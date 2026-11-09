Άγιος Παντελεήμονας: Σορός νεαρής γυναίκας βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα – Στο Ανθρωποκτονιών η υπόθεση

Ανθρώπινη σορός εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα

Snapshot Σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα βρέθηκε σορός νεαρής γυναίκας σε προχωρημένη αποσύνθεση.

Η γυναίκα εκτιμάται ότι ήταν ηλικίας 17 έως 25 ετών και είχε πεθάνει 5 έως 7 ημέρες πριν.

Η πρώτη ιατροδικαστική εξέταση δεν αποκάλυψε εμφανή τραύματα, αλλά η νεκροψία θα καθορίσει τα αίτια θανάτου.

Η υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της ΕΛ.ΑΣ., που ερευνά την ταυτότητα του θύματος και τις συνθήκες μεταφοράς της βαλίτσας. Snapshot powered by AI

Ανθρώπινη σορός σε προχωρημένη αποσύνθεση εντοπίστηκε το απόγευμα της Κυριακής (8/11) μέσα σε βαλίτσα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, με την υπόθεση να έχει αναλάβει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της ΕΛ.ΑΣ.

Η βαλίτσα βρέθηκε στη συμβολή των οδών Αλκαμένους και Χαρίσσης από έναν 29χρονο αλλοδαπό, ο οποίος μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα και ενημέρωσε τις αρχές ότι από το αντικείμενο αναδυόταν έντονη δυσοσμία. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και, κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησαν, διαπίστωσαν ότι στο εσωτερικό της υπήρχε ανθρώπινο πτώμα.

Ανθρώπινη σορός εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα INTIME NEWS

Η περιοχή αποκλείστηκε και κλήθηκε ιατροδικαστής για την πρώτη εξέταση της σορού, η οποία βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο αποσύνθεσης.

Ανθρώπινη σορός εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα Eurokinissi

Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, πρόκειται πιθανότατα για μικρόσωμη γυναίκα, πιθανότατα αφρικανικής καταγωγής, ηλικίας μεταξύ 17 και 25 ετών, η οποία υπολογίζεται ότι είχε χάσει τη ζωή της πριν από πέντε έως επτά ημέρες.

Ανθρώπινη σορός εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα INTIME NEWS

Τι έδειξε η πρώτη ιατροδικαστική εξέταση

Κατά την πρώτη εξέταση δεν εντοπίστηκαν εμφανή τραύματα, γεγονός που δεν επιτρέπει, ωστόσο, να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τις συνθήκες του θανάτου.

Ανθρώπινη σορός εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα Eurokinissi

Οι απαντήσεις αναμένονται από τη νεκροψία-νεκροτομή, η οποία θα επιχειρήσει να προσδιορίσει τα ακριβή αίτια θανάτου. Παράλληλα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών καλούνται να εξακριβώσουν την ταυτότητα του θύματος και να διαπιστώσουν πώς και από ποιον μεταφέρθηκε η βαλίτσα στο συγκεκριμένο σημείο.

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