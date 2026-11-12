Η πιο χιονισμένη πόλη στον κόσμο δεν βρίσκεται στη Σιβηρία: Ρίχνει έξι έως επτά μέτρα ετησίως
Παρά το γεγονός ότι η Σιβηρία φημίζεται για το ψύχος της, μία περιοχή στην Ιαπωνία κατέχει τον τίτλο της πιο χιονισμένης πόλης παγκοσμίως
Αν και το Γιακούτσκ στη Σιβηρία είναι ευρέως γνωστό ως μία από τις πιο κρύες πόλεις στον πλανήτη, δεν είναι η περιοχή που δέχεται τις μεγαλύτερες χιονοπτώσεις. Αυτή η πρωτιά ανήκει στο Αόμορι, μια πόλη στη βόρεια Ιαπωνία που βιώνει πρωτοφανείς ποσότητες χιονιού κάθε χειμώνα, φτάνοντας τα έξι έως επτά μέτρα ετησίως.
Η γεωγραφική θέση που ευνοεί τις υψηλές χιονοπτώσεις
Βρισκόμενο στο βόρειο άκρο του νησιού Χονσού, το Αόμορι είναι η πρωτεύουσα της ομώνυμης νομαρχίας. Ο χειμώνας φέρνει τεράστιους όγκους χιονιού που σκεπάζουν την πόλη για μήνες, ωστόσο το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ο τρόπος με τον οποίο οι κάτοικοι συνεχίζουν απρόσκοπτα την καθημερινότητά τους.
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