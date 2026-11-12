Η πιο χιονισμένη πόλη στον κόσμο δεν βρίσκεται στη Σιβηρία: Ρίχνει έξι έως επτά μέτρα ετησίως

Αν και το Γιακούτσκ στη Σιβηρία είναι ευρέως γνωστό ως μία από τις πιο κρύες πόλεις στον πλανήτη, δεν είναι η περιοχή που δέχεται τις μεγαλύτερες χιονοπτώσεις. Αυτή η πρωτιά ανήκει στο Αόμορι, μια πόλη στη βόρεια Ιαπωνία που βιώνει πρωτοφανείς ποσότητες χιονιού κάθε χειμώνα, φτάνοντας τα έξι έως επτά μέτρα ετησίως.

Η γεωγραφική θέση που ευνοεί τις υψηλές χιονοπτώσεις

Βρισκόμενο στο βόρειο άκρο του νησιού Χονσού, το Αόμορι είναι η πρωτεύουσα της ομώνυμης νομαρχίας. Ο χειμώνας φέρνει τεράστιους όγκους χιονιού που σκεπάζουν την πόλη για μήνες, ωστόσο το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ο τρόπος με τον οποίο οι κάτοικοι συνεχίζουν απρόσκοπτα την καθημερινότητά τους.

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