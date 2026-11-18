Snapshot Μητέρα επτά παιδιών ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύζυγο και τον γιο της στον Ασπρόπυργο, ενώ αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο τράπηκαν σε φυγή.

Η επίθεση ξεκίνησε μετά από διαφωνία για τη φιλοξενία της κόρης τους, με τον σύζυγο να απειλεί ευθέως τη ζωή της γυναίκας.

Η γυναίκα υπέστη σοβαρά τραύματα, μεταξύ αυτών κατάγματα στο πρόσωπο και το κεφάλι, και μεταφέρθηκε αιμόφυρτη στο νοσοκομείο.

Ο σύζυγος, παρά την βίαιη επίθεση, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικό όρο να μην προσεγγίζει τη σύζυγό του και έχει προθεσμία απολογίας στις 30 Νοεμβρίου.

Η γυναίκα υπέστη κακοποίηση επί 26 χρόνια από τον άνεργο σύζυγό της, με προηγούμενα σοβαρά περιστατικά βίας, και η αστυνομική αντίδραση θεωρείται ανεπαρκής. Snapshot powered by AI

Μια 51χρονη γυναίκα με επτά παιδιά ξυλοκοπήθηκε βάναυσα την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου από την οικογένειά της δίπλα σε περιπολικό, με τον δράστη να αφήνεται ελεύθερος προβάλλοντας τον ισχυρισμό πως η ίδια τους επιτέθηκε.

Σκηνές απόλυτου τρόμου εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής στον Ασπρόπυργο, όταν μια πολύτεκνη μητέρα βρέθηκε να εκλιπαρεί για βοήθεια μέσα στα αίματα, δεχόμενη άγρια επίθεση από τον ίδιο της τον σύζυγο και τους δύο γιους της.

Η βιαιότητα των χτυπημάτων ήταν τέτοια που παραλίγο να αποβεί μοιραία για τη ζωή της 51χρονης. Οι εικόνες της γυναίκας μέσα από το νοσοκομείο αποτυπώνουν το μέγεθος της αγριότητας, φέροντας μώλωπες στο πρόσωπο, γύρω από τα μάτια, πίσω από το αυτί και σοβαρά κατάγματα. «Θυμάμαι ξύπνησα στο νοσοκομείο και έλεγα που βρίσκομαι; Ήμουν μέσα στα αίματα. Μου είπε ο γιατρός με ένα χτύπημα ακόμα δεν ήθελες νοσοκομείο, θα είχες πάει στο νεκροταφείο», αναφέρει η ίδια. Κι όμως, ο άνθρωπος που καταγγέλλεται ως ο βασικός υπαίτιος του ξυλοδαρμού κυκλοφορεί ελεύθερος, καθώς ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί στις 30 Νοεμβρίου.

Η οπισθοχώρηση της αστυνομίας

Η εφιαλτική νύχτα ξεκίνησε όταν η γυναίκα ζήτησε να φιλοξενηθεί στο σπίτι η ταλαιπωρημένη κόρη τους, με τον σύζυγο να αρνείται και να απαιτεί ενοίκιο 200 ευρώ. Σύμφωνα με την καταγγελία, η κατάσταση εκτροχιάστηκε αμέσως. «Απόψε λέει δεν πρόκειται να ζήσεις, θα πεθάνεις, είσαι δικιά μου. Θα σου ξυρίσω όλο το κεφάλι, θα σου κάνω χαρακιές, και δεν πρόκειται να βγεις ζωντανή από εδώ μέσα», δήλωσε το θύμα. Η 51χρονη κατάφερε να πάρει τηλέφωνο, ωστόσο το περιπολικό έφτασε έξω από το σπίτι με καθυστέρηση μίας ώρας.

Όταν οι δύο αστυνομικοί βρέθηκαν στο προαύλιο, δέχθηκαν επίθεση με παπούτσια από τους συγγενείς. Ο ένας εκ των ενστόλων, βλέποντας μια ύποπτη κίνηση κάτω από την μπλούζα ενός άνδρα, τράπηκε σε φυγή προς τον δρόμο. «Άνοιξα το τζάμι και φώναζα: ‘αστυνομία βοηθήστε με’. Πετάνε παπούτσια στους αστυνομικούς, αυτοί φοβηθήκαν και με αφήσαν στον έλεος. Ο ένας έφυγε στα χωράφια. Με αφήσαν στο έλεος και να πέθαινα εκείνη την ώρα, αυτοί είχαν εξαφανιστεί», καταγγέλλει η γυναίκα.

Την ίδια ώρα, η 51χρονη βγήκε από την πόρτα προσπαθώντας να σωθεί, αλλά δέχθηκε ανελέητα χτυπήματα πάνω στο καπό του περιπολικού από τον μεγάλο γιο της. Αμέσως μετά την άρπαξε και ο μικρότερος γιος. «Πριν 10 λεπτά του έλεγε, ‘θα σε στείλω στην εντατική αν πειράξεις την μαμά μου’. Μου φάνηκε πάρα πολύ απίστευτο που με έπιασε από τα μαλλιά και με χτύπησε και όταν τον ρώτησε την επόμενη ημέρα μου είπε ‘συγγνώμη αλλά μου φάνηκε πολύ άσχημο που κάλεσες την αστυνομία’». Από τη μανία των δραστών, ο ένας έχασε την ισορροπία του πέφτοντας στο όχημα της ΕΛ.ΑΣ, ενώ ο ξυλοδαρμός σταμάτησε μόνο όταν επενέβη στο σημείο ομάδα της ΟΠΚΕ.

Η εκδοχή του συζύγου για το μαχαίρι

Ο προσωπικός της Γολγοθάς μετράει 26 χρόνια απειλών. «Το 2013 με χτύπησε πάρα πολύ άσχημα, έσπασε την σπλήνα μου. Ορκιζόταν ότι δεν θα το ξανακάνει και εγώ γυρνούσα», εξομολογείται η 51χρονη, τονίζοντας ότι συντηρούσε την επταμελή οικογένεια δουλεύοντας διαρκώς σεζόν.

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος σύζυγος δίνει μια εντελώς διαφορετική διάσταση στα γεγονότα, υποστηρίζοντας πως η γυναίκα ήταν εκτός εαυτού λόγω φαρμάκων. «Μας κυνήγησε με το μαχαίρι στο σπίτι μέσα. Ήτανε ψυχολογικά χάλια. Αυτή μας επιτίθεται και εμείς επιτεθήκαμε για να πάρουμε το μαχαίρι να μην σκοτωθεί», δηλώνει.

Όπως ανακοινώθηκε από τον ίδιο, η γυναίκα τού επιτέθηκε αρχικά με ένα ποτήρι και έπειτα άρπαξε το όπλο. «Μετά πήγαν τα παιδιά γιατί απείλησε τον εαυτό της να σκοτώσει. Την κρατούσε ο γιος μου από το χέρι για να μπορούσε να πάρει το μαχαίρι και δεν μπορούσε. Τόσες ώρες προσπαθούσαμε», αναφέρει χαρακτηριστικά. Ο ίδιος δικαιολογεί μάλιστα την άτακτη φυγή των αστυνομικών. «Αφού είχε ένα μαχαίρι στο χέρι. Τεράστιο! Πώς να μην φοβηθούν και οι αστυνομικοί;», κατέληξε, αφήνοντας αιχμές πως η σύζυγός του είχε βάλει τα παιδιά της να κλέψουν στο παρελθόν.

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