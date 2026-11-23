Εντυπωσιακές εικόνες στο Βαλ Τορένς - Το χιόνι «εξαφάνισε» αυτοκίνητο - Βίντεο
Η σφοδρή χιονόπτωση που σημειώθηκε την Κυριακή και τα ξημερώματα της Δευτέρας στο γαλλικό χιονοδρομικό κέντρο Βαλ Τορένς δημιούργησε ένα εντυπωσιακό χειμωνιάτικο σκηνικό, με ένα αυτοκίνητο να έχει σχεδόν εξαφανιστεί κάτω από το χιόνι
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- Σφοδρή χιονόπτωση στο Βαλ Τορένς των γαλλικών Άλπεων κάλυψε ένα αυτοκίνητο σχεδόν ολοκληρωτικά με χιόνι.
- Τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου το ύψος του χιονιού έφτασε τα 116 εκατοστά στα 2.300 μέτρα και τα 190 εκατοστά στα 3.200 μέτρα.
- Το Βαλ Τορένς, σε υψόμετρο περίπου 2.300 μέτρων, αποτελεί ένα από τα υψηλότερα και πιο χιονοδρομικά θέρετρα της Ευρώπης.
- Η έντονη χιονόπτωση δημιούργησε εικόνες που αποτυπώνουν την ποσότητα χιονιού που συσσωρεύεται γρήγορα στις ορεινές περιοχές των Άλπεων.
Στα λευκά ντύθηκε το Βαλ Τορένς, ένα από τα πιο γνωστά χιονοδρομικά κέντρα των γαλλικών Άλπεων, έπειτα από την έντονη χιονόπτωση που σημειώθηκε την Κυριακή 22 Νοεμβρίου και συνεχίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου.
Οι μεγάλες ποσότητες χιονιού που συσσωρεύτηκαν στην περιοχή δημιούργησαν εικόνες που θυμίζουν καρτ ποστάλ, αλλά και αποκαλύπτουν την ένταση των καιρικών φαινομένων.
Χαρακτηριστικό είναι το στιγμιότυπο με ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο, το οποίο έχει σχεδόν θαφτεί κάτω από ένα παχύ στρώμα χιονιού. Το λευκό πέπλο έχει καλύψει σχεδόν ολοκληρωτικά το όχημα, αφήνοντας να διακρίνεται ελάχιστα το περίγραμμά του.
Η εικόνα αποτυπώνει την ποσότητα χιονιού που μπορεί να συσσωρευτεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα στις ορεινές περιοχές των Άλπεων.
Το Βαλ Τορένς βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 2.300 μέτρων και αποτελεί ένα από τα υψηλότερα χιονοδρομικά θέρετρα της Ευρώπης. Χάρη στη γεωγραφική του θέση, δέχεται συχνά σημαντικές χιονοπτώσεις, ενώ η χειμερινή περίοδος διαρκεί συνήθως από τον Νοέμβριο έως την άνοιξη.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του χιονοδρομικού κέντρου, τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου το ύψος του χιονιού έφτανε τα 116 εκατοστά στα 2.300 μέτρα και τα 190 εκατοστά στα 3.200 μέτρα, με την τελευταία χιονόπτωση να καταγράφεται την ίδια ημέρα.
Οι εικόνες από το γαλλικό θέρετρο αποτυπώνουν την εντυπωσιακή όψη του αλπικού χειμώνα, με τα οχήματα, τους δρόμους και τις εγκαταστάσεις να χάνονται κάτω από το λευκό τοπίο.