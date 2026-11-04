Αποκάλυψη Newsbomb.gr για ΜΚΟ: Η ψαρούκλα, τα €75.000 και τα πλαστά εμβάσματα

Ο πατέρας παιδιού με επιληψία κατήγγειλε ότι τα εμβάσματα ύψους 50.000 ευρώ προς το νοσοκομείο ήταν πλαστά και δεν δόθηκε ούτε ένα ευρώ για τη θεραπεία του παιδιού του

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Αποκάλυψη Newsbomb.gr για ΜΚΟ: Η ψαρούκλα, τα €75.000 και τα πλαστά εμβάσματα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Κώστας Φιρινίδης, πρόεδρος της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», κατηγορείται για υπεξαίρεση δωρεών προς παιδιά με σοβαρές ασθένειες και χρήση πλαστών αποδείξεων για θεραπείες σε νοσοκομείο του εξωτερικού.
  • Ο πατέρας παιδιού με επιληψία κατήγγειλε ότι τα εμβάσματα ύψους 50.000 ευρώ προς το νοσοκομείο ήταν πλαστά και δεν δόθηκε ούτε ένα ευρώ για τη θεραπεία του παιδιού του.
  • Συνολικά από τις δωρεές συγκεντρώθηκαν περίπου 75.000 ευρώ, τα οποία φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για στοιχηματικούς αγώνες και πολυτελή ζωή του Φιρινίδη, αντί για τις ανάγκες των παιδιών.
  • Ο πατέρας κατέθεσε στην αστυνομία και οι αρχές ερευνούν πάνω από 240.000 κινήσεις λογαριασμών της ΜΚΟ και προσωπικών λογαριασμών του προέδρου.
  • Παρά την απάτη, ο πατέρας δεν εκφράζει μίσος αλλά ζητά δικαιοσύνη και προτρέπει το κοινό να διατηρήσει την εμπιστοσύνη του σε όσους έχουν ανάγκη.
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Φρόσω Κυριαζή

Ούτε ιερό, ούτε όσιο για τον Κώστα Φιρινίδη, πρόεδρο της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», που ρίσκαρε τις ζωές μικρών παιδιών με σοβαρές και τερματικές ασθένειες, υπεξαιρώντας τις προσφορές αγάπης του κόσμου, για να κάνει χλιδάτη ζωή. Μάλιστα, παρουσίασε ψεύτικες πληρωμές σε νοσοκομείο του εξωτερικού, για να μην γίνει αντιληπτή η απάτη και να έχει «καλό όνομα στην πιάτσα», όπως φέρεται να είπε σε πατέρα ωφελούμενο παιδιού, που δεν του έδωσε ποτέ από τις δωρεές, «ούτε ένα ευρώ για τσίχλες», σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο Παναγιώτης Θεοδωρίδης!

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Το Newsbomb.gr αποκαλύπτει τα ντοκουμέντα της ντροπής! Είναι τα εμβάσματα σε νοσοκομείο του εξωτερικού που έδωσε ο κατηγορούμενος πρόεδρος της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», σε πατέρα που το παιδί του πάσχει από επιληψία, για να τον καθησυχάσει ότι πλήρωσε τις θεραπείες του. Μόνο, που η πληρωμή των 50.000 ευρώ στο Special Needs Children's Hospital στην Αγία Πετρούπολη, δεν έγινε ποτέ, καθώς τα εμβάσματα ήταν πλαστά!

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«Μου έστειλε απόδειξη με πλαστά εμβάσματα €50.000 και μετά με απείλησε με μήνυση επειδή του ζήτησα τα χρήματα»

«Μου έστειλε την απόδειξη για 4 εμβάσματα των 12.500 από την τράπεζα στις 16/10/2020. Ψέματα όλα, ήταν πλάστα. Δεν ξέρω πως το έκανε. Αν δείτε τα στοιχεία πάνω, όλα είναι νόμιμα... και ο αριθμός λογαριασμούς, το BIC, το νοσοκομείο, όλα. Μάλλον είχε κάποιο δικό του άτομο στην τράπεζα και τα πλαστογράφησε, δεν ξέρω πως το έκανε. Δημοσίευσε κιόλας φωτογραφίες από τα εμβάσματα, ευχαριστώντας τον κόσμο για τις δωρεές! Όταν κατάλαβα ότι τα λεφτά δεν πήγαν στο νοσοκομείο, μου επιτέθηκε ότι φταίω εγώ, που δεν είχα όλα τα δικαιολογητικά. Με κατηγόρησε ότι είμαι απατεώνας, ότι τα λεφτά γύρισαν πίσω και ότι του μπλόκαρε η τράπεζα τον λογαριασμό και δεν θα πάρω ούτε ένα ευρώ. Κάποια στιγμή με απείλησε κιόλας ότι θα με καταγγείλει όταν του ζήτησα να πάμε μαζί στην τράπεζα, να τους παρακαλέσω να ξεμπλοκάρουν τον λογαριασμό!», ανέφερε ο Παναγιώτης Θεοδωρίδης στο newsbomb, εξιστορώντας τα όσα «μαρτυρικά» έζησε όπως τα χαρακτηρίζει ο ίδιος, από το καλοκαίρι του 2020, όταν η 35χρονη σύντροφος του Φιρινίκου, του παρουσιάστηκε ως «καλός σαμαρείτης» για να τον βοηθήσει να μαζέψει χρήματα για τις φάρμακα και τη νοσηλεία του γιού του, Χρήστου, που τότε ήταν 9 χρόνων.

«Ημουν το τέλειο κορόιδο. Είχα ανάγκη και θα έκανα τα πάντα να γίνει καλά το παιδί μου» - Πώς ψάρευαν τα θύματά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

«Ήμουν το τέλειο κορόιδο, είχα ανάγκη και θα έκανα τα πάντα για το παιδί μου. Ο Χρήστος είναι όλη η ζωή μου. Θα έκανα τα πάντα για αυτόν, μόνο για να τον δω να χαμογελάει. Προσπαθούσα, λοιπόν, να μαζέψω περίπου 90.000 ευρώ για τις θεραπείες, τόσα τα είχαμε υπολογίσει με τη σύζυγό μου και παράλληλα ήμουν όλη ημέρα με τον Χρήστο, που τότε είχε περίπου 100 κρίσεις τον μήνα. Το παιδί δεν μιλάει, περπατάει με δυσκολία και είμαι μαζί του συνέχεια. Ένα και μοναδικό παιδί έχω. Θα έκανα τα πάντα. Όταν μου ζήτησε η αντιπρόεδρος, η Βάσια (σύντροφος), να της στείλω φωτογραφίες και βίντεο του γιού μου, για να τις δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να τις δει ο κόσμος για να τον γνωρίσει, να ευαισθητοποιηθεί και να τον βοηθήσει, το έκανα και πραγματικά η αγάπη και η ανταπόκριση του κόσμου ήταν μεγαλειώδης».

«Ούτε για τσίχλες δεν μας έδωσε»: Τα 42.000 ευρώ που τελικά ήταν 75.000 και φέρονται να πήγαν όλα σε στοιχηματικούς αγώνες του Φιρινίκου και... τα 0 ευρώ στις θεραπείες του Χρήστου...

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Ο 37χρονος πρόεδρος της ΜΚΟ, σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο Παναγιώτης Θεωρίδης στο Newsbomb.gr, του είπε ότι συγκεντρώθηκαν από τις δωρεές μέσα σε ένα μήνα 42.000 ευρώ, ενώ πρόσφατα έμαθε ότι τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν ήταν 75.000 ευρώ. Από αυτά τα χρήματα, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, δεν πήρε απολύτως τίποτα «ούτε 1 ευρώ για τσίχλες».

«Ο χρόνος είναι αμείλικτος, τα λεφτά έτρεχαν, εμένα το μόνο που με ένοιαζε ήταν το παιδί μου και να του βρω τα φάρμακα. Δεν είχα αποδείξεις για να πάω στην αστυνομία, ούτε και λεφτά για δικηγόρο για να τον κυνηγήσω και να πάρω τα χρήματα που ο κόσμος έδωσε με αγάπη για τον Χρήστο. Όχι για εμένα, ούτε για εκείνον, αλλά για την νοσηλεία και τη θεραπεία του παιδιού μου. Δεν είχε δικαίωμα να στερήσει την υγεία του" αναφέρει ο Παναγιώτης Θεοδωρίδης.

Η ψαρούκλα στο Μακεδονία Παλάς, το πούρο και τα δανεικά για να παίξει στοιχηματικό αγώνα

«Την τελευταία φορά που βρεθήκαμε στη Θεσσαλονίκη, μου είπε να πάω να τον βρω στο Μακεδονία Παλάς, να φάμε ψαρούκλες, να με κεράσει. Μου χτύπησε άσχημα στα αυτιά μου «η ψαρούκλα», και σκεφτόμουν ότι εδώ παλεύουμε να μαζέψουμε χρήματα, κάνουμε έρανο για το παιδι, τι ψαρούκλες και γεύματα, αλλά εκείνη την ώρα δεν έδωσα σημασία. Όταν έφτασα, με περίμενε καπνίζοντας ένα πούρο σχεδόν 2 πιθαμές, σαν να ήταν μεγαλοπαράγοντας και έναν αέρα "εγώ είμαι και κανένας άλλος".

Κάποια στιγμή μου λέει: "Ύπαρχει και άλλος τρόπος να βγάλεις γρήγορα λεφτά. Αν μου δώσεις 2.000 ευρώ, έχω ένα σίγουρο στοιχηματικό αγώνα. Θα τα κάνω 8.000 και θα τα μοιραστούμε". Εκεί κατάλαβα ότι κάτι βρωμάει. Δηλαδή, ποιός λέει σε πατέρα που κάνει έρανο για το άρρωστο παιδί του, να του δανείσει λεφτά για να τα παίξει σε τζόγο;! ...Αυτά τα κατέθεσα όλα στην αστυνομία, πριν από μια εβδομάδα που με κάλεσαν. Πάνω 1,5 ώρα έδινα κατάθεση. Τα χρήματα που έκλεψε πιστεύω είναι πολύ περισσότερα. Οι πιο πολλές καταθέσεις γινόνταν στους προσωπικούς του λογαριασμούς, έχει πολλούς, έκανε και τους εράνους, είναι πολλά εκατομμύρια» αναφέρει ο πατέρας του Χρήστου, με την αστυνομία να συγκεντρώνει και άλλες μαρτυρίες και να ελέγχει πάνω από 240.000 κινήσεις λογαριασμών.

Αν και ο 37χρονος πρόεδρος της ΜΚΟ υπεξαίρεσε όλο το ποσό της δωρεάς για τον μικρό Χρήστο που παλεύει με τις επιληπτικές κρίσεις από βρεφική ηλικία, ο πατέρας του, δεν έχει ούτε οργή, ούτε θύμο για εκείνον. Τα λόγια του, συμβολίζουν ένα μεγαλείο ψυχής από μία εποχή άδολη: «Δεν έχω καμία οργή. Δεν έχω μίσος. Δε τον μισώ τον Φιρινίδη. Αν βάλω το μίσος μέσα μου, δεν θα μπορώ να κοιτάω το παιδί μου στα μάτια μου. Το παιδί μου θέλει ηρεμία, αγάπη, να με βλέπει χαμογελαστό. Αν μπλέξω με την κακία, θα χαλάσω τον εαυτό μου και δεν θα είμαι όπως πρέπει χαρούμενος και ήρεμος για το παιδί μου. Κοιτάω πάντα το καλό και το ίδιο ζητάω από τον κόσμο. Ο κόσμος πρέπει μάθει τι έγινε, αλλά να μην χάσει την ελπίδα του, φοβηθεί και δεν ξαναδώσει χρήματα σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Δε θέλω το μίσος, αλλά θέλω το δίκαιο. Ο καθένας να πληρώσει ό,τι του αναλογεί και αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη».

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