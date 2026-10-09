Η Σαουδική Αραβία απέκλεισε το ενδεχόμενο εκεχειρίας με τους Χούθι

Η Σαουδική Αραβία απέκλεισε το ενδεχόμενο εκεχειρίας με τους Χούθι μετά την θανατηφόρα επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Η Σαουδική Αραβία απέκλεισε το ενδεχόμενο εκεχειρίας με τους Χούθι
ΚΟΣΜΟΣ
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Η Σαουδική Αραβία απέκλεισε το ενδεχόμενο εκεχειρίας με τους Χούθι, μετά τις επιθέσεις που δέχτηκε το Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Χάλεντ στο Ριάντ από τους φιλοϊρανούς αντάρτες της Υεμένης την Πέμπτη, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους τρεις πολίτες, ανάμεσά τους και ένας πιλότος της Saudi Arabian Airlines (Saudia).

Σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται μια σαουδαραβική πηγή, το Ριάντ αποκλείει το ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός μέχρι οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης, τις οποίες η Σαουδική Αραβία υποστηρίζει, ανακαταλάβουν τα εδάφη, τα οποία έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους οι δυνάμεις των φιλοϊρανών ανταρτών.

«Η Σαουδική Αραβία δεν θα υποκύψει στον στρατιωτικό εκβιασμό των μαχητών Χούθι», τόνισε η πηγή που δεν κατονομάσθηκε.

Το βράδυ της Πέμπτης, η σαουδαραβική υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοίνωσε τον θάνατο τριών πολιτών και πολλούς τραυματισμούς κατά τις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά του αεροδρομίου του Ριάντ, την ευθύνη για τις οποίες ανέλαβαν οι Χούθι.

«Οι επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο τριών Σαουδαράβων πολιτών», ανακοίνωσε η υπηρεσία διευκρινίζοντας ότι είχαν ως στόχο εγκαταστάσεις του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ και ένα αεροπλάνο της εθνικής αεροπορικής εταιρείας Saudia.

Από την πλευρά της, η Saudia ανακοίνωσε ότι ένα «περιστατικό» στο διεθνές αεροδρόμιο Βασιλιάς Χάλεντ του Ριάντ προκάλεσε τον θάνατο ενός πιλότου και ζημιές σε αεροπλάνο που βρισκόταν στο έδαφος.

«Με βαθιά λύπη η Saudia ανακοινώνει τον θάνατο του κυβερνήτη Χαμούντ Αλί Αλκαλθάμι», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Δεν υπήρχαν επιβάτες στο αεροσκάφος την ώρα της επίθεσης, διευκρίνισε η εταιρεία και η λειτουργία του αεροδρομίου έχει έκτοτε αποκατασταθεί.

Οι Χούθι ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι οι δυνάμεις τους επιτέθηκαν κατά του αεροδρόμιου με πυραύλους cruise, ενώ υποστήριξαν επίσης ότι επιτέθηκαν και κατά αεροδρομίου στην πόλη Ναζράν της νοτιοδυτικής Σαουδικής Αραβίας, ένα πλήγμα που δεν έχει επιβεβαιωθεί από το Ριάντ, και κατά της στρατιωτικής βάσης Χάμις Μουσάιτ.

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