Το συγκινητικό «αντίο» της Μαρίας Τζομπανάκη στον Γιώργο Μαζωνάκη
Η Μαρία Τζομπανάκη επέλεξε έναν βαθιά κρητικό τρόπο για να αποτυπώσει τα συναισθήματά της
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Με μια συγκινητική μαντινάδα επέλεξε η Ρεθυμνιώτισσα ηθοποιός Μαρία Τζομπανάκη να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, εκφράζοντας δημόσια τη συγκίνησή της για τον θάνατο του αγαπημένου καλλιτέχνη.
Η Μαρία Τζομπανάκη επέλεξε έναν βαθιά κρητικό τρόπο για να αποτυπώσει τα συναισθήματά της, συνδέοντας το τραγούδι, που αποτέλεσε αναπόσπαστο κομμάτι της πορείας του Γιώργου Μαζωνάκη, με το τελευταίο του «ταξίδι».
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