Snapshot Σφοδρή χιονόπτωση στο Βαλ Τορένς των γαλλικών Άλπεων κάλυψε ένα αυτοκίνητο σχεδόν ολοκληρωτικά με χιόνι.

Τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου το ύψος του χιονιού έφτασε τα 116 εκατοστά στα 2.300 μέτρα και τα 190 εκατοστά στα 3.200 μέτρα.

Το Βαλ Τορένς, σε υψόμετρο περίπου 2.300 μέτρων, αποτελεί ένα από τα υψηλότερα και πιο χιονοδρομικά θέρετρα της Ευρώπης.

Η έντονη χιονόπτωση δημιούργησε εικόνες που αποτυπώνουν την ποσότητα χιονιού που συσσωρεύεται γρήγορα στις ορεινές περιοχές των Άλπεων. Snapshot powered by AI

Στα λευκά ντύθηκε το Βαλ Τορένς, ένα από τα πιο γνωστά χιονοδρομικά κέντρα των γαλλικών Άλπεων, έπειτα από την έντονη χιονόπτωση που σημειώθηκε την Κυριακή 22 Νοεμβρίου και συνεχίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου.

Οι μεγάλες ποσότητες χιονιού που συσσωρεύτηκαν στην περιοχή δημιούργησαν εικόνες που θυμίζουν καρτ ποστάλ, αλλά και αποκαλύπτουν την ένταση των καιρικών φαινομένων.

Χαρακτηριστικό είναι το στιγμιότυπο με ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο, το οποίο έχει σχεδόν θαφτεί κάτω από ένα παχύ στρώμα χιονιού. Το λευκό πέπλο έχει καλύψει σχεδόν ολοκληρωτικά το όχημα, αφήνοντας να διακρίνεται ελάχιστα το περίγραμμά του.

Η εικόνα αποτυπώνει την ποσότητα χιονιού που μπορεί να συσσωρευτεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα στις ορεινές περιοχές των Άλπεων.

🚗❄️ ¡Sepultado por la nieve en Val Thorens! Las intensas nevadas de este domingo y la madrugada del lunes han dejado imágenes como esta en la estación francesa de Val Thorens, en los Alpes. Un coche prácticamente enterrado bajo la nieve. 🎥 Vídeo: @val_thorens #ValThorens https://t.co/v17Z77Ztgn — Lugares de Nieve (@lugaresdenieve) November 23, 2026

Το Βαλ Τορένς βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 2.300 μέτρων και αποτελεί ένα από τα υψηλότερα χιονοδρομικά θέρετρα της Ευρώπης. Χάρη στη γεωγραφική του θέση, δέχεται συχνά σημαντικές χιονοπτώσεις, ενώ η χειμερινή περίοδος διαρκεί συνήθως από τον Νοέμβριο έως την άνοιξη.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του χιονοδρομικού κέντρου, τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου το ύψος του χιονιού έφτανε τα 116 εκατοστά στα 2.300 μέτρα και τα 190 εκατοστά στα 3.200 μέτρα, με την τελευταία χιονόπτωση να καταγράφεται την ίδια ημέρα.

Οι εικόνες από το γαλλικό θέρετρο αποτυπώνουν την εντυπωσιακή όψη του αλπικού χειμώνα, με τα οχήματα, τους δρόμους και τις εγκαταστάσεις να χάνονται κάτω από το λευκό τοπίο.

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