθώς ο ίδιος βρισκόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο 44χρονος υποστήριξε ακόμη ότι δεν είχε συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις για την πώληση, δεν έλαβε χρήματα και δεν γνώριζε τον χώρο της τέχνης. Όπως είπε, οι πίνακες έφεραν πιστοποιητικά, ενώ ο ίδιος δεν είχε αντιληφθεί ότι επρόκειτο για απομιμήσεις. Πρόσθεσε ότι ήταν η πρώτη φορά που του ζητήθηκε να κάνει μια τέτοια εξυπηρέτηση.

Τα ευρήματα στις κατοικίες

Μετά τη σύλληψη πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε κατοικίες, παρουσία δικαστικού λειτουργού. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν:

35 έργα τέχνης που αποδίδονταν σε γνωστούς Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες.

2.750 ευρώ.

97 χρυσές λίρες.

Τέσσερα χρυσά γαλλικά νομίσματα.

Δύο πολύτιμους λίθους.

Τα έργα εξετάστηκαν από ιστορικό τέχνης και τεχνοκριτικό, με ειδίκευση στην εκτίμηση και την ασφάλιση έργων τέχνης. Σύμφωνα με τη γνωμάτευσή της, πρόκειται για μη αυθεντικά έργα, τα οποία αποτελούν απομιμήσεις δημιουργιών γνωστών καλλιτεχνών.

Για την οριστική διακρίβωση της γνησιότητας τόσο των πινάκων όσο και των συνοδευτικών πιστοποιητικών τους έχει οριστεί πραγματογνώμονας, ο οποίος θα διενεργήσει σχετική εξέταση.

Το παρελθόν του 49χρονου και τα δημοσιεύματα στην Αυστραλία

Το όνομα του 49χρονου είχε απασχολήσει στο παρελθόν δημοσιεύματα του αυστραλιανού Τύπου, τα οποία αναφέρονταν σε εκκλησιαστική και προσωπική υπόθεση που είχε προκαλέσει αντιδράσεις.

Σύμφωνα με το Μεγα ο 49χρονος ξεκίνησε από μικρή ηλικία να συμμετέχει στις λειτουργίες της τοπικής ενορίας του και, μετά την ενηλικίωσή του, μετέβη στο Άγιο Όρος. Ωστόσο, αποχώρησε από τον μοναχισμό και επέστρεψε στις τάξεις των λαϊκών, προκειμένου να εκπληρώσει τη στρατιωτική του θητεία.

Το 2004 χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος από τον τότε Μητροπολίτη Μεγάρων και Σαλαμίνος Βαρθολομαίο, ενώ στη συνέχεια τοποθετήθηκε ως εφημέριος στη Μαγούλα Ελευσίνας. Το 2011 εμφανίστηκε στην Αυστραλία ως εκπρόσωπος των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών.

Έπειτα από περίοδο απουσίας, το 2019 επανήλθε στις τάξεις του κλήρου, στην ενορία της Αδελαΐδας.

Ωστόσο, τον Ιούνιο του 2023 δημοσιεύματα στην Αυστραλία έφεραν στο φως καταγγελίες και αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητά του. Μεταξύ άλλων, δημοσιεύτηκαν στιγμιότυπα από εφαρμογή γνωριμιών, τα οποία, σύμφωνα με τον αυστραλιανό Τύπο, εμφάνιζαν τον αρχιμανδρίτη να ανταλλάσσει μηνύματα και φωτογραφίες σεξουαλικού περιεχομένου με άλλους χρήστες.

Τα ίδια δημοσιεύματα αναφέρονταν επίσης σε σημαντικές οικονομικές δωρεές από ηλικιωμένους ενορίτες, με ορισμένα ποσά να φέρονται να ξεπερνούν τις 500.000 αυστραλιανές δολάρια. Δεν προκύπτει, ωστόσο, από τα στοιχεία του παρόντος ρεπορτάζ ότι για τις συγκεκριμένες αναφορές είχε ασκηθεί ποινική δίωξη ή ότι είχαν απαγγελθεί κατηγορίες από τις αυστραλιανές Αρχές.

Ο 44χρονος συνελήφθη με τις κατηγορίες της διακίνησης πλαστών έργων τέχνης, της διακεκριμένης απάτης και της παράβασης της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Ο 49χρονος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται, ενώ οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφηνιστεί το εύρος της φερόμενης παράνομης δραστηριότητας και να διαπιστωθεί εάν εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα.

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