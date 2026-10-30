Οι κόρες της Αρετής spoiler: Άννα και Νικόλας σε θανάσιμο κίνδυνο

Snapshot Η Ναταλία και η οικογένειά της χάνουν το σπίτι τους μετά από δολοπλοκίες της Λουκίας και λάθη της Αρετής, με προσωρινό καταφύγιο από τη Φρόσω.

Η Τζένη κατηγορεί την Άννα για κλοπή, προκαλώντας οικογενειακές συγκρούσεις και την αποχώρηση της Φαίης από το σπίτι.

Ο Νικόλας κλέβει τα χρυσαφικά της μητέρας του για να βοηθήσει την Άννα, γεγονός που οδηγεί στην αποβολή του από τον πατέρα του.

Η Αρετή διώκεται από τη βίλα και μένει χωρίς σπίτι, ενώ η Άννα απορρίπτει τη μητέρα της και φεύγει με τον Νικόλα.

Η Άννα και ο Νικόλας πέφτουν σε θανάσιμο κίνδυνο όταν η Άννα αιχμαλωτίζεται και ο Νικόλας βρίσκεται αιμόφυρτος σε απομονωμένο μέρος. Snapshot powered by AI

Με καθηλωτικά επεισόδια θα επιστρέψει, την ερχόμενη εβδομάδα, η σειρά του ALPHA «Οι κόρες της Αρετής». Η παραγωγή μυθοπλασίας, που προβάλλεται κάθε Δευτέρα και Τρίτης στις 22.00, επιφυλάσσει δυνατές σκηνές και μεγάλες αποκαλύψεις.

Η Ναταλία και η οικογένειά της βρίσκονται ξαφνικά στον δρόμο, ύστερα από δολοπλοκίες από τη Λουκία και λάθη της Αρετής που οδηγούν στην έξωσή τους, με τη Φρόσω να τους προσφέρει προσωρινό καταφύγιο. Η Αρετή, όταν αντιλαμβάνεται τι συνέβη, καταρρέει και ξεσπά εναντίον της Λουκίας, θεωρώντας την υπεύθυνη για την καταστροφή τους. Παράλληλα, στη βίλα των Κεχαγιάδων, η Τζένη στήνει μια καλοσχεδιασμένη ίντριγκα, κατηγορώντας την Άννα για κλοπή. Η Φαίη, συναισθηματικά φορτισμένη από την απώλεια της μητέρας της, αλλά και τη ζήλεια της για τη σχέση της Άννας με τον Νικόλα, αντιδρά βίαια και τη χαστουκίζει, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Ο Λεωνίδας παίρνει σαφή θέση υπέρ της Άννας, οδηγώντας τη Φαίη σε ρήξη με τον πατέρα της και, τελικά, στην αποχώρησή της από το σπίτι. Η ένταση διαχέεται σε όλη την οικογένεια, με τον Κωνσταντίνο να προσπαθεί να ισορροπήσει την κατάσταση και τον Αλέξη να παραμένει διχασμένος. Η Τζένη, από την πλευρά της, παρακολουθεί ικανοποιημένη το χάος που έχει προκαλέσει. Η Αρετή και η Άννα θρηνούν την απώλεια του σπιτιού τους, ενώ η Ναταλία παλεύει να σταθεί στα πόδια της, σηματοδοτώντας μια νέα, αβέβαιη αρχή για όλους.

Οι ζωές όλων ανατρέπονται, όταν η αλήθεια αρχίζει να βγαίνει στην επιφάνεια. Η Αρετή σοκάρεται από μια ανακάλυψη που αλλάζει όσα πίστευε για την κόρη της, ενώ την ίδια στιγμή μαθαίνει ότι η Ναταλία έχει χάσει τα πάντα: δουλειά, σπίτι και αξιοπρέπεια. Αποφασισμένη να πάρει την κατάσταση στα χέρια της, φτάνει μέχρι την εταιρία των Κεχαγιάδων, έτοιμη να συγκρουστεί με όλους. Η Ναταλία, μόνη και πληγωμένη, προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια της, χωρίς να γνωρίζει πως κάποιος κινεί τα νήματα πίσω από την πλάτη της. Όταν τελικά έρχεται αντιμέτωπη με τον Αλέξη, η σύγκρουσή τους ξεπερνά κάθε όριο και φέρνει στο φως συναισθήματα που κανείς δεν μπορεί πια να αγνοήσει. Την ίδια ώρα, ο Νικόλας φτάνει στα άκρα για να βοηθήσει την Άννα να επιστρέψει το άρωμα. Και ενώ όλα μοιάζουν να καταρρέουν, μια κίνηση του Αλέξη θα αφήσει τη Ναταλία άφωνη... και ίσως αλλάξει τα πάντα.

Η Ναταλία συγκρούεται έντονα με τον Αλέξη, απορρίπτοντας τη βοήθειά του και αφήνοντας πίσω της μια κατάσταση γεμάτη θυμό αλλά και σύγχυση. Την ίδια στιγμή, η Σωτηρία δίνει μάχη στο νοσοκομείο, με την οικογένειά της να κρατιέται από μια εύθραυστη ελπίδα. Στο σπίτι των Κεχαγιάδων, οι ισορροπίες διαταράσσονται: ο Λεωνίδας έρχεται σε σύγκρουση με τον Αλέξη, απαιτώντας να αναλάβει τις ευθύνες του για την κατάσταση της Ναταλίας. Παράλληλα, η Αρετή προσπαθεί απεγνωσμένα να εξασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον για την κόρη της, φτάνοντας στα άκρα, όμως τελικά καταρρέει όταν βλέπει τις ελπίδες της να διαψεύδονται. Την ίδια ώρα, αποκαλύπτεται πως ο Νικόλας έχει κλέψει τα χρυσαφικά της μάνας του, βάζοντάς τα ενέχυρο για να βοηθήσει την Άννα, προκαλώντας την απόλυτη ρήξη με τον πατέρα του που τον διώχνει από το σπίτι. Το ίδιο έντονα αντιδρά και η Αρετή απέναντι στην Άννα όταν μαθαίνει για τον τρόπο που κατάφερε να αντικαταστήσει το άρωμα της Έφης στη βίλα. Η Μαρίνα, τραυματισμένη από το παρελθόν της, αντιδρά έντονα στον Πάκη, ενώ μια μυστηριώδης παρουσία συνεχίζει να παρακολουθεί τις κινήσεις της. Ο Νικόλας και η Άννα, μετά το βίαιο ξέσπασμα των γονιών τους, αποφασίζουν να φύγουν μακριά από όλους όσους τους πληγώνουν.

Η Αρετή διώχνεται από τη βίλα και βρίσκεται ολομόναχη, χωρίς σπίτι, την ώρα που η Άννα την απορρίπτει οριστικά και φεύγει με τον Νικόλα. Η οικογένεια διαλύεται και οι ισορροπίες καταρρέουν, ενώ ο Λεωνίδας αρχίζει να αμφισβητεί τις αποφάσεις των δικών του ανθρώπων. Η Ναταλία έρχεται αντιμέτωπη με μια απρόσμενη κίνηση του Αλέξη, που την φέρνει σε σύγκρουση με τον ίδιο της τον εαυτό, την ίδια στιγμή που η αλήθεια για την Άννα την εξοργίζει και ανοίγει παλιές πληγές. Μακριά απ' όλους, τα δύο παιδιά προσπαθούν να ζήσουν τον έρωτά τους, χωρίς να φαντάζονται τον εφιάλτη που πλησιάζει. Μια νύχτα στην ερημιά μετατρέπεται σε παγίδα και η κατάσταση ξεφεύγει από κάθε έλεγχο... η Άννα βρίσκεται στα χέρια αγνώστων, ενώ ο Νικόλας πέφτει αιμόφυρτος στο έδαφος. Τίποτα δεν θα είναι πια το ίδιο.

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