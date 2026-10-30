Δέσποινα Βανδή: Η εξομολόγηση για τον Βασίλη Μπισμπίκη - «Προσεύχομαι να μείνω για πάντα εδώ»

Snapshot Η τραγουδίστρια δημοσίευσε κοινές φωτογραφίες με τον ηθοποιό συνοδεύοντάς τες με μήνυμα αγάπης και μουσική υπόκρουση από τραγούδι της.

Στην ανάρτησή της, εξέφρασε την επιθυμία να συνεχίσει να βρίσκεται στη ζωή του Βασίλη Μπισμπίκη.

Η δημόσια εξομολόγηση της Δέσποινας Βανδή αναδεικνύει τη στενή και τρυφερή σχέση που διατηρούν τα τελευταία χρόνια. Snapshot powered by AI

Μια ιδιαίτερα τρυφερή αναφορά στη σχέση της με τον Βασίλη Μπισμπίκη έκανε η Δέσποινα Βανδή μέσα από τα social media, εκφράζοντας την επιθυμία της να συνεχίσει να μοιράζεται μαζί του τη ζωή της.

Αφορμή στάθηκαν τα γενέθλια του ηθοποιού, ο οποίος την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου συμπλήρωσε 49 χρόνια ζωής. Με αφορμή τη σημαντική αυτή ημέρα, η τραγουδίστρια θέλησε να του ευχηθεί δημόσια, μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η Δέσποινα Βανδή δημοσίευσε κοινές φωτογραφίες τους, αλλά και ένα ασπρόμαυρο στιγμιότυπο του συντρόφου της, συνοδεύοντάς τα με ένα ιδιαίτερο μήνυμα αγάπης.

https://www.instagram.com/p/DfF1WotFzd1/

«Και προσεύχομαι να μείνω για πάντα εδώ. Χρόνια πολλά αγάπη μου», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα, επιλέγοντας ως μουσική υπόκρουση το τραγούδι της «Στην Αυλή του Παραδείσου».

Η φράση της τραγουδίστριας δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς αποτέλεσε μια δημόσια έκφραση των συναισθημάτων της για τον ηθοποιό, με τον οποίο διατηρεί σχέση τα τελευταία χρόνια.

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