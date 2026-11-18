Snapshot Οι «Μπλε Ώρες» στον ΣΚΑΪ ανανεώνονται για το 2027, επιστρέφοντας με υψηλή τηλεθέαση.

Η σειρά «Δύο Μαύρα Πουκάμισα» στο MEGA συνεχίζεται το 2027 χωρίς να έχει κερδίσει το επιθυμητό κοινό, ενώ το «Κάμπινγκ» επίσης θα παραμείνει στον αέρα.

Στον ΑΝΤ1 συνεχίζουν «Το Κρίνο και το Αγκάθι» και το «Ντέρτι», ενώ ολοκληρώνεται η «Σύγκρουση» στα 8 επεισόδια.

Ο ALPHA διατηρεί στο πρόγραμμά του τις σειρές «Σόι σου», «Μπαμπά σ’ αγαπώ», «Κόρες της Αρετής» και «Μια Γυναίκα», ενώ οι «Φόνοι στο Καμπαναριό» ολοκληρώνονται στο 12ο επεισόδιο.

Νέες σειρές όπως το «Καρακαρά» στο MEGA, το «Για Σένα» στον ALPHA, το «Το Σώμα της» και οι «Σπιλιάδες» στον ΑΝΤ1 θα κάνουν πρεμιέρα στο δεύτερο μισό της σεζόν. Snapshot powered by AI

Με το βλέμμα στραμμένο στο δεύτερο μισό της τηλεοπτικής χρονιάς είναι τα στελέχη των καναλιών, που βάζουν στόχο να γυρίσουν το χαρτί στην τηλεθέαση και να κερδίσουν –ο καθένας για το «μαγαζί» του– το στοίχημα της τηλεθέασης. Σημαντικό κεφάλαιο στον προγραμματισμό εξακολουθούν να έχουν οι σειρές.

Κάποιες από αυτές συνεχίζονται, κάποιες ολοκληρώνονται, ενώ κάποιες ακόμη θα προστεθούν στη λίστα. Στον ΣΚΑΪ, οι «Μπλε Ώρες» παίρνουν με τιμή και δόξα το εισιτήριο για το 2027. Ο Ανδρέας Γεωργίου και η Βάνα Δημητρίου κατάφεραν να φέρουν πίσω στο Φάληρο ένα εξαιρετικά ικανοποιητικό μερίδιο τηλεθεατών, που συντονίζεται για το δραματικό σίριαλ.

Την ίδια ώρα, στο μέτωπο του MEGA, κυκλοφορούν πολλά σενάρια για το μέλλον της παραγωγής «Δύο Μαύρα Πουκάμισα». Η αλήθεια είναι ότι η σειρά δεν κέρδισε το κοινό που θα ήθελαν οι ιθύνοντες, ωστόσο τους πρώτους μήνες του 2027 θα παραμείνει στον αέρα. Παρέα θα συνεχίσει να κρατά και το «Κάμπινγκ», ενώ η «Σύγκρουση» θα ολοκληρώσει την πορεία της, όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο, στα 8 επεισόδια.

Στον ΑΝΤ1, το πράσινο φως παίρνουν «Το Κρίνο και το Αγκάθι» και το «Ντέρτι», με το δεύτερο να μπαίνει στη λίστα με τα προγράμματα που συζητιούνται με θετικό πρόσημο. Στο STAR, «Τα Φαντάσματα» θα αποχαιρετήσουν το κοινό στα 10 επεισόδια προβολής (αυτή τη στιγμή έχουμε δει το 7ο), ενώ το «IQ 160» θα είναι στον αέρα για επτά ακόμη επεισόδια.

Ο ALPHA, που «μαζεύει» όλο το χαρτί με το «Σόι σου», θα πορευτεί χωρίς ιδιαίτερες απώλειες. Η κωμική σειρά-φαινόμενο, το «Μπαμπά σ’ αγαπώ», οι «Κόρες της Αρετής» και το «Μια Γυναίκα» θα είναι στον αέρα και το 2027. Οι «Φόνοι στο Καμπαναριό» θα πουν «αντίο» στο 12ο επεισόδιο, κλείνοντας τον δικό τους κύκλο.

Οι νέες αφίξεις

Φυσικά, θα υπάρξουν και νέες αφίξεις, όπως έχουμε αναφέρει ξανά στο Newsbomb. Στο MEGA θα δούμε την πρεμιέρα του σίριαλ εποχής «Καρακαρά». Σε σκηνοθεσία Στάμου Τσάμη και σενάριο της Σοφίας Καζαντζιάν και του Μάριου Ιορδάνου, η νέα παραγωγή έρχεται να φωτίσει μια αθέατη πτυχή της ελληνικής παράδοσης, μέσα από μια ιστορία όπου ο άγραφος νόμος γίνεται πεπρωμένο.

Για το δεύτερο μισό της σεζόν μετατίθεται η πρεμιέρα του «Για Σένα» στον ALPHA. Ο Φίλιππος (Κίμων Κουρής) και η Μελίνα (Ειρήνη Αγγελοπούλου) ξεκινούν από δύο εντελώς διαφορετικούς κόσμους. Εκείνος αναζητά απαντήσεις για τη γυναίκα του. Εκείνη παλεύει να προστατεύσει ένα παιδί. Οι δρόμοι τους συναντιούνται σε μια αλήθεια που κανείς από τους δύο δεν γνωρίζει ολόκληρη.

Το ίδιο διάστημα θα κάνει πρεμιέρα και το σίριαλ «Το Σώμα της». Πρόκειται για μια σύγχρονη ιστορία με επίκεντρο δύο γυναίκες, μια συμφωνία που θα αλλάξει τη ζωή τους και ένα από τα πιο σύνθετα ζητήματα της εποχής μας: την παρένθετη κύηση.

Και ο ΑΝΤ1, όμως, ετοιμάζει την ήδη πολυδιαφημισμένη σειρά «Σπιλιάδες», με τον Γιώργο Παπαβασιλείου να υπογράφει τη σκηνοθεσία και τη Μαρία Γεωργιάδου το σενάριο. Όταν μια γυναίκα θεωρείται νεκρή μετά από μια καταιγίδα, «ξαναγεννιέται» σε έναν άλλο τόπο, χωρίς μνήμη, την ώρα που η καλύτερή της φίλη προσπαθεί να κλέψει τη ζωή της. Ανάμεσα σε δύο κόσμους, όταν θυμηθεί ποια είναι, θα πρέπει να επιλέξει ποια ζωή είναι πραγματικά δική της.

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