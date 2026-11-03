«Παιδική Χαρά»: Αρνείται το ύψος των ποσών που υπεξαιρέθηκαν η Βασιλική Μανησιώτη

Snapshot Η 35χρονη σύντροφος του προέδρου της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» αρνείται το ύψος των υπεξαιρέσεων, υποστηρίζοντας ότι είναι μικρότερα από τα αναφερόμενα δύο εκατομμύρια ευρώ.

Τέσσερα από τα έξι κατηγορούμενα άτομα απολογούνται σήμερα ενώπιον ανακριτή, μεταξύ αυτών και ο αδερφός της 35χρονης, καθώς και δύο παράγοντες τοπικού ποδοσφαίρου.

Σε βάρος των εμπλεκομένων έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για απάτη, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, δωροδοκία και σύσταση συμμορίας.

Η αστυνομική έρευνα διαπίστωσε ότι από τα συνολικά 3,94 εκατομμύρια ευρώ που συγκεντρώθηκαν από 92 εράνους, αποδόθηκαν μόνο 1,11 εκατομμύρια ευρώ στους δικαιούχους, με το παράνομο όφελος να φτάνει τα 2,83 εκατομμύρια ευρώ.

Η υπόθεση περιλαμβάνει επίσης μηχανισμούς ξεπλύματος και στημένα ποδοσφαιρικά παιχνίδια με χρηματικές αμοιβές και χρηματοδότηση τοπικών ομάδων. Snapshot powered by AI

Αρνείται το ύψος των ποσών που υπεξαιρέθηκαν από την Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Παιδική Χαρά», η σύντροφος του προέδρου, Κωνσταντίνου Φιρινίδη, Βασιλική Μανησιώτη, η οποία απολογείται σήμερα ενώπιον του ανακριτή.

Η 35χρονη καταλόγισε επίσης ευθύνες στον σύντροφό της, υποστηρίζοντας ότι είχε ζητήματα με τον τζόγο. Σύμφωνα με το voria.gr, η κατηγορούμενη έκανε λόγο ότι υπεξαιρέθηκαν πολύ μικρότερα ποσά από αυτά που αναφέρονται στη δικογραφία, η οποία κάνει λόγο για πάνω από 2 εκατ. ευρώ. παράνομο όφελος.

Τέσσερις από τους συνολικά έξι κατηγορουμένους μεταφέρθηκαν σήμερα στα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, με τις απολογίες να συνεχίζονται με τον αδερφό της 35χρονης, ενώ αναμένεται να απολογηθούν ακόμη δύο άτομα σήμερα. Συγκεκριμένα, απολογείται ο παράγοντας τοπικού ποδοσφαιρικού σωματείου της Πιερίας, καθώς και ένας διαιτητής.

Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ακόμη ένα πρόσωπο, ενώ τελευταίος θα περάσει το κατώφλι της ανακρίτριας ο πρόεδρος της οργάνωσης, Κωνσταντίνος Φιρινίδης.

Σε βάρος των εμπλεκομένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για τέσσερα κακουργήματα και ένα πλημμέλημα, που περιλαμβάνουν απάτη από κοινού κατ’ εξακολούθηση (τετελεσμένη και σε απόπειρα), υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, δωροδοκία-δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα και σύσταση συμμορίας.

Η έρευνα της αστυνομίας

Η αστυνομία ερευνά 92 εράνους που διενεργήθηκαν από τη ΜΚΟ για 74 ωφελούμενους. Σύμφωνα με τη δικογραφία, συγκεντρώθηκαν συνολικά 3.940.692 ευρώ, όμως στους δικαιούχους αποδόθηκαν μόλις 1.111.176 ευρώ, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να υπολογίζεται σε 2.829.516 ευρώ.

Η δράση τους όμως δεν σταμάτησε εκεί, αφού, για να αποκρύψουν την απάτη, δημιούργησαν διάφορους μηχανισμούς ξεπλύματος. Αίσθηση προκαλεί το σκέλος που αφορά τα στημένα παιχνίδια με την εξαγορά διαιτητικών αποφάσεων, με αμοιβές 300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα, ενώ από 250.000 ευρώ φέρεται να διατέθηκαν για τη χρηματοδότηση δύο τοπικών ομάδων της Πιερίας.

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