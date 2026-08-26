Δέσποινα Βανδή: Αφιερώνει το «Δε ξέρω πόσο σ’ αγαπώ» στον Βασίλη Μπισμπίκη

Snapshot Η Δέσποινα Βανδή αφιέρωσε το τραγούδι «Δεν ξέρω πόσο σ’ αγαπώ» στον σύντροφό της Βασίλη Μπισμπίκη κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου με φίλους.

Καθ’ όλη την ερμηνεία, η τραγουδίστρια κοιτούσε τρυφερά τον Βασίλη Μπισμπίκη.

Σε συγκεκριμένο σημείο του τραγουδιού, η Δέσποινα Βανδή έδειξε τον ηθοποιό, επιβεβαιώνοντας την αφιέρωση.

Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media. Snapshot powered by AI

Μια τρυφερή στιγμή μοιράστηκαν η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης, σε βραδινή έξοδο με φίλους. Η τραγουδίστρια πήρε το μικρόφωνο και ερμήνευσε το διαχρονικό τραγούδι «Δεν ξέρω πόσο σ’ αγαπώ», το οποίο αφιέρωσε στον σύντροφό της.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ερμηνείας της, η Δέσποινα Βανδή είχε στραμμένο το βλέμμα της προς τον Βασίλη Μπισμπίκη, σε μια εμφανώς τρυφερή στιγμή που καταγράφηκε σε βίντεο και δημοσιεύτηκε στα social media.

Μάλιστα, όταν έφτασε στο σημείο του τραγουδιού με τους στίχους «Ήταν μια σπίθα στην αρχή και μιας βροχής ψιχάλα», η τραγουδίστρια έδειξε τον ηθοποιό, κάνοντας ακόμη πιο ξεκάθαρη την αφιέρωση.