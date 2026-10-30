Δέσποινα Βανδή: Η εξομολόγηση για τον Βασίλη Μπισμπίκη - «Προσεύχομαι να μείνω για πάντα εδώ»

Η Δέσποινα Βανδή ευχήθηκε δημόσια στον Βασίλη Μπισμπίκη για τα 49α γενέθλιά του μέσω ανάρτησης στο Instagram

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Δέσποινα Βανδή: Η εξομολόγηση για τον Βασίλη Μπισμπίκη - «Προσεύχομαι να μείνω για πάντα εδώ»
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  • Η τραγουδίστρια δημοσίευσε κοινές φωτογραφίες με τον ηθοποιό συνοδεύοντάς τες με μήνυμα αγάπης και μουσική υπόκρουση από τραγούδι της.
  • Στην ανάρτησή της, εξέφρασε την επιθυμία να συνεχίσει να βρίσκεται στη ζωή του Βασίλη Μπισμπίκη.
  • Η δημόσια εξομολόγηση της Δέσποινας Βανδή αναδεικνύει τη στενή και τρυφερή σχέση που διατηρούν τα τελευταία χρόνια.
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Μια ιδιαίτερα τρυφερή αναφορά στη σχέση της με τον Βασίλη Μπισμπίκη έκανε η Δέσποινα Βανδή μέσα από τα social media, εκφράζοντας την επιθυμία της να συνεχίσει να μοιράζεται μαζί του τη ζωή της.

Αφορμή στάθηκαν τα γενέθλια του ηθοποιού, ο οποίος την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου συμπλήρωσε 49 χρόνια ζωής. Με αφορμή τη σημαντική αυτή ημέρα, η τραγουδίστρια θέλησε να του ευχηθεί δημόσια, μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η Δέσποινα Βανδή δημοσίευσε κοινές φωτογραφίες τους, αλλά και ένα ασπρόμαυρο στιγμιότυπο του συντρόφου της, συνοδεύοντάς τα με ένα ιδιαίτερο μήνυμα αγάπης.

https://www.instagram.com/p/DfF1WotFzd1/

«Και προσεύχομαι να μείνω για πάντα εδώ. Χρόνια πολλά αγάπη μου», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα, επιλέγοντας ως μουσική υπόκρουση το τραγούδι της «Στην Αυλή του Παραδείσου».

Η φράση της τραγουδίστριας δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς αποτέλεσε μια δημόσια έκφραση των συναισθημάτων της για τον ηθοποιό, με τον οποίο διατηρεί σχέση τα τελευταία χρόνια.

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Δέσποινα Βανδή: Η εξομολόγηση για τον Βασίλη Μπισμπίκη - «Προσεύχομαι να μείνω για πάντα εδώ»

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