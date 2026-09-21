Το συγκινητικό «αντίο» της Μαρίας Τζομπανάκη στον Γιώργο Μαζωνάκη

Με μια συγκινητική μαντινάδα επέλεξε η Ρεθυμνιώτισσα ηθοποιός Μαρία Τζομπανάκη να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, εκφράζοντας δημόσια τη συγκίνησή της για τον θάνατο του αγαπημένου καλλιτέχνη.

Η Μαρία Τζομπανάκη επέλεξε έναν βαθιά κρητικό τρόπο για να αποτυπώσει τα συναισθήματά της, συνδέοντας το τραγούδι, που αποτέλεσε αναπόσπαστο κομμάτι της πορείας του Γιώργου Μαζωνάκη, με το τελευταίο του «ταξίδι».

Διαβάστε περισσότερα στο daynight.gr

Διαβάστε επίσης