«Μεθυστική» κλοπή: Έκλεψαν 30.000 φιάλες αξίας 5,6 εκατ. δολαρίων από οινοποιείο της Τοσκάνης

Αν και η κλοπή έγινε το περασμένο Σάββατο, έγινε αντιληπτή μόλις δύο μέρες αργότερα, τη Δευτέρα, όταν το προσωπικό έφτασε στις εγκαταστάσεις για δουλειά

Δέσποινα Σοφιανίδου

«Μεθυστική» κλοπή: Έκλεψαν 30.000 φιάλες αξίας 5,6 εκατ. δολαρίων από οινοποιείο της Τοσκάνης
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Έκλεψαν 30.000 φιάλες κρασιού αξίας 5 εκατ. ευρώ από το οινοποιείο Marchesi Antinori στην Τοσκάνη.
  • Η κλοπή έγινε το Σάββατο και έγινε αντιληπτή δύο μέρες αργότερα, όταν το προσωπικό έφτασε στις εγκαταστάσεις.
  • Οι δράστες απενεργοποίησαν το συναγερμό και τις κάμερες, χρησιμοποιώντας περονοφόρα οχήματα για τη μεταφορά των φιαλών.
  • Τα κλεμμένα κρασιά, δημοφιλή στους συλλέκτες, προορίζονταν για εξαγωγή και η κλοπή χαρακτηρίζεται άνευ προηγουμένου στην Ιταλία.
  • Η έρευνα συνεχίζεται και η εταιρεία προτρέπει τους πελάτες να είναι προσεκτικοί με αγορές εκτός εξουσιοδοτημένων καναλιών.
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Στόχος κλεφτών έγινε το φημισμένο οινοποιείο Marchesi Antinori, όταν μία αποστολή με μερικά από τα πιο περιζήτητα κρασιά της Ιταλίας εξαφανίστηκε πριν προλάβει να φτάσει στους αγοραστές στο εξωτερικό, σε μια κλοπή που ο διευθύνων σύμβουλός της χαρακτήρισε ως άνευ προηγουμένου.

Αν και η κλοπή έγινε το περασμένο Σάββατο, έγινε αντιληπτή μόλις δύο μέρες αργότερα, τη Δευτέρα, όταν το προσωπικό έφτασε στις εγκαταστάσεις για δουλειά.

Οι δράστες «εξαφάνισαν» 30.000 φιάλες κρασιού αξίας 5 εκατ. ευρώ, σε μία ληστεία τη μεγαλύτερη στο είδος της στην Ιταλία.

Μια καλοσχεδιασμένη κλοπή

Πιστεύεται ότι τουλάχιστον επτά μασκοφόροι άνδρες πραγματοποίησαν την επιχείρηση αφού απενεργοποίησαν το σύστημα συναγερμού και τις κάμερες παρακολούθησης. Στη συνέχεια, χρησιμοποίησαν περονοφόρα οχήματα της εταιρείας για να φορτώσουν τις φιάλες σε δύο μεγάλα φορτηγά πριν αποχωρήσουν από τον χώρο.

Η λεία περιελάμβανε τα Tignanello, Solaia και Guado al Tasso, τρία από τα πιο γνωστά κόκκινα κρασιά του οινοποιείου. Οι φιάλες είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στους συλλέκτες, με τιμές που κυμαίνονται μεταξύ 120 και 400 ευρώ ανά φιάλη, ανάλογα με την εσοδεία.

Ο Ρένζο Κοταρέλα, διευθύνων σύμβουλος της Marchesi Antinori, δήλωσε στην ιταλική εφημερίδα «Corriere della Sera» ότι η κλίμακα της κλοπής ήταν άνευ προηγουμένου.«Μια κλοπή τέτοιας κλίμακας και αξίας σίγουρα δεν έχει συμβεί ποτέ στην Ιταλία», είπε.

Ο Κοταρέλα εξέφρασε την ελπίδα ότι οι ερευνητές θα καταφέρουν να εντοπίσουν το κλεμμένο φορτίο, επισημαίνοντας την εκτεταμένη κάλυψη από κάμερες στους δρόμους της Τοσκάνης.

Το οινοποιείο υποψιάζεται ότι η επιλογή των κρασιών υποδηλώνει ότι οι δράστες είχαν σημαντική γνώση των προϊόντων και της αξίας τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κλεμμένες φιάλες προορίζονταν για εξαγωγή.

Η Marchesi Antinori, που ιδρύθηκε το 1385, είναι ένας από τους πιο γνωστούς οικογενειακούς παραγωγούς κρασιού της Ιταλίας και εξάγει τα προϊόντα της σε περίπου 170 χώρες.

Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ η εταιρεία προτρέπει τους πελάτες να είναι προσεκτικοί όσον αφορά προσφορές των κρασιών της εκτός των εξουσιοδοτημένων καναλιών πώλησης.

Η ληστεία αυτή έρχεται εν μέσω μιας σειράς κλοπών κρασιού σε ολόκληρη την Ιταλία.

Τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με πληροφορίες, εκλάπησαν περίπου 3.000 φιάλες Barolo στη βόρεια περιοχή του Πιεμόντε, με τις απώλειες να εκτιμώνται σε αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

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