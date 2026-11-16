Οι κόρες της Αρετής spoiler: Τρία πρόσωπα τινάζουν τη ζωή των Κεχαγιάδων στον αέρα

Καθηλωτικά τα επεισόδια των επόμενων εβδομάδων…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Οι κόρες της Αρετής spoiler: Τρία πρόσωπα τινάζουν τη ζωή των Κεχαγιάδων στον αέρα
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  • Η Αρετή συνεργάζεται με την Αφροδίτη για να ανακαλύψουν ποιος Κεχαγιάς είναι το χαμένο παιδί της Αφροδίτης.
  • Η Αφροδίτη αποκαλύπτει το σκοτεινό παρελθόν της και αποφασίζει να αντιμετωπίσει τον Λεωνίδα μετά το ψέμα της Αρετής.
  • Η συνάντηση της Αφροδίτης με τον Λεωνίδα προκαλεί κρίση που φέρνει στην επιφάνεια μυστικά από το παρελθόν.
  • Ο Κωνσταντίνος ερευνά τη σχέση της άγνωστης γυναίκας με το λιποθυμικό επεισόδιο του πατέρα του.
  • Η Τζένη αντιμετωπίζει εκβιασμούς και απειλές για το παρελθόν της, ενώ η Ναταλία βρίσκεται σε κίνδυνο με την εμφάνιση της Νίας.
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Η τηλεοπτική σειρά του ALPHA, «Οι κόρες της Αρετής», θα συνεχίσει να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον με καθηλωτικά επεισόδια και μεγάλες ανατροπές. Η Αρετή συμμαχεί με την Αφροδίτη προκειμένου να μάθουν ποιος Κεχαγιάς είναι το χαμένο παιδί της δεύτερης, ενώ το αμαρτωλό παρελθόν της Τζένης ετοιμάζεται να βγει στο φως.

Συγκεκριμένα, η Αφροδίτη πιέζει την Αρετή να της αποκαλύψει ποιος από τους δύο άντρες είναι ο γιος της, ενώ η ίδια προσπαθεί να ξεδιαλύνει το μυστήριο γύρω από το παρελθόν των Κεχαγιάδων. Η Αφροδίτη αποκαλύπτει στην Αρετή το σκοτεινό παρελθόν της. Όταν όμως μαθαίνει το ψέμα που της είπε η Αρετή, αποφασίζει να στραφεί απευθείας στον Λεωνίδα.

Η Αρετή προσπαθεί απεγνωσμένα να τη σταματήσει, γνωρίζοντας πως έτσι μπορεί να χαθεί η μοναδική ευκαιρία να μάθει την αλήθεια για το παιδί της. Όταν τελικά η Αφροδίτη και η Αρετή βρίσκονται πρόσωπο με πρόσωπο με τον Λεωνίδα έξω από τη βίλα, η εμφάνιση της Αφροδίτης τον συγκλονίζει τόσο, ώστε καταρρέει μπροστά σταμάτια τους.

Η κατάσταση του Λεωνίδα προκαλεί αναστάτωση σε όλους, όμως ο πραγματικός κίνδυνος δεν αφορά την υγεία του αλλά τα μυστικά του παρελθόντος που απειλούν να βγουν στην επιφάνεια. Η Αρετή εκμεταλλεύεται την απρόσμενη συνάντηση του Λεωνίδα με την Αφροδίτη και προσπαθεί να μάθει ποιος από τους γιους του είναι το παιδί που εκείνη αναζητά εδώ και χρόνια.

Την ίδια στιγμή, ο Κωνσταντίνος υποψιάζεται ότι η άγνωστη γυναίκα που είδε έξω από τη βίλα συνδέεται με το λιποθυμικό επεισόδιο του πατέρα του και αρχίζει να ερευνά μόνος του. H Τζένη πανικοβάλλεται καθώς το σκοτεινό παρελθόν της απειλεί να αποκαλυφθεί. Ο Ανδρέας ξέρει ότι του κρύβει την αλήθεια, ενώ ο Στέλιος κλιμακώνει τον εκβιασμό του, οδηγώντας την σε μια επικίνδυνη απόφαση. Όμως ο μεγαλύτερος κίνδυνος πλησιάζει τη Ναταλία, όταν η Νία εμφανίζεται απρόσμενα στο σπίτι της...

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