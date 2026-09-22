Trump TV: Η «απάντηση» του Λευκού Οίκου στη σύγκρουση με τα αμερικανικά ΜΜΕ

Ο Λευκός Οίκος έβαλε στον αέρα ένα 24ωρο διαδικτυακό κανάλι με ομιλίες και εμφανίσεις του Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που η σύγκρουσή του με μεγάλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης έχει περάσει πλέον και στις δικαστικές αίθουσες.

Γιάννης Φιλιππάκος, Επιμέλεια

Trump TV: Η «απάντηση» του Λευκού Οίκου στη σύγκρουση με τα αμερικανικά ΜΜΕ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Λευκός Οίκος λάνσαρε το «TRUMP TV: The Essentials Station», ένα 24ωρο διαδικτυακό κανάλι με ομιλίες και εμφανίσεις του Ντόναλντ Τραμπ, που μεταδίδεται μέσω των επίσημων ψηφιακών υποδομών του προεδρικού γραφείου.
  • Η έναρξη του Trump TV συνέπεσε με την έντονη σύγκρουση του Τραμπ με μεγάλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, που περιλαμβάνει αποκλεισμούς μέσων και νομικές προσφυγές.
  • Ο αποκλεισμός του CNNi, MS NOW και Politico από την κάλυψη του Λευκού Οίκου οδήγησε σε αναστολή της κοινής τηλεοπτικής κάλυψης των προεδρικών δραστηριοτήτων από τα μεγάλα δίκτυα.
  • Το Trump TV μεταδίδει αποκλειστικά επιλεγμένο προεδρικό υλικό χωρίς δημοσιογραφική επεξεργασία, ενώ δεν αποτελεί νέο δίκτυο όπως το CNN ή το Fox News ούτε ανήκει στην Trump Media.
  • Η ιδέα για ένα κανάλι Trump υπήρχε από το 2016, αλλά το παρόν κανάλι είναι το πρώτο επίσημο κανάλι του Λευκού Οίκου που λειτουργεί μέσω των προεδρικών υποδομών.
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Το όνομα «Trump TV» ακουγόταν στην αμερικανική πολιτική σκηνή εδώ και σχεδόν μία δεκαετία. Τώρα, για πρώτη φορά, πήρε επίσημη μορφή. Από τα ξημερώματα της Τρίτης (ώρα Ελλάδος), ο Λευκός Οίκος έθεσε σε λειτουργία το «TRUMP TV: The Essentials Station», ένα 24ωρο διαδικτυακό κανάλι που μεταδίδει ομιλίες, παρεμβάσεις και επιλεγμένες εμφανίσεις του Αμερικανού προέδρου.

Δεν πρόκειται για τηλεοπτικό δίκτυο στα πρότυπα του CNNi ή του Fox News ούτε για νέο εγχείρημα της Trump Media. Eίναι κανάλι της ίδιας της αμερικανικής προεδρίας, το οποίο μεταδίδεται μέσω των επίσημων ψηφιακών υποδομών του Λευκού Οίκoυ.

Η πρεμιέρα του, ωστόσο, γίνεται σε μια περίοδο ανοιχτής σύγκρουσης του Τραμπ με μεγάλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Το λανσάρισμα είχε προετοιμαστεί από νωρίς. Ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου άρχισε να ανεβάζει σύντομα teasers, αρχικά με μια παλιά τηλεοπτική συσκευή και το μήνυμα «Something’s coming. Stay tuned».

Στη συνέχεια με ένα τηλεοπτικό βαν να περνά τις πύλες του Λευκού Οίκου.

Ακολούθησε το μονόλεπτο «Trump TV is Here», με αναφορές στην εκλογική νίκη του Τραμπ το 2024, πριν το κανάλι αρχίσει να εκπέμπει στις 19:00 το απόγευμα ώρα ανατολικής ακτής ΗΠΑ.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αποκλείσει το CNN, το MS NOW και το Politico από τον Λευκό Οίκο, κατηγορώντας τα για «fake news» και για εχθρική κάλυψη της κυβέρνησής του.

Τα τρία μέσα απάντησαν με προσφυγή στην ομοσπονδιακή Δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι ο αποκλεισμός τους παραβιάζει την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.

Ωστόσο η αντιπαράθεση δεν έμεινε εκεί, καθώς το CNNi επρόκειτο τη Δευτέρα να αναλάβει, βάσει του συστήματος εκ περιτροπής κάλυψης, το τηλεοπτικό pool του Λευκού Οίκου. Όταν η προεδρία δεν του επέτρεψε να αναλάβει τη σειρά του, τα υπόλοιπα μεγάλα δίκτυα – ABC, CBS, NBC και Fox News – αρνήθηκαν να το αντικαταστήσουν.

Έτσι, η κοινή τηλεοπτική κάλυψη των προεδρικών δραστηριοτήτων ανεστάλη ως αντίδραση στην απόφαση του Λευκού Οίκου. Και μέσα σε αυτή την ένταση έκανε πρεμιέρα το Trump TV.

Η σημασία του press pool

Το σύστημα του press pool αποτελεί εδώ και δεκαετίες βασικό κομμάτι της κάλυψης του Αμερικανού προέδρου.

Επειδή πολλές εμφανίσεις γίνονται σε χώρους όπου δεν μπορούν να βρίσκονται ταυτόχρονα δεκάδες τηλεοπτικά συνεργεία και δημοσιογράφοι, ένας μικρός αριθμός εκπροσώπων των μέσων καλύπτει κάθε φορά το γεγονός και μοιράζεται το υλικό με τους υπόλοιπους.

Έτσι φτάνουν στα αμερικανικά μέσα εικόνα και ήχος από το Οβάλ Γραφείο, το Air Force One και άλλες εκδηλώσεις περιορισμένης πρόσβασης.

Η διαμάχη, επομένως, δεν αφορά μόνο τρία μέσα που έχασαν την πρόσβασή τους στον Λευκό Οίκο, αλλά αφορά και τον τρόπο με τον οποίο καλύπτεται η ίδια η προεδρία.

Aπευθείας μετάδοση από τον Λευκό Οίκο

Με το Trump TV, ο Λευκός Οίκος αποκτά πλέον ένα ακόμη δικό του κανάλι για τη μετάδοση προεδρικού υλικού.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει υλικό που επιλέγει η κυβέρνηση: ομιλίες, δηλώσεις, εκδηλώσεις και παλαιότερες εμφανίσεις του Τραμπ, χωρίς τη δημοσιογραφική επεξεργασία κάποιου ανεξάρτητου μέσου.

Η απευθείας επικοινωνία με το κοινό δεν είναι καινούργια πρακτική για τον Τραμπ. Στην πρώτη του προεδρία βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στο Twitter, ενώ αργότερα δημιούργησε το Truth Social. Τώρα η ίδια λογική αποκτά και 24ωρη τηλεοπτική μορφή.

Οι σκέψεις για το «Trump TV» από το 2016

Η ιδέα είχε εμφανιστεί πολύ πριν από την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Το 2016, λίγο πριν από τις προεδρικές εκλογές, είχαν δημοσιευθεί πληροφορίες ότι άνθρωποι του περιβάλλοντός του εξέταζαν τη δημιουργία τηλεοπτικού δικτύου με το όνομά του.

Σύμφωνα με τους Financial Times, ο Τζάρεντ Κούσνερ είχε τότε συζητήσει με στελέχη της αγοράς των media τις δυνατότητες χρηματοδότησης ενός τέτοιου εγχειρήματος, ωστόσο εκείνο το σχέδιο δεν προχώρησε.

Τα επόμενα χρόνια δημιουργήθηκαν όμως η Trump Media & Technology Group, το Truth Social και στη συνέχεια το Truth+, η streaming υπηρεσία της εταιρείας.

Το σημερινό Trump TV δεν ανήκει στην Trump Media. Είναι επίσημο κανάλι του Λευκού Οίκου και λειτουργεί μέσα από τις υποδομές της αμερικανικής προεδρίας.

Η συγκυρία της πρεμιέρας

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει συνδέσει επισήμως την έναρξη του Trump TV με τη σύγκρουση γύρω από το press pool.

Η πρεμιέρα του, ωστόσο, συνέπεσε με μία από τις εντονότερες αντιπαραθέσεις της δεύτερης θητείας Τραμπ με τα αμερικανικά μέσα.

Την ίδια ημέρα που τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα ανέστειλαν την κοινή κάλυψη των προεδρικών δραστηριοτήτων, ο Λευκός Οίκος άρχισε να μεταδίδει το δικό του 24ωρο πρόγραμμα.

Για την ώρα, το Trump TV λειτουργεί ως συνεχής ροή επίσημου προεδρικού υλικού. Το αν θα περιοριστεί σε αυτόν τον ρόλο ή αν θα εξελιχθεί σε κάτι ευρύτερο, μένει να φανεί.

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