ΜΚΟ Παιδική Χαρά: Όταν ο Φιρινίδης παρουσίαζε το «έργο» του σε πανελλήνια εμβέλεια στην κρατική TV

Το κύκλωμα λειτουργούσε σε δύο ομάδες, μία για τη διαχείριση των δωρεών και μία για χειραγώγηση αποτελεσμάτων ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου και κέρδη από στοίχημα

Μιχάλης Παπαδάκος

ΜΚΟ Παιδική Χαρά: Όταν ο Φιρινίδης παρουσίαζε το «έργο» του σε πανελλήνια εμβέλεια στην κρατική TV
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» εκμεταλλευόταν παιδιά με σοβαρές ασθένειες και απέκρυπτε τα χρήματα από τις δωρεές για προσωπικό πλουτισμό.
  • Ο επικεφαλής Κώστας Φιρινίδης χρησιμοποιούσε τις δωρεές για πολυτελή ταξίδια, ακριβά είδη και παράνομο στοίχημα, διακινώντας πάνω από 2,6 εκατομμύρια ευρώ σε στοιχηματικούς λογαριασμούς.
  • Η αποκάλυψη της υπόθεσης προέκυψε από καταγγελίες οικογενειών και συγκεκριμένα μιας μητέρας που αρνήθηκε να συνεργαστεί με την ΜΚΟ.
  • Έξι άτομα συνελήφθησαν, μεταξύ των οποίων ο ιδρυτής της ΜΚΟ, η σύντροφός του και ένας διαιτητής κατηγορούμενος για χειραγώγηση αγώνων.
  • Το κύκλωμα λειτουργούσε σε δύο ομάδες, μία για τη διαχείριση των δωρεών και μία για χειραγώγηση αποτελεσμάτων ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου και κέρδη από στοίχημα.
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Αποτροπιασμό προκαλεί η υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», η οποία εκμεταλλευόταν παιδιά που νοσούσαν από καρκίνο κι άλλες σοβαρές ασθένειες και τις οικογένειές τους, και καρπώνονταν τα χρήματα από τις δωρεές.

Ο επικεφαλής του ιδρύματος Κώστας Φιρινίδης, ο οποίος όπως αποδείχθηκε έβαζε τα λεφτά στους δικούς του λογαριασμούς, πλουτίζοντας, διαβιώντας πολυτελώς, πραγματοποιώντας πανάκριβες αγορές, και παίζοντας παράνομο στοίχημα.

Όπως είχε υποστηρίξει τότε, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, αφορμή για την ενασχόλησή του με τον εθελοντισμό αποτέλεσε η περιπέτεια υγείας ενός παιδιού από το οικογενειακό του περιβάλλον. Η εμπειρία αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, τον ώθησε να δημιουργήσει το 2013 μια ομάδα με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για παιδιά που χρειάζονταν θεραπεία και νοσηλεία.

Τα πολυτελή ταξίδια και τα πανάκριβα τιμαλφή

Ο τρόπος ζωής του 37χρονου Κωνσταντίνου Φιρινίδη και της 35χρονης συντρόφου του ήταν εξίσου προκλητικός. Δαπανούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά για προσωπική διασκέδαση και πολυτελείς αγορές, την ώρα που οικογένειες περίμεναν την οικονομική ενίσχυση που είχε συγκεντρωθεί στο όνομα των παιδιών τους.

Το μενού περιλάμβανε πανάκριβα ταξίδια στο εξωτερικό, κρουαζιέρες, πολυτελή ξενοδοχεία, σπα, πανάκριβα εστιατόρια εντός κι εκτός Ελλάδας, αξεσουάρ δεκάδων χιλιάδων ευρώ κι άλλα πολλά, που έχουν μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Ο 37χρονος δεν δίσταζε σαν άλλος... influencer να διαφημίζει την πολυτελή του διαβίωση. Ρολόγια, πούρα, σαμπάνιες, ταξιδιωτικοί προορισμοί και γενικότερα μια εικόνα ενός ανθρώπου που σπαταλούσε πακτωλό χρημάτων στην καθημερινότητά του, χρήματα τα οποία προφανώς δεν μπορούσε να δικαιολογήσει.

Πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ στο στοίχημα

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τις Αρχές περισσότερα από 2,6 εκατομμύρια ευρώ είχαν διακινηθεί από τον 37χρονο σε στοιχηματικούς λογαριασμούς, με την αστυνομία να εξετάζει εάν η συγκεκριμένη δραστηριότητα χρησιμοποιήθηκε για τη νομιμοποίηση χρημάτων που προέρχονταν από τις δωρεές.

Η καταγγελία της μητέρας που ξεκλείδωσε το κουβάρι της υπόθεσης

Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης διαδραμάτισαν οι καταγγελίες οικογενειών που είχαν απευθυνθεί στην οργάνωση αναζητώντας οικονομική βοήθεια και συγκεκριμένα μιας μητέρας η οποία αρνήθηκε να συνεργαστεί με την «Παιδική Χαρά».

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί συνολικά έξι άτομα, μεταξύ των οποίων ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ και η 35χρονη σύντροφός του. Ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης αναμένεται να απολογηθεί εντός της εβδομάδας.

Η σύνδεση με τα στημένα ματς

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το κύκλωμα φέρεται να λειτουργούσε μέσα από δύο διακριτές ομάδες, με κοινό πρόσωπο αναφοράς τον 37χρονο.

Η πρώτη είχε αναλάβει τη συγκέντρωση και τη διαχείριση των δωρεών μέσω της ΜΚΟ, ενώ η δεύτερη δραστηριοποιούνταν στον χώρο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, με στόχο τον επηρεασμό αποτελεσμάτων αγώνων και την αποκόμιση κερδών από στοιχήματα.

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και διαιτητής, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή στη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων.

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