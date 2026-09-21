Τραμπ: Γύρισε μπούμερανγκ η κόντρα με τα ΜΜΕ – Δεν ακουγόταν γιατί δεν υπήρχαν μικρόφωνα - Βίντεο

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ εγκαινίασε το νέο ελικοδρόμιο στον Λευκό Οίκο χωρίς να υπάρχουν μικρόφωνα, με αποτέλεσμα οι δηλώσεις του να μην ακουστούν.

Τα μεγάλα αμερικανικά ΜΜΕ αποφάσισαν να μην καλύπτουν τις δραστηριότητες του Τραμπ μέχρι να επιστρέψει τις διαπιστεύσεις σε CNN, MS NOW και Politico.

Το CNN, το MS NOW και το Politico προσέφυγαν στη δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση Τραμπ παραβιάζει την ελευθερία του Τύπου σύμφωνα με την Πρώτη Τροπολογία.

Κύρια αμερικανικά μέσα ενημέρωσης προειδοποίησαν ότι η μη ανάκληση της απόφασης απειλεί την ελευθερία του Τύπου και το δικαίωμα του κοινού σε ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Snapshot powered by AI

Η κόντρα που ξεκίνησε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ με τα αμερικανικά ΜΜΕ φαίνεται ότι του γύρισε μπούμερανγκ.

Τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα και οι δημοσιογράφοι αποφάσισαν να μην καλύπτουν τις δραστηριότητες του Αμερικανού προέδρου μέχρι να επιστρέψει τις διαπιστεύσεις στον Λευκό Οίκο για τους δημοσιογράφους του CNN, MS NOW και το περιοδικό Politico.

Έτσι όταν ο Τραμπ εγκαινίασε το νέο ελικοδρόμιο στον Λευκό Οίκο οι δημοσιογράφοι και τα μικρόφωνά τους δεν ήταν στην εκδήλωση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι τηλεθεατές να βλέπουν επί 9 λεπτά τον χαμογελαστό Τραμπ να μιλάει αλλά ουδείς να ξέρει τι είπε αφού δεν ακουγόταν.

Το CNN, MS NOW και το περιοδικό Politico προσέφυγαν στην αμερικανική δικαιοσύνη κατά της απόφασης Τραμπ με βασική αιτιολογία ότι καταπατείται η ελευθερία του Τύπου και της έκφρασης που προστατεύεται από την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.

Σε κοινή τους ανακοίνωση τα ABC News, CBS News, CNN, Fox News Media και το NBC News, δήλωσαν ότι αν δεν ανακληθεί η απόφαση του Λευκού Οίκου, απειλείται η ελευθερία του Τύπου και το δικαίωμα του κοινού σε ανεξάρτητη δημοσιογραφία, απαλλαγμένη από κυβερνητικές παρεμβάσεις.

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