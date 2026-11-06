Φιρινίδης: Με χτυπημένο μάτι και σπασμένη γνάθο πήγε στον ανακριτή -Έστελνε φωτογραφίες στους γονείς

Εμφανίστηκε με τραύματα στο πρόσωπο που απέδωσε σε απόπειρα ληστείας και φέρεται να χρησιμοποιούσε τη συμπάθεια για να ζητά χρήματα από γονείς παιδιών

Μιχάλης Παπαδάκος

Φιρινίδης: Με χτυπημένο μάτι και σπασμένη γνάθο πήγε στον ανακριτή -Έστελνε φωτογραφίες στους γονείς
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Κώστας Φιρινίδης προφυλακίστηκε για υπεξαίρεση περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ από δωρεές στην ΜΚΟ Παιδική Χαρά.
  • Ο Φιρινίδης αρνήθηκε την εμπλοκή του σε στημένα παιχνίδια, ισχυριζόμενος ότι ήταν ψευδείς ισχυρισμοί για να δείχνει ότι προσφέρει χρήματα.
  • Εμφανίστηκε με τραύματα στο πρόσωπο που απέδωσε σε απόπειρα ληστείας και φέρεται να χρησιμοποιούσε τη συμπάθεια για να ζητά χρήματα από γονείς παιδιών.
  • Νέες καταγγελίες αναφέρουν ότι ζητούσε χρήματα από γονείς ασθενών για στοιχηματικές δραστηριότητες και ασκούσε πιέσεις για συνεχή καταβολή δωρεών.
  • Η σύζυγός του, Βασιλική Μανησιώτη, κατήγγειλε παράνομο έρανο που είχε ως αποτέλεσμα να μπλοκαριστεί ο ερανικός λογαριασμός για τη θεραπεία ενός δίχρονου παιδιού, προκαλώντας καθυστέρηση στη θεραπεία.
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Στη φυλακή οδηγήθηκε ύστερα από την απολογία του ενώπιον του ανακριτή ο Κώστας Φιρινίδης, ο οποίος κατηγορείται για την υπεξαίρεση περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ από δωρεές στην ΜΚΟ Παιδική Χαρά, που αφορούσε στην περίθαλψη και την οικονομική ενίσχυση παιδιών με σοβαρές ασθένειες.

Ο 37χρονος, φέρεται να είχε εμπλακεί και με στημένα παιχνίδια, όμως ενώπιον των Αρχών υποστήριξε ότι δεν υπήρχε καμία πραγματική εμπλοκή, αλλά επρόκειτο για λόγια που χρησιμοποιούσε προκειμένου να εμφανίζεται ότι προσφέρει χρήματα.

«Για τα στημένα παιχνίδια δεν ισχύει τίποτα, ήταν λόγια του αέρα για να δείχνω ότι δίνω χρήματα. Δεν έχω δώσει πάνω από 30.000 ευρώ για στολές και άλλες ανάγκες», φέρεται να ισχυρίστηκε.

Μετά την απολογία του οδηγήθηκε στη φυλακή, όπου βρίσκεται ήδη η 35χρονη σύζυγός του Βασιλική Μανησιώτη.

Τα τραύματα στο πρόσωπό του

Ο 37χρονος εμφανίστηκε με δύο εμφανή τραύματα, ένα στο μάτι και ένα στην κάτω γνάθο, τα οποία, σύμφωνα με την καταγγελία του, προκλήθηκαν από απόπειρα ληστείας. Μάλιστα, φέρεται να έστελνε τη συγκεκριμένη φωτογραφία σε γονείς, επιχειρώντας να προκαλέσει τη συμπάθειά τους.

Ζητούσε χρήματα από πατέρα άρρωστου παιδιού για να παίξει στο στοίχημα

Νέα στοιχεία για τη δράση του ζευγαριού έρχονται στο φως, προκαλώντας οργή. Σε μία από τις καταγγελίες, πατέρας παιδιού με σοβαρή πάθηση περιγράφει την επικοινωνία του με τον 37χρονο, ο οποίος, ενώ δεν του είχε αποδώσει ούτε ευρώ από τον έρανο που είχε διοργανώσει, φέρεται να του ζητούσε επιπλέον χρήματα για να ποντάρει σε στοιχηματικό παιχνίδι.

«Με παίρνει τηλέφωνο "θέλω, βρες ένα δύο χιλιάρικα". Λέω "τι μου λες τώρα, δεν κατάλαβα". Καταρχάς του λέω ξέρεις ότι τα έχω για το παιδί ό,τι έχω. "Ρε συ", μου λέει, "στείλε μου γιατί θα πάω να παίξω έναν αγώνα, κάτι πειραγμένα, θα πάρουμε τα τριπλά και θα τα μοιραστούμε"», καταγγέλλει ο πατέρας.

Την ίδια ώρα, ο 37χρονος φέρεται να ασκούσε πιέσεις σε ανθρώπους που περίμεναν να λάβουν τα χρήματα από τις δωρεές, προκειμένου να συνεχίσουν να καταβάλλουν ποσά.

«Όχι δικαιολογίες. Κουράσανε δικαιολογίες. Μια πέθανε ο μπαμπάς ενός άλλου, μια πέθανε η μαμά ενός άλλου, μία έχουμε προβλήματα, μία η λογίστρια φταίει, μία ο ένας φταίει, μία ο άλλος φταίει. Βάλτε τα λεφτά να τελειώνουμε. Μη το κουράζουμε άλλο», ακούγεται να λέει.

Η 35χρονη μπλόκαρε έρανο για δίχρονο παιδί

Στο μεταξύ, αποκαλυπτικά είναι και τα στοιχεία για την υπόθεση του δίχρονου κοριτσιού, για το οποίο είχε πραγματοποιηθεί έρανος προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της θεραπείας του.

Η 35χρονη εμφανιζόταν ιδιαίτερα κοντά στη μητέρα του παιδιού, λέγοντάς της χαρακτηριστικά:

«Δεν είναι απλώς παιδί σου, είναι και δικό μου πνευματικό παιδί. Μην τα περνάς όμως μόνη σου, ρε αγάπη μου, μην τα περνάς μόνη σου, καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολα τώρα, είναι και μένα η θέση μου δύσκολη».

Ωστόσο, η ίδια φέρεται να προχώρησε σε καταγγελία, με αποτέλεσμα να μπλοκαριστεί ο ερανικός λογαριασμός. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, είχε προηγηθεί κατάθεση 100 ευρώ από συγγενικό της πρόσωπο στον προσωπικό λογαριασμό της μητέρας του παιδιού.

Στη συνέχεια, η 35χρονη κατήγγειλε ότι επρόκειτο για παράνομο έρανο, υποστηρίζοντας ότι είχε ελέγξει την υπόθεση με νοσοκομείο στις ΗΠΑ.

«Η μητέρα μου εξαπατήθηκε. Έβαλε 100 ευρώ σε λογαριασμό, ο οποίος ανήκει σε γυναίκα που κάνει παράνομο έρανο με το πρόσχημα της νοσηλείας ενός παιδιού στην Αμερική. Έχω κάνει έρευνα στο νοσοκομείο και μου είπαν ότι η ανάγκη αυτή δεν υφίσταται και δεν υπάρχει σχετική άδεια εράνου», ανέφερε.

Όταν, μάλιστα, φίλη της μητέρας του δίχρονου επικοινώνησε μαζί της ζητώντας εξηγήσεις για όσα είχαν συμβεί, η 35χρονη εμφανίστηκε να δηλώνει άγνοια, όπως προκύπτει από τα μηνύματα που έφερε στο φως το MEGA.

«Τι έγινε; Δεν ξέρω καθόλου», απάντησε.

Οικογένειες προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη

Για το δίχρονο κορίτσι, η εξέλιξη αυτή είχε σοβαρές συνέπειες, καθώς χάθηκε πολύτιμος χρόνος για την προσπάθεια εξασφάλισης της θεραπείας του.

«Το παιδί πλέον θα κάνει μόνο θεραπείες πόνου. Φαίνεται πως οι γιατροί δεν θεωρούν πλέον ότι υπάρχει ελπίδα», λέει η μητέρα του.

Η ίδια είναι η πρώτη που αποφάσισε να κινηθεί νομικά σε βάρος του προφυλακισμένου ζευγαριού, ενώ και άλλες οικογένειες εξετάζουν τις επόμενες κινήσεις τους, μετά τις αποκαλύψεις για τη διαχείριση των χρημάτων που συγκεντρώνονταν μέσω εράνων.

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