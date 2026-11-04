Απάτη με ΜΚΟ: «Όταν δολοφονείς 100 παιδιά, ποια ποινή σου αξίζει;» - Τι αναφέρει θύμα της οργάνωσης

Δεσμεύθηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων - Προφυλακίστηκε η 35χρονη σύντροφος του αρχηγού

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Απάτη με ΜΚΟ: «Όταν δολοφονείς 100 παιδιά, ποια ποινή σου αξίζει;» - Τι αναφέρει θύμα της οργάνωσης

Στον ανακριτή οι πρώτοι τέσσερις συλληφθέντες για την υπόθεση απάτης μέσω της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»

ΕΛΛΑΔΑ
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  • Δεσμεύτηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων στην υπόθεση απάτης της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» στη Θεσσαλονίκη.
  • Βρέθηκαν 300.000 ευρώ σε λογαριασμό στο Λουξεμβούργο και δεσμεύτηκαν ακίνητα στην περιοχή.
  • Η σύντροφος του αρχηγού της ΜΚΟ προφυλακίστηκε μετά την απολογία της, παραδεχόμενη υπεξαίρεση περίπου 500.000 ευρώ.
  • Ο αρχηγός της ΜΚΟ και η σύντροφός του κατηγορούνται για εξαπάτηση, ζητώντας χρήματα με ψευδείς υποσχέσεις για βοήθεια σε άρρωστα παιδιά.
  • Ο αδελφός της προφυλακισμένης αρνήθηκε την εμπλοκή του και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.
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Συγκλονισμένη είναι η κοινή γνώμη με την αποκάλυψη της απάτης που είχε στηθεί πίσω από τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» που δραστηριοποιούταν στη Θεσσαλονίκη, όπως και άνθρωποι οι οποίοι είχαν πέσει θύματα της καλοστημένης εξαπάτησης και δώρισαν χρήματα, νομίζοντας πως θα καταλήξουν σε βοήθεια άρρωστων παιδιών.

Η Φαίη Ζακάκου, επιχειρηματίας και influencer μιλώντας στο Star, είπε χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει λύπηση. Όταν δολοφονείς 100 παιδιά, ποια ποινή τους αξίζει; Κάτι τέτοιοι άνθρωποι είναι σαν να βιάζουν κατ’ εξακολούθηση παιδιά. Άρα, μία είναι η τιμωρία…»

«Την χτυπούσαν στο συναίσθημά της. Της έλεγαν: “Βρες χρήματα, γιατί τα παιδιά αυτά θα καταλήξουν…”», προσθέτει ο δικηγόρος του θύματος, Απόστολος Λύτρας.

Συγκλονισμένος από τις εξελίξεις είναι και ο ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ, Τάσος Χατζηγιοβάνης, ο οποίος είχε βοηθήσει τη ΜΚΟ, για να στηρίξει τον μικρό Δημήτρη. Σε βράβευσή του από τον ΠΣΑΠΠ, λύγισε: «Αλλά να μην κλείσουμε την καρδιά μας, γιατί και αύριο θα υπάρχει ένας άνθρωπος που θα χρειάζεται τη βοήθειά μας. Εγώ πιστεύω πως το καλό πάντα νικά και θα συνεχίσω να δίνω και να προσφέρω όπως μπορώ. Σας ευχαριστώ».

Ηχητικά ντοκουμέντα με τα παρακάλια του «αρχηγού»

Ο αρχηγός της ΜΚΟ και η σύντροφός του είχαν πολλά πρόσωπα. «Άγγελοι» στα χριστουγεννιάτικα πάρκα και στα νοσοκομεία, αλλά με σκοτεινά σχέδια για εύκολο χρήμα. Με περισσό θράσος ζητούσαν χρήματα από επώνυμους για να εξασφαλίζουν διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία.

Ντοκουμέντο με τον αρχηγό της ΜΚΟ να ζητά χρήματα για άρρωστο παιδί από την Φαίη Ζακάκου: «Φαίη, καλησπέρα, τι κάνεις; Με πήραν τηλέφωνο από το νοσοκομείο για ένα παιδάκι που χρειάζεται άμεση βοήθεια. Δεν ξέρω αν μπορείς και εσύ να συμμετέχεις, να το βοηθήσουμε λίγο».

Δεσμεύονται ακίνητα και τραπεζικοί λογαριασμοί

Στην άκρη του νήματος για τη διαδρομή των χρημάτων επιχειρεί να φτάσει η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με τον επικεφαλής της, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, να προχωρά στη δέσμευση της περιουσίας των κατηγορουμένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα της ανεξάρτητης αρχής επεκτάθηκε και σε συναλλαγές μέσω PayPal, με αποτέλεσμα να εντοπιστούν στο Λουξεμβούργο χρηματικά ποσά που φτάνουν τις 300.000 ευρώ. Στο πλαίσιο των ίδιων ενεργειών δεσμεύτηκαν, μεταξύ άλλων, ακίνητα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Πάντως, η δέσμευση των χρημάτων δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να επιστραφούν σε όσους τα κατέβαλαν ως δωρεές. Όπως διευκρινίζουν αρμόδιες πηγές, οι δωρητές μπορούν να διεκδικήσουν τα ποσά που τους ανήκουν, εφόσον προσκομίσουν τα απαραίτητα παραστατικά που αποδεικνύουν την προέλευσή τους.

Προφυλακίστηκε η σύντροφος του προέδρου

Χθες, Τρίτη, η σύντροφος του Κωνσταντίνου Φιρινίδη, Βασιλική Μανησιώτη οδηγήθηκε στη φυλακή μετά την απολογία της. Ενώπιον του ανακριτή φέρεται να προσδιόρισε το ποσό της υπεξαίρεσης σε περίπου 500.000 ευρώ.

Ειδικότερα, η κατηγορούμενη φέρεται να παραδέχθηκε ότι το συγκεκριμένο ποσό υπεξαιρέθηκε και στη συνέχεια διατέθηκε για την κάλυψη εταιρικών εξόδων, αλλά και βιοτικών αναγκών. Παράλληλα, απέδωσε ευθύνες στον 37χρονο ιδρυτή της ΜΚΟ, Κωνσταντίνο Φιρινίδη, υποστηρίζοντας ότι είναι εθισμένος στον τζόγο.

Μανησιώτη, ΜΚΟ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

Από την πλευρά του, ο 32χρονος αδελφός της, η απολογία του οποίου ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, αρνήθηκε οποιαδήποτε ουσιαστική εμπλοκή στην υπόθεση. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ενώπιον του ανακριτή, η συμμετοχή του στην εταιρεία ήταν αποκλειστικά τυπική, καθώς κατείχε ποσοστό 1% μόνο για τις ανάγκες της σύστασής της. Ο ίδιος αρνήθηκε το σύνολο των κατηγοριών που του αποδίδονται. Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, όπως και οι άλλοι δύο συλληφθέντες.

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