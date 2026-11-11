Άγιος Παντελεήμονας: Ψάχνουν το κινητό της 24χρονης που βρέθηκε νεκρή στη βαλίτσα

Το δρομολόγιο του δράστη προσπαθούν να εντοπίσουν οι αρχές - Στο «μικροσκόπιο» οι κλήσεις που δέχθηκε πριν εξαφανιστεί

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Άγιος Παντελεήμονας: Ψάχνουν το κινητό της 24χρονης που βρέθηκε νεκρή στη βαλίτσα
Ανθρώπινη σορός εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/ EUROKINISSI)
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι αστυνομικές έρευνες επικεντρώνονται στην αναζήτηση του κινητού της 24χρονης και των τελευταίων επικοινωνιών της πριν από την εξαφάνισή της.
  • Το πτώμα της νεαρής γυναίκας βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα, με τα πόδια της δεμένα και χωρίς να έχει προσδιοριστεί η αιτία θανάτου.
  • Οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν τη διαδρομή του δράστη που εγκατέλειψε τη βαλίτσα και εξετάζουν την ευρύτερη περιοχή για στοιχεία.
  • Η 24χρονη επέστρεψε στην Αθήνα στις 28 Οκτωβρίου και εξαφανίστηκε μετά από την τελευταία γνωστή συνάντησή της για καφέ με άγνωστο πρόσωπο.
  • Η έρευνα εστιάζει στις επαφές της 24χρονης από την επιστροφή της μέχρι τη δήλωση εξαφάνισης στις 4 Νοεμβρίου.
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών του Τμήματος Ανθρωποκτονιών για την υπόθεση της 24χρονης γυναίκας από την Μπουρκίνα Φάσο, η σορός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα, με δεμένα τα πόδια, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα το απόγευμα της Κυριακής.

Οι αρχές εστιάζουν στις τελευταίες επικοινωνίες της νεαρής γυναίκας και στη διαδρομή που μπορεί να ακολούθησε το άτομο που μετέφερε τη βαλίτσα στο σημείο όπου εντοπίστηκε, στην προσπάθειά τους να ρίξουν φως στο μυστήριο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι από τη βαλίτσα έλειπαν το κινητό τηλέφωνο της 24χρονης και άλλα προσωπικά της αντικείμενα, στοιχεία που εκτιμάται ότι ενδέχεται να συμβάλουν στην έρευνα για την ταυτοποίηση του δράστη.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο το άτομο που μετέφερε τη σορό στο συγκεκριμένο σημείο να κινήθηκε σε κοντινή απόσταση από τον τόπο όπου βρέθηκε η βαλίτσα. Για τον λόγο αυτό, οι έρευνες επικεντρώνονται και στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να εντοπιστούν στοιχεία που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν τη διαδρομή που ακολούθησε.

Ο καφές πριν την εξαφάνισή της

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται, επίσης, το χρονικό διάστημα από τις 28 Οκτωβρίου έως τις 4 Νοεμβρίου, καθώς οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν με ποια πρόσωπα ήρθε σε επαφή η 24χρονη μετά την επιστροφή της στην Αθήνα και τι συνέβη τις ημέρες που προηγήθηκαν της εξαφάνισής της.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η νεαρή γυναίκα επέστρεψε στην Αθήνα στις 28 Οκτωβρίου, έπειτα από την ολοκλήρωση της εποχικής εργασίας της στη Φολέγανδρο, όπου βρισκόταν για τη θερινή τουριστική περίοδο. Το ίδιο βράδυ συναντήθηκε με έναν φίλο της από το Καμερούν, στον οποίο φέρεται να ανέφερε ότι επρόκειτο να πάει για καφέ με ένα ακόμη πρόσωπο στο κέντρο της Αθήνας.

Από την επόμενη ημέρα, ωστόσο, τα ίχνη της χάθηκαν. Πέντε ημέρες αργότερα, στις 4 Νοεμβρίου, ο φίλος της μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης και δήλωσε την εξαφάνισή της. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν προκύπτουν στοιχεία που να εμπλέκουν τον συγκεκριμένο άνδρα στην υπόθεση. Οι αστυνομικοί, ωστόσο, εξετάζουν τις επαφές της 24χρονης στο μεσοδιάστημα από την τελευταία γνωστή επικοινωνία της έως τη δήλωση της εξαφάνισής της, αναζητώντας πρόσωπα που ενδεχομένως να γνωρίζουν τι συνέβη.

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