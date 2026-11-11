Νεκρή σε βαλίτσα: Το μυστικό της Φολεγάνδρου και το ραντεβού της Αραμάτα με τον στραγγαλιστή

Η νεκροψία δεν έδωσε ακριβή αίτια θανάτου λόγω σήψης, αλλά οι εκτιμήσεις δείχνουν στραγγαλισμό ή ασφυξία από μπλοκάρισμα μύτης και στόματος

Μιχάλης Παπαδάκος, Επιμέλεια

Νεκρή σε βαλίτσα: Το μυστικό της Φολεγάνδρου και το ραντεβού της Αραμάτα με τον στραγγαλιστή
Ανρθώπινη σορός εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/ EUROKINISSI)
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Η 24χρονη Αραμάτα βρέθηκε νεκρή δεμένη μέσα σε βαλίτσα σε κάδο απορριμμάτων στον Άγιο Παντελεήμονα.
  • Η Αραμάτα επέστρεψε από τη Φολέγανδρο στις 28 Οκτωβρίου και φέρεται να είχε μοιραίο ραντεβού στην Αθήνα την επόμενη μέρα.
  • Οι αστυνομικές έρευνες εστιάζουν σε ασφυκτικό θάνατο και στη χαρτογράφηση των επαφών της, με ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού για τον εντοπισμό των δραστών.
  • Η νεκροψία δεν έδωσε ακριβή αίτια θανάτου λόγω σήψης, αλλά οι εκτιμήσεις δείχνουν στραγγαλισμό ή ασφυξία από μπλοκάρισμα μύτης και στόματος.
  • Το κινητό της Αραμάτα δεν έχει βρεθεί, ενώ ο σύντροφός της από το Καμερούν ενδέχεται να καταθέσει ξανά ως μάρτυρας.
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Ένα σκοτεινό θρίλερ με πολλά αναπάντητα ερωτήματα εκτυλίσσεται γύρω από τη δολοφονία της 24χρονης Αραμάτα από την Μπουρκίνα Φάσο, η οποία βρέθηκε νεκρή, δεμένη μέσα σε μια βαλίτσα, σε κάδο απορριμμάτων στον Άγιο Παντελεήμονα.

Οι τελευταίες ημέρες της ζωής της, η επιστροφή της από τη Φολέγανδρο, ένα πιθανό μοιραίο ραντεβού στην Αθήνα και τα πρόσωπα που φέρονται να μετέφεραν τη σορό της βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών της Αστυνομίας. Οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών προσπαθούν να ανασυνθέσουν τις κινήσεις της νεαρής γυναίκας, αναζητώντας την ταυτότητα του ανθρώπου που της αφαίρεσε τη ζωή, αλλά και του συνεργού που ενδεχομένως τον βοήθησε να εξαφανίσει τα ίχνη του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Espresso, οι εκτιμήσεις των αστυνομικών κάνουν λόγο για ασφυκτικό θάνατο, ενώ μέσα από την ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού επιχειρούν να εντοπίσουν τα πρόσωπα που μετέφεραν τη βαλίτσα και την εγκατέλειψαν στον Άγιο Παντελεήμονα.

Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκεται και η παραμονή της 24χρονης στη Φολέγανδρο, όπου εργαζόταν ως καθαρίστρια. Η Αραμάτα επέστρεψε στην πρωτεύουσα στις 28 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν ο Καμερουνέζος σύντροφός της δηλώσει την εξαφάνισή της στην Αστυνομία.

Το πιθανό ραντεβού και οι τελευταίες κινήσεις της 24χρονης

Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο η νεαρή γυναίκα να είχε κανονίσει από το νησί μια συνάντηση που αποδείχθηκε μοιραία. Το πρώτο βράδυ μετά την επιστροφή της φέρεται να το πέρασε στο σπίτι του Καμερουνέζου φίλου της, τον οποίο, σύμφωνα με την κατάθεσή του, γνώριζε εδώ και περίπου δύο χρόνια από δομές φιλοξενίας μεταναστών.

Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι στις 29 Οκτωβρίου η Αραμάτα τού είπε πως θα έβγαινε για μια βόλτα, χωρίς ωστόσο να του αποκαλύψει πού θα πήγαινε ή ποιον επρόκειτο να συναντήσει.

Η 24χρονη έφυγε από το διαμέρισμα της οδού Φαέθοντος φορώντας τζιν παντελόνι, αθλητικό μπούστο και ένα t-shirt, έχοντας μαζί της μόνο το κινητό της τηλέφωνο. Από εκείνη τη στιγμή χάθηκαν τα ίχνη της.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο να συναντήθηκε με άγνωστο άνδρα στο κέντρο της Αθήνας. Παράλληλα, το σενάριο η υπόθεση να συνδέεται με αγοραπωλησία ναρκωτικών φέρεται να έχει απομακρυνθεί, καθώς δεν προκύπτει ότι η ίδια ή ο σύντροφός της έκαναν χρήση ουσιών.

Οι εκτιμήσεις για ασφυκτικό θάνατο και οι κάμερες

Η νεκροψία - νεκροτομή που διενήργησε ο ιατροδικαστής δεν επέτρεψε την εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος για τα ακριβή αίτια θανάτου. Η προχωρημένη σήψη της σορού, η οποία οδήγησε στην εκτίμηση ότι ο θάνατος είχε επέλθει περίπου μία εβδομάδα νωρίτερα, δεν επέτρεψε τον ακριβή προσδιορισμό τους.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι εκτιμήσεις των αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. συγκλίνουν στο ενδεχόμενο ασφυκτικού θανάτου. Ειδικότερα, εξετάζεται αν η 24χρονη στραγγαλίστηκε ή αν ο δράστης τής έκλεισε τη μύτη και το στόμα, προκαλώντας τον θάνατό της.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οι αστυνομικοί συλλέγουν καταθέσεις, προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τον κύκλο των επαφών της νεαρής γυναίκας και εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή, αναζητώντας τις κινήσεις των προσώπων που φέρονται να μετέφεραν τη βαλίτσα με τη σορό της.

Στο πλαίσιο της έρευνας δεν αποκλείεται ο Καμερουνέζος σύντροφός της να κληθεί να καταθέσει εκ νέου, αυτή τη φορά ως μάρτυρας. Το κινητό τηλέφωνο της 24χρονης, το οποίο είχε μαζί της όταν έφυγε από το σπίτι, εξακολουθεί να μην έχει εντοπιστεί.

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