Απάτη με ΜΚΟ: Συγκλονίζουν οι γονείς παιδιών - Έλαβε 25.000 ευρώ ενώ είχαν συγκεντρωθεί 90.000

Snapshot Η ΜΚΟ συγκέντρωνε χιλιάδες ευρώ για παιδιά με καρκίνο, αλλά οι γονείς λάμβαναν μόνο μέρος των χρημάτων.

Οι γονείς δεν είχαν πλήρη ενημέρωση για τα πραγματικά ποσά των εράνων και τους παρουσιάζονταν ελλιπή οικονομικά στοιχεία.

Η ΜΚΟ ήταν εγγεγραμμένη στο Υπουργείο Εξωτερικών από το 2018 με σκοπό την οικονομική βοήθεια σε παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας και σε χώρες του τρίτου κόσμου.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος δεσμεύει ακίνητα και τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ εντοπίστηκαν 300.000 ευρώ στο Λουξεμβούργο σε σχέση με την υπόθεση.

Η σύντροφος του προέδρου της ΜΚΟ προφυλακίστηκε κατηγορούμενη για υπεξαίρεση περίπου 500.000 ευρώ, ενώ ο αδελφός της αρνήθηκε εμπλοκή και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Snapshot powered by AI

Συνεχίζουν να συγκλονίζουν τα όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» και το ζευγάρι που τη διηύθυνε, καθώς γονείς παιδιών με καρκίνο που απευθύνθηκαν στη συγκεκριμένη οργάνωση για οικονομική βοήθεια φέρεται να μην γνώριζαν το πραγματικό ύψος των χρημάτων που συγκεντρώνονταν μέσω των εράνων.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Live News» του MEGA, οι περισσότεροι γονείς δεν είχαν αντιληφθεί ότι παρακρατούνταν χρήματα, καθώς δεν είχαν στη διάθεσή τους στοιχεία για να συγκρίνουν τα ποσά που συγκεντρώνονταν με εκείνα που τελικά λάμβαναν.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση γονέα που κατέθεσε ότι ενημερώθηκε τηλεφωνικά πως είχαν συγκεντρωθεί περίπου 38.000 ευρώ. Του προτάθηκε να λάβει μέρος του ποσού μέσω τραπεζικής κάρτας για τις αγορές που χρειαζόταν, ενώ το υπόλοιπο θα μπορούσε να διατεθεί για την κάλυψη άλλων αναγκών της οικογένειας, όπως το ενοίκιο. Τελικά, όπως ανέφερε, έλαβε τραπεζική κάρτα με 25.000 ευρώ, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι ο έρανος είχε συγκεντρώσει συνολικά 90.000 ευρώ.

Ο ίδιος γονέας, σύμφωνα με την κατάθεσή του, πρότεινε στη συνέχεια να δοθεί μέρος των χρημάτων που είχαν συγκεντρωθεί και σε άλλο παιδί που είχε ανάγκη. Ωστόσο, η απάντηση που έλαβε από το σωματείο ήταν αρνητική. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι είχαν παρακρατηθεί περισσότερα από 65.000 ευρώ.

Άλλοι γονείς κατέθεσαν ότι ενημερώνονταν πως είχαν συγκεντρωθεί περίπου 15.000 έως 18.000 ευρώ, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι τα ποσά ήταν πολλαπλάσια. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, τους παρουσιάζονταν έγγραφα με καταθετήρια, στα οποία δεν περιλαμβάνονταν όλες οι καταθέσεις που είχαν πραγματοποιηθεί. Παράλληλα, φέρεται να τους ζητούνταν να υπογράψουν δηλώσεις ότι είχαν παραλάβει τα χρήματα.

Στο υπουργείο Εξωτερικών ήταν εγγεγραμμένη η ΜΚΟ

Τέλος, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η ΜΚΟ είχε εγγραφεί το 2018 στο υπουργείο Εξωτερικών, με σκοπό την παροχή οικονομικής βοήθειας σε παιδιά που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, αλλά και σε παιδιά που είχαν ανάγκη σε χώρες του τρίτου κόσμου.

Στην ίδια διεύθυνση είχαν καταγραφεί και άλλες ΜΚΟ, μέλη των οποίων είχαν κατηγορηθεί για ποινικές υποθέσεις, μεταξύ αυτών και υπόθεση αποναρκοθέτησης στα Βαλκάνια.

Δεσμεύονται ακίνητα και τραπεζικοί λογαριασμοί

Στην άκρη του νήματος για τη διαδρομή των χρημάτων στην υπόθεση της ΜΚΟ στη Θεσσαλονίκη επιχειρεί να φτάσει η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με τον επικεφαλής της, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, να προχωρά στη δέσμευση της περιουσίας των κατηγορουμένων.

Βρήκαν 300.000 ευρώ στο Λουξεμβούργο, δεσμεύτηκαν ακίνητα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα της ανεξάρτητης αρχής επεκτάθηκε και σε συναλλαγές μέσω PayPal, με αποτέλεσμα να εντοπιστούν στο Λουξεμβούργο χρηματικά ποσά που φτάνουν τις 300.000 ευρώ. Στο πλαίσιο των ίδιων ενεργειών δεσμεύτηκαν, μεταξύ άλλων, ακίνητα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Πάντως, η δέσμευση των χρημάτων δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να επιστραφούν σε όσους τα κατέβαλαν ως δωρεές. Όπως διευκρινίζουν αρμόδιες πηγές, οι δωρητές μπορούν να διεκδικήσουν τα ποσά που τους ανήκουν, εφόσον προσκομίσουν τα απαραίτητα παραστατικά που αποδεικνύουν την προέλευσή τους.

Προφυλακίστηκε η σύντροφος του προέδρου

Νωρίτερα σήμερα, η σύντροφος του Κωνσταντίνου Φιρινίδη, Βασιλική Μανησιώτη οδηγήθηκε στη φυλακή μετά την απολογία της. Ενώπιον του ανακριτή φέρεται να προσδιόρισε το ποσό της υπεξαίρεσης σε περίπου 500.000 ευρώ.

Ειδικότερα, η κατηγορούμενη φέρεται να παραδέχθηκε ότι το συγκεκριμένο ποσό υπεξαιρέθηκε και στη συνέχεια διατέθηκε για την κάλυψη εταιρικών εξόδων, αλλά και βιοτικών αναγκών. Παράλληλα, απέδωσε ευθύνες στον 37χρονο ιδρυτή της ΜΚΟ, Κωνσταντίνο Φιρινίδη, υποστηρίζοντας ότι είναι εθισμένος στον τζόγο.

Από την πλευρά του, ο 32χρονος αδελφός της, η απολογία του οποίου ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, αρνήθηκε οποιαδήποτε ουσιαστική εμπλοκή στην υπόθεση. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ενώπιον του ανακριτή, η συμμετοχή του στην εταιρεία ήταν αποκλειστικά τυπική, καθώς κατείχε ποσοστό 1% μόνο για τις ανάγκες της σύστασής της. Ο ίδιος αρνήθηκε το σύνολο των κατηγοριών που του αποδίδονται. Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, όπως και οι άλλοι δύο συλληφθέντες.

Διαβάστε επίσης