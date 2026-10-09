Διάσημος πλαστικός χειρουργός εκτελέστηκε μπροστά σε προσωπικό και ασθενείς σε κλινική στη Μαρμπέγια

Snapshot Ένας 18χρονος Σουηδός συνελήφθη ως ύποπτος για τη δολοφονία του 57χρονου πλαστικού χειρουργού Αλεξάντερ Ασλάνι στην κλινική του στη Μαρμπέγια.

Ο Ασλάνι πυροβολήθηκε μπροστά σε ασθενείς και προσωπικό από έναν κουκουλοφόρο που διέφυγε με μοτοσικλέτα.

Οι αρχές εξετάζουν την πιθανή σύνδεση της δολοφονίας με απειλές από δυσαρεστημένη ασθενή που ζητούσε επιστροφή χρημάτων.

Ο Ασλάνι ήταν διεθνώς γνωστός πλαστικός χειρουργός με περισσότερες από 15.000 επεμβάσεις και πελάτες από πάνω από 40 χώρες.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφηνιστούν τα κίνητρα και ο ρόλος του συλληφθέντος στη δολοφονία. Snapshot powered by AI

Ένας 18χρονος Σουηδός συνελήφθη ως ύποπτος για τη δολοφονία του 57χρονου Γερμανού πλαστικού χειρουργού Αλεξάντερ Ασλάνι, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς μέσα στην κλινική του στη Μαρμπέγια της Ισπανίας, μπροστά σε ασθενείς και μέλη του προσωπικού.

Η επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, όταν ένας κουκουλοφόρος ντυμένος στα μαύρα εισέβαλε στην κλινική και πυροβόλησε τον γιατρό αρκετές φορές από κοντινή απόσταση, χτυπώντας τον, σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο κεφάλι και στον λαιμό. Στη συνέχεια διέφυγε με μοτοσικλέτα υψηλής ισχύος, ενώ ο 18χρονος συνελήφθη την Πέμπτη, έπειτα από αστυνομική επιχείρηση που αναπτύχθηκε στη δυτική Κόστα ντελ Σολ.

Στο μικροσκόπιο οι απειλές δυσαρεστημένης ασθενούς

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με βασική γραμμή έρευνας να αποτελεί πιθανή διαμάχη με δυσαρεστημένη ασθενή. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, λίγες ώρες πριν από τη δολοφονία, πελάτισσα της κλινικής Cirumed είχε στείλει μηνύματα διαμαρτυρίας για το αποτέλεσμα αισθητικής επέμβασης, ζητώντας άμεση επιστροφή χρημάτων και διατυπώνοντας απειλές.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η συγκεκριμένη πελάτισσα είχε εκφράσει και στο παρελθόν τη δυσαρέσκειά της, ενώ ο σύντροφός της φέρεται να είχε απειλήσει λεκτικά το προσωπικό της κλινικής. Οι αστυνομικοί ανακρίνουν τον 18χρονο προκειμένου να διαπιστώσουν εάν είχε προσωπική εμπλοκή ή εάν ενήργησε ως εκτελεστής για λογαριασμό τρίτου.

Παράλληλα, ισπανικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι ερευνητές εξετάζουν και άλλα πιθανά κίνητρα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί επίσημα ποιο ήταν το κίνητρο της δολοφονίας.

https://www.instagram.com/reel/Dd4JJbpjBEo/

Διεθνώς γνωστός πλαστικός χειρουργός

Ο Ασλάνι αποτελούσε γνωστό όνομα στον χώρο της αισθητικής χειρουργικής, με ειδίκευση, μεταξύ άλλων, στις βραζιλιάνικες ανυψώσεις γλουτών (BBL). Στην πολυετή καριέρα του φέρεται να πραγματοποίησε περισσότερες από 15.000 επεμβάσεις, ενώ η φήμη του προσέλκυε ασθενείς από περισσότερες από 40 χώρες.

Είχε ιδρύσει την κλινική Cirumed το 2007 και είχε αναπτύξει διεθνείς επαγγελματικές συνεργασίες, ενώ στο παρελθόν είχε περιθάλψει και γνωστά πρόσωπα της τηλεόρασης. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε σοκ σε φίλους και συνεργάτες του, οι οποίοι εξέφρασαν δημόσια τη θλίψη τους.

Ο γιατρός ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο κοριτσιών. Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να προσπαθούν να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες της επίθεσης και τον ρόλο του συλληφθέντος.

https://www.instagram.com/p/CvzauL4ttNn/

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