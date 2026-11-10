Οι κόρες της Αρετής spoiler: Η Ναταλία με χειροπέδες και η Άννα στην αγκαλιά του Κωνσταντίνου

Snapshot Η Ναταλία συλλαμβάνεται μετά από σύγκρουση με τη Νία, προκαλώντας σοκ και μεγάλες ανατροπές.

Ο Αλέξης υπερασπίζεται τη Ναταλία ενάντια στις κατηγορίες και συγκρούεται ανοιχτά με την οικογένειά του.

Ο Λεωνίδας διώχνει τον Αλέξη από το σπίτι λόγω της στάσης του υπέρ της Ναταλίας.

Η Άννα και ο Κωνσταντίνος έρχονται πιο κοντά μετά από μια απρόσμενη στιγμή.

Η Ναταλία και ο Κωνσταντίνος αναπτύσσουν μια απροσδόκητη και έντονη αμηχανία με υποβόσκοντα ερωτισμό. Snapshot powered by AI

Κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στις 22.00, οι «Κόρες της Αρετής» κρατούν παρέα στο κοινό του ALPHA και αποδεικνύεται ότι η ιστορία αρχίζει να καθηλώνει. Τα νούμερα τηλεθέασης ανεβαίνουν, ενώ οι εξελίξεις φροντίζουν να κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον.

Τις επόμενες εβδομάδες, θα δούμε τη Τζένη να βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με τον Στέλιο, που επιστρέφει απειλητικά στη ζωή της και την εκβιάζει με ένα επικίνδυνο μυστικό από το παρελθόν. Ο Ανδρέας αρχίζει να υποψιάζεται πως κάτι σοβαρό της συμβαίνει, ενώ η Φαίη επιμένει να ψάχνει τις κινήσεις της.

Η Ναταλία αρχίζει να αφήνεται στο συναίσθημά της για τον Αλέξη, ωστόσο η Νία κάνει την κίνησή της και της αποκαλύπτει πλευρές από το ερωτικό παρελθόν του, αποφασισμένη να τη διώξει οριστικά από τη ζωή του.

Η Ναταλία συγκρούεται άγρια με τη Νία, χωρίς να καταλαβαίνει πως πέφτει σε παγίδα που θα τη φέρει αντιμέτωπη με τον νόμο. Η σύλληψη της Ναταλίας σοκάρει τους πάντες καιφέρνει μεγάλες ανατροπές.

Ο Αλέξης είναι πεπεισμένος πως η Ναταλία είναι αθώα και έρχεται σε ανοιχτή σύγκρουση με την οικογένειά του, υπερασπιζόμενος τη σχέση τους απέναντι στις κατηγορίες της Νίας.

Ο Λεωνίδας, εξοργισμένος από τηστάση του γιου του, τον διώχνει από το σπίτι, οδηγώντας τη μεταξύ τους σχέσηστα άκρα.

Η Άννα λυγίζει από την πίεση και μια απρόσμενη στιγμή με τον Κωνσταντίνο φέρνει τους δυο τους πιο κοντά.

Ο Νικόλας προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδιατου, βρίσκοντας στήριγμα στον προπονητή και την ομάδα του, ενώ ο Κωνσταντίνος αρχίζει να βλέπει τη Ναταλία με άλλο μάτι. Η συνάντησή τους έξω από το σπίτι της Αρετής φέρνει για πρώτη φορά ανάμεσά τους μια επικίνδυνη αμηχανία και έναν υπόγειο ερωτισμό που κανείς δεν περίμενε.

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