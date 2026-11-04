Απάτη με ΜΚΟ: «Βάλτε τα λεφτά να τελειώνουμε» - Θρασύς ο Φιρινίδης σε ηχητικό ντοκουμέντο

Snapshot Ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης και η σύντροφός του εξαπατούσαν πολίτες επί οκτώ χρόνια μέσω της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» στη Θεσσαλονίκη, αποσπώντας χρήματα με πρόσχημα τη στήριξη άρρωστων παιδιών.

Τα χρήματα των εράνων χρησιμοποιούνταν για προσωπικές δαπάνες όπως ποτά, ταξίδια, αμάξια και στημένους αγώνες, ενώ υπήρχαν αναλήψεις άνω των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Η πρώην σύζυγος του Φιρινίδη προφυλακίστηκε και ισχυρίστηκε ότι η ίδια αγόρασε μόνο μία τσάντα γνωστού οίκου, ενώ ο 37χρονος είχε εθισμό στον τζόγο.

Η απάτη κλόνισε την εμπιστοσύνη του κοινού σε φιλανθρωπικές δράσεις για άρρωστα παιδιά και εμπλέκει νέα πρόσωπα, μεταξύ αυτών και έναν αστυνομικό.

Ο 37χρονος πρόεδρος της ΜΚΟ θα απολογηθεί σύντομα, ενώ ο πρόεδρος επιτροπής διαιτησίας τοπικού πρωταθλήματος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Snapshot powered by AI

Επί οκτώ ολόκληρα χρόνια εξαπατούσαν πολίτες ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης και η σύντροφός του, Βασιλική Μανησιώτη, οι οποίοι διηύθυναν τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» στη Θεσσαλονίκη.

Με πρόσχημα ότι μαζεύουν χρήματα για να στηρίξουν άρρωστα παιδιά, είχαν κατασκευάσει μια καλοστημένη απάτη, αποσπώντας χρήματα από ανυποψίαστους πολίτες που νόμιζαν πως κάνουν δωρεές, με μεγάλα ποσά τελικά να καταλήγουν στα χέρια του ζευγαριού.

Ηχητικό ντοκουμέντο που εξασφάλισε η εκπομπή «Live News» του MEGA, ανάμεσα στον Φιρινίδη και έναν δωρητή της ΜΚΟ, δείχνει το απύθμενο θράσος του κατηγορουμένου.

«Με έχετε κουράσει λίγο με αυτή την υπόθεση. Μπούρου, μπούρου, μπούρου. Βάλτε τα λεφτά να τελειώνουμε, γιατί έχετε κουράσει. Ειλικρινά σου το λέω. Βάλτε τα λεφτά, αφήστε τις δικαιολογίες. Με 1.000 ευρώ δεν θα σωθείτε. Δεν έχεις να μου πεις κάτι κι έχω πάρα πολλές δουλειές. Είμαι στο γραφείο, δεν μπορώ να μιλάω όλη μέρα γι’ αυτό. Δηλαδή το έχουμε κουράσει το θέμα», ακούγεται να λέει ο Φιρινίδης.

Η συνομιλία αφορά ένα ζευγάρι που θέλησε να διοργανώσει μία εκδήλωση για να βοηθήσει ένα άρρωστο παιδί μέσω της «Παιδικής Χαράς». Επειδή στην διοργάνωση αναμείχθηκαν και πολιτιστικοί σύλλογοι, η καταβολή των χρημάτων, όπως καταγγέλλεται, καθυστέρησε για 15 μέρες, κάτι που δεν άρεσε καθόλου στον ιδιοκτήτη της ΜΚΟ, που ζητούσε σε έντονο ύφος να καταβληθούν τα χρήματα στον λογαριασμό.

– Φιρινίδης: Τσάμπα λέμε, λέμε, λέμε τα ίδια πράγματα τόσες μέρες. Βάλε τα λεφτά να τελειώνουμε. Μη το κουράζουμε άλλο.

– Δωρητής: Βρε συ θα τα πάρει απλά θέλει μια διαδικασία. Αν την έκανα εγώ σαν [όνομα] την άλλη μέρα στο ΙBAN θα φεύγανε κατευθείαν. Αυτοί στους συλλόγους εδώ έχουν άλλη διαδικασία, δεν την ξέρω. Δεν έχω εμπλακεί ποτέ με συλλόγους χορευτικούς.

– Φιρινίδης: Τότε να μην λένε λόγια ρε συ. Κάθεται και λέει στην μαμά (άρρωστου παιδιού): ‘ο Κώστας είναι το πρόβλημα κι έπρεπε να το κάνουμε εμείς οι δύο’. Δεν θα αφήσω τίποτα στην τύχη επειδή είμαι πάρα πολύ εγωιστής όταν μου πατάνε τον κάλο. Δεν θα το επιτρέψω εγώ να είμαι και κερατάς και δαρμένος.

Πώς προσπαθούσε να αποσπάσει χρήματα ο Φιρινίδης

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο 37χρονος αρχηγός μπορούσε να γίνει πολύ φορτικός. «Βομβάρδιζε» επωνύμους καθημερινά με δεκάδες μηνύματα και εκκλήσεις για αναδημοσίευση.

Μόνο έτσι θα ανέβαινε η σελίδα του, θα αποκτούσε κύρος και αξιοπιστία και έτσι θα συνέχιζε ανενόχλητος να ξοδεύει τα χρήματα των εράνων σε ποτά, ταξίδια, αμάξια και στημένους αγώνες όπως λέει το κατηγορητήριο. Το μεγαλύτερο κακό που έκαναν αυτά τα άτομα πάντως είναι ότι κλόνισαν ανεπανόρθωτα την εμπιστοσύνη μας σε τέτοιες δράσεις που είναι τόσο ζωτικές για όλα αυτά τα άρρωστα παιδάκια.

Πώς μπορεί να νιώθει σήμερα ένα από αυτά τα παιδιά που εξαπατήθηκαν μαζί με τις οικογένειές τους; Ο 18χρονος Θοδωρής μίλησε στο «Live News»: «Δεν πήγαινε το μυαλό μου σε αυτά τα πράγματα. Εγώ πίστευα κράταγαν αλλά όχι κανένα μεγάλο ποσό. Ίσα ίσα για να μπορούν να τα φέρουν ‘γύρω’ να το πω έτσι. Να συντηρούν κάπως αυτήν την οργάνωση. Τώρα αν κράτησαν τα διπλάσια, τα τριπλάσια και τα τετραπλάσια, εγώ δεν το ξέρω».

Στην περίπτωση του Θοδωρή, που παλεύει με τον καρκίνο, ο απλός κόσμος από το υστέρημά του συγκέντρωσε τουλάχιστον 32.000 ευρώ. Όταν η μητέρα ζήτησε τα ονόματα των δωρητών για να μπορέσει να τους ευχαριστήσει, τότε οι κατηγορούμενοι άρχισαν τις υπεκφυγές. Ίσως γιατί έτσι θα ανακάλυπτε αυτή η μάνα πως τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν ήταν πολλά περισσότερα.

«Μετά του έκανα εξουσιοδότηση να μου πει τα ονόματα, ποιοι βοήθησαν και πόσα χρήματα έβαλε ο καθένας. Την έστειλα την υπεύθυνη δήλωση αλλά δεν απάντησαν ποτέ. Μου είπε ότι είχε αρρωστήσει τότε και ήταν στο νοσοκομείο. Έτσι μου είπε η άλλη κοπέλα. Η κυρία Βάσια. Εγώ δεν ήξερα ότι ήταν μαζί. Εγώ τώρα μαθαίνω ότι οι 2 αυτοί ήταν μαζί».

Δεν έμαθε ποτέ ούτε ποιοι ούτε πόσα έδωσαν για να σώσουν τον γιο της. Σιγή ιχθύος από τον 37χρονο ο οποίος βέβαια όταν γινόταν το αντίστροφο, περίμενε δηλαδή εκείνος κάτι και δη χρήματα, τότε γινόταν άλλος άνθρωπος.

Νέες μαρτυρίες

«Άρχισα να του ζητάω τα λεφτά, περίμενε, περίμενε, περίμενε. Μετά άρχισε λίγο πιο απειλητικό, ‘εμείς κάναμε τόσα για σένα, εσύ βιάζεσαι και κάνεις’. Με απειλούσε, εσύ θα μου πεις τι θα κάνω και παίρνεις πρωτοβουλίες και δε μου έχεις εμπιστοσύνη που εμείς μαζέψαμε λεφτά για το παιδί σου; Κι έκανα υπομονή», αναφέρει πατέρας παιδιού.

Για να αντικρούσει τις κατηγορίες περί πολυτελούς ζωής, η προφυλακισμένη σύζυγος του προέδρου της ΜΚΟ, υποστήριξε στην απολογία της πως η ίδια είχε αγοράσει μόνο μία τσάντα πολύ γνωστού οίκου.

Η Αστυνομία ωστόσο εντόπισε και κατάσχεσε από το σπίτι του ζευγαριού πέντε τσάντες Louis Vuitton, δύο πορτοφόλια του ίδιου γαλλικού οίκου, μία τσάντα Karl Lagerfeld, μία τσάντα Christian Dior και Rolex.

Η 35χρονη επεδίωξε στην απολογία της να επιρρίψει την ευθύνη της υπεξαίρεσης στον σύντροφό της και στον εθισμό του στον τζόγο, όπως είπε. Το ζευγάρι ωστόσο είχε προβεί σε αναλήψεις άνω των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ από τους ερανικούς λογαριασμούς της ΜΚΟ όλα αυτά τα χρόνια.

Εξηγήσεις θα χρειαστεί να δώσουν και για τα 300.000 ευρώ που εντοπίστηκαν σε τράπεζα του Λουξεμβούργου κι ενώ τρεις λογαριασμοί του 37χρονου σε ελληνικές τράπεζες είχαν κλείσει, λόγω της αδυναμίας του να δικαιολογήσει την προέλευση των χρημάτων.

Νέα πρόσωπα στο «κάδρο»

Το κύκλωμα φέρεται να έκανε και επαναλαμβανόμενους εράνους για τα ίδια παιδιά, αλλάζοντας φωτογραφίες και ονόματα, προκειμένου να αυξάνει τα έσοδά του.

– 35χρονη: Άκουσέ με θέλω.

– Πατέρας παιδιού: Πες μου.

– 35χρονη: Στον κόσμο που θα σε παίρνει τηλέφωνο, θα πάρω εγώ το χαρτί και θα σβήσω το Λ… εκεί που έχεις, που έχεις από το νοσοκομείο, εντάξει; Θα φαίνεται μόνο το Π… , όχι το Λ…, εντάξει; Θα το σβήσω, θα στο στείλω κιόλας να το δεις. Όποιος σε ρωτάει, θα λες ότι το παιδί σου λέγεται Παρασκευή-Άννα, εντάξει; Γιατί δεν γίνεται, έχουμε γίνει ρεζίλι τώρα.

Στο κάδρο των ερευνών φαίνεται να μπαίνει και η μητέρα της 35χρονης, αλλά και ένας αστυνομικός, που συνδεόταν με κουμπαριά με τον πρόεδρο της ΜΚΟ και συνομιλούσε μαζί του για χειραγώγηση αγώνων τοπικού πρωταθλήματος και παράνομα στοιχήματα.

Ο 37χρονος θα απολογηθεί αύριο, ενώ ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε σήμερα μετά την απολογία του πρόεδρος επιτροπής διαιτησίας τοπικού πρωταθλήματος.

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