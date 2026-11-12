Άγιος Παντελεήμονας: Πέρασε στη Γαλλία μέσω της Ιταλίας ο 20χρονος στραγγαλιστής της Αραμάτα

Η 24χρονη και ο 20χρονος διατηρούσαν παράλληλη σχέση και φέρεται να δολοφονήθηκε μετά από διαπληκτισμό στο διαμέρισμα του 20χρονου στον Κολωνό

Μιχάλης Παπαδάκος

Άγιος Παντελεήμονας: Πέρασε στη Γαλλία μέσω της Ιταλίας ο 20χρονος στραγγαλιστής της Αραμάτα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Η σορός της 24χρονης από την Μπουρκίνα Φάσο βρέθηκε σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα, με τις Αρχές να πλησιάζουν στην εξιχνίαση της δολοφονίας της.
  • Βασικός ύποπτος είναι ένας 20χρονος από τη Γουινέα, ο οποίος διέφυγε αρχικά στην Ιταλία και μετά στη Γαλλία.
  • Η 24χρονη και ο 20χρονος διατηρούσαν παράλληλη σχέση και φέρεται να δολοφονήθηκε μετά από διαπληκτισμό στο διαμέρισμα του 20χρονου στον Κολωνό.
  • Ο ύποπτος φέρεται να στραγγάλισε τη γυναίκα, έκρυψε τη σορό σε βαλίτσα και την πέταξε στον Άγιο Παντελεήμονα.
  • Καθοριστική ήταν η κατάθεση του συγκατοίκου του 20χρονου, ενώ οι γαλλικές Αρχές έχουν εκδώσει ένταλμα σύλληψης σε βάρος του.
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Κοντά στην εξιχνίαση της δολοφονίας της 24χρονης από την Μπουρκίνα Φάσο, η σορός της οποίας βρέθηκε το απόγευμα της Κυριακής μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα, εκτιμούν ότι βρίσκονται οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Ανθρωποκτονιών.

Ως βασικός ύποπτος για το έγκλημα φέρεται να έχει μπει στο κάδρο των ερευνών ένας 20χρονος από τη Γουινέα, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, διέφυγε αρχικά στην Ιταλία και στη συνέχεια στη Γαλλία.

Η παράλληλη σχέση και η εξαφάνιση της 24χρονης

Η νεαρή γυναίκα και ο 20χρονος είχαν γνωριστεί το 2024 σε δομή φιλοξενίας στη Λέρο και φέρεται να διατηρούσαν παράλληλη ερωτική σχέση. Η 24χρονη είχε ως σύντροφο έναν άνδρα από το Καμερούν, ο οποίος ήταν εκείνος που δήλωσε την εξαφάνισή της στις 29 Οκτωβρίου και, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που την είχε δει ζωντανή.

Η 24χρονη είχε επιστρέψει στην Αθήνα στις 28 Οκτωβρίου, προερχόμενη από τη Φολέγανδρο, όπου εργαζόταν σε ξενοδοχείο κατά τη θερινή σεζόν. Το επόμενο πρωί συναντήθηκε με τον σύντροφό της στην Κυψέλη, όπου φιλοξενούνταν, και τον ενημέρωσε ότι το μεσημέρι επρόκειτο να βρεθεί με μια φίλη της στο κέντρο της Αθήνας για καφέ.

Οι εκτιμήσεις των αστυνομικών είναι ότι, αντί για το ραντεβού που είχε αναφέρει, η 24χρονη κατευθύνθηκε στον Κολωνό, στο διαμέρισμα όπου διέμενε ο 20χρονος και με τον οποίο συναντιόταν τακτικά. Εκεί φέρεται να σημειώθηκε έντονος διαπληκτισμός, ο οποίος κατέληξε στη δολοφονία της.

Ο δράστης εκτιμάται ότι της προκάλεσε ασφυξία, πιθανότατα χρησιμοποιώντας μαξιλάρι ή κάποιο άλλο αντικείμενο.

Ακολούθως, ο ύποπτος φέρεται να τοποθέτησε τη σορό μέσα σε βαλίτσα και να τη μετέφερε στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Την εγκατέλειψε στο πεζοδρόμιο της οδού Αλκαμένους, δίπλα σε κάδο απορριμμάτων, εκτιμώντας πιθανότατα ότι θα την παραλάμβανε το απορριμματοφόρο μαζί με τα υπόλοιπα σκουπίδια. Ωστόσο, η βαλίτσα παρέμεινε στο σημείο και τελικά εντοπίστηκε.

Αξιοποιώντας βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ανασυνθέσουν τις κινήσεις του 20χρονου και να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή του από το σημείο όπου εγκατέλειψε τη βαλίτσα μέχρι τον Κολωνό. Εκεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες, επέστρεψε μετά την απόρριψη της σορού, καθάρισε το διαμέρισμα όπου φέρεται να έγινε το έγκλημα, συγκέντρωσε προσωπικά του αντικείμενα και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Η κατάθεση του συγκατοίκου που θεωρείται καθοριστική

Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας φέρεται να έπαιξε η κατάθεση του συγκατοίκου του 20χρονου, τον οποίο εντόπισαν οι αστυνομικοί στο διαμέρισμα του Κολωνού.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, ο 20χρονος επέστρεψε στο σπίτι αφού είχε εγκαταλείψει τη βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα και του αποκάλυψε ότι είχε σκοτώσει την 24χρονη. Αμέσως μετά, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, έφυγε από το διαμέρισμα και εξαφανίστηκε.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι γαλλικές Αρχές έχουν εκδώσει ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 20χρονου, ο οποίος αναζητείται προκειμένου να εντοπιστεί, να συλληφθεί και να παραδοθεί στις ελληνικές Αρχές.

Οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών εκτιμούν ότι τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί έχουν οδηγήσει την έρευνα πολύ κοντά στην εξιχνίαση της υπόθεσης, με το βάρος πλέον να πέφτει στον εντοπισμό του βασικού υπόπτου.

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