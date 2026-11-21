Snapshot Μια 29χρονη κομμώτρια στο Περού εκτελέστηκε εν ψυχρώ μέσα στο κομμωτήριό της ενώ εξυπηρετούσε πελάτισσα.

Ο δράστης μπήκε στο κατάστημα με κράνος, πυροβόλησε δύο φορές την κομμώτρια στο κεφάλι και διέφυγε με συνεργό σε μοτοσικλέτα.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οργανωμένης επίθεσης και διερευνούν αν η δολοφονία σχετίζεται με εκβιασμό, χωρίς όμως να έχουν βρεθεί απειλητικά μηνύματα προς το θύμα.

Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται με βάση το οπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία σύλληψη ή γνωστό το κίνητρο της δολοφονίας. Snapshot powered by AI

Σοκαριστικές είναι οι εικόνες από το Περού, που δείχνουν την εν ψυχρώ δολοφονία μιας 29χρονης κομμώτριας, η οποία εκτελέστηκε μέσα στο κατάστημα όπου εργαζόταν, την ώρα, μάλιστα, που εξυπηρετούσε πελάτισσα.

Σύμφωνα με το περουβιανό μέσο RPP, το έγκλημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, στην περιοχή Λίνσε της πρωτεύουσας Λίμα, όταν άγνωστος εισέβαλε στο κομμωτήριο και πυροβόλησε τη νεαρή γυναίκα δύο φορές στο κεφάλι, προτού εξαφανιστεί. Το θύμα ταυτοποιήθηκε ως Μάιρα Αλεξάντρα Μούτσα Λάντσα, ηλικίας 29 ετών.

Η δολοφονική επίθεση καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας του καταστήματος, με τις εικόνες να αποτυπώνουν τις τελευταίες στιγμές της νεαρής γυναίκας και την ψυχραιμία με την οποία κινήθηκε ο δράστης.

Δείτε βίντεο - Προσοχή σκληρές εικόνες:

Πυροβόλησε χωρίς να πει λέξη

Η 29χρονη εκείνη την ώρα ίσιωνε τα μαλλιά μιας πελάτισσας, χωρίς να γνωρίζει ότι ένας ένοπλος είχε πλησιάσει το κατάστημα. Όπως φαίνεται στο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, ένας άνδρας με καλυμμένο το πρόσωπό του από κράνος μοτοσικλέτας εισήλθε αιφνιδιαστικά στον χώρο.

Ο δράστης πλησίασε την κομμώτρια και, χωρίς να προηγηθεί οποιαδήποτε συνομιλία ή αντιπαράθεση, την πυροβόλησε δύο φορές στο κεφάλι και στο πρόσωπο. Αμέσως μετά την επίθεση, τράπηκε σε φυγή, αφήνοντας πίσω του νεκρή τη νεαρή γυναίκα.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για προσχεδιασμένη δολοφονία, καθώς ο τρόπος δράσης παραπέμπει σε επίθεση εκτελεστή. Μάλιστα, δεύτερη κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη διαφυγή του ενόπλου.

Σύμφωνα με το RPP, λίγα μέτρα μακριά από το κομμωτήριο τον περίμενε ένας δεύτερος άνδρας πάνω σε μοτοσικλέτα. Ο δράστης επιβιβάστηκε στο όχημα και οι δύο άνδρες απομακρύνθηκαν με μεγάλη ταχύτητα προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η παρουσία του δεύτερου ατόμου ενισχύει τις υποψίες για οργανωμένη επίθεση, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα των δραστών.

Το ενδεχόμενο εκβιασμού

Λίγο μετά τη δολοφονία, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο και απέκλεισαν την περιοχή, προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία και να εξετάσουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τόσο τον άνδρα που πυροβόλησε όσο και τον συνεργό που τον περίμενε στη μοτοσικλέτα. Ένα από τα ζητήματα που διερευνώνται είναι εάν η επίθεση σχετίζεται με εκβιασμό.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες του RPP, η γυναίκα που μισθώνει τον χώρο δήλωσε στους αστυνομικούς ότι κατά το διάστημα που εργάζεται εκεί δεν είχε δεχθεί απειλητικά μηνύματα ή εκβιαστικές απαιτήσεις.

Η συγκεκριμένη μαρτυρία έχει συμπεριληφθεί στη δικογραφία, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα πιθανά κίνητρα.

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