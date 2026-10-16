Άγιος Παντελεήμονας: Επίθεση σε ηλικιωμένο για να του κλέψουν την αλυσίδα, τον χτύπησαν στο πρόσωπο

Snapshot Ένας ηλικιωμένος άνδρας δέχτηκε επίθεση και ληστεία στη Λεωφόρο Ιωνίας στον Άγιο Παντελεήμονα το απόγευμα της Πέμπτης 15/10.

Δύο νεαροί αλλοδαποί επιτέθηκαν στον ηλικιωμένο, με τον έναν να κρατά βέργα και να τον απειλεί.

Ο ηλικιωμένος προσπάθησε να διαφύγει, αλλά δέχτηκε χτύπημα στο πρόσωπο κατά τη συμπλοκή.

Οι δράστες αφαίρεσαν την αλυσίδα που φορούσε ο ηλικιωμένος και τράπηκαν σε φυγή.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από αυτόπτη μάρτυρα. Snapshot powered by AI

Επίθεση και ληστεία σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 15/10 στη Λεωφόρο Ιωνίας στον Άγιο Παντελεήμονα, σε βάρος ενός ηλικιωμένου άνδρα.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που αποτύπωσε αυτόπτης μάρτυρας, ο ηλικιωμένος φαίνεται να περπατά στο πεζοδρόμιο όταν συνάντησε δύο νεαρούς, αλλοδαπής καταγωγής.

Ο ένας από τους δύο φαίνεται να κρατά μία βέργα περίπου 1,5 μέτρου και να απειλεί τον ηλικιωμένο, ο οποίος προσπαθεί να φύγει. Ο νεαρός όμως δεν τον αφήνει, με αποτέλεσμα να πιαστούν στα χέρια και ο νέος να τον χτυπήσει στο πρόσωπο.

Στη συνέχεια οι δύο δράστες φεύγουν τρέχοντας από το σημείο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα φορούσε και αλυσίδα στο λαιμό, την οποία του άρπαξαν.

Διαβάστε επίσης