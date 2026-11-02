Βίντεο: Η Βασιλική Μανησιώτη διαφήμιζε σε ζωντανή μετάδοση της ΜΚΟ που υπεξαιρούσε χρήματα

Snapshot Η ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» κατηγορείται για υπεξαίρεση εκατομμυρίων που προορίζονταν για παιδιά με σοβαρές ασθένειες, με τον πρόεδρό της Κωνσταντίνο Φιρινίδη να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Η Βασιλική Μανησιώτη, σύντροφος του Φιρινίδη, είχε κεντρικό ρόλο στη ΜΚΟ και συμμετείχε ενεργά στη δημόσια προβολή και προώθηση της οργάνωσης, ενώ έχει συλληφθεί.

Η Μανησιώτη φέρεται να είχε υπεξαιρέσει χρήματα και από άλλη ΜΚΟ το 2018, με την υπόθεση να έχει οδηγηθεί στα δικαστήρια.

Διάλογοι μεταξύ Φιρινίδη και Μανησιώτη δείχνουν την παρακολούθηση και ανησυχία τους για τις οικονομικές συναλλαγές και την διαχείριση των χρημάτων της ΜΚΟ.

Στους διαλόγους αναφέρονται μεταφορές χρημάτων μέσω Revolut και πληρωμές προς την Εφορία, ενώ εκφράζεται σοκ για το ύψος των δαπανηθέντων ποσών σε σύντομο χρονικό διάστημα. Snapshot powered by AI

Σάλο και οργή προκαλούν οι αποκαλύψεις για τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά». Ο πρόεδρός της, Κωνσταντίνος Φιρινίδης, κατηγορείται πως υφάρπαζε εκατομμύρια που προορίζονταν για παιδιά με σοβαρές ασθένειες, τα οποία συγκεντρωνόταν μέσω εράνων.

Κεντρικό ρόλο στη ΜΚΟ, συνεπακόλουθα και στην υπόθεση, είχε η 35χρονη Βασιλική Μανησιώτη, σύντροφός του Φιρινίδη και μητέρα δύο παιδιών, η οποία και έχει συλληφθεί: Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της έρευνας η ίδια είχε συμμετοχή στη δημόσια προβολή της ΜΚΟ, αναρτώντας και κοινοποιώντας δράσεις της «Παιδικής Χαράς» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα, όπως προκύπτει και στο βίντεο που έχει αναρτηθεί στη σελίδα της ΜΚΟ στο Facebook, η Μανησιώτη, παραχωρούσε μέχρι και τηλεοπτικές συνεντεύξεις για να προωθήσει τη την οργάνωση.

Υπεξαίρεσε χρήματα και από άλλη ΜΚΟ

Υπενθυμίζεται ότι η Μανησιώτη φέρεται να να είχε υπεξαιρέσει στο παρελθόν χρήματα για ένα άρρωστο παιδί και από άλλη ΜΚΟ και μάλιστα τότε η υπόθεση είχε οδηγηθεί στα δικαστήρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega το περιστατικό είχε σημειωθεί το 2018. Τον Οκτώβριο του 2018 το ζευγάρι είχε ιδρύσει την ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», μόλις έναν μήναν αργότερα στις 14 Νοεμβρίου 2018 υποβλήθηκε μήνυση εις βάρος της συγκεκριμένης γυναίκας για υπεξαίρεση χρημάτων από άλλη ΜΚΟ στην οποία είχε πάει για να εργαστεί εθελοντικά.

Φέρεται να πλησίαζε στο δρόμο πολίτες, να εμφανιζόταν ως εκπρόσωπος της συγκεκριμένης ΜΚΟ και να ζητούσε χρήματα για ένα παιδάκι που έπρεπε εσπευσμένα να μεταφερθεί στο εξωτερικό για νοσηλεία. Μόνο, που με βάση την καταγγελία, δεν είχε ποτέ τέτοια εξουσιοδότηση από την ΜΚΟ και τα χρήματα δεν τα έδωσε ποτέ, για αυτό και η υπόθεση είχε οδηγηθεί στα δικαστήρια.

Στο μεταξύ, διάλογοι του Φιρινίδη με τη Μανησιώτη αποτυπώνουν και τον τρόπο που διαχειριζόταν τα χρήματα που εισέρρεαν στην ΜΚΟ. Στους διαλόγους, η σύντροφός του εμφανίζεται να ελέγχει μία προς μία τις συναλλαγές, εκφράζοντας έκπληξη για το ύψος των χρημάτων που φέρονται να έχουν δαπανηθεί μέσα σε λίγες ημέρες, ενώ γίνεται αναφορά σε μεταφορές χρημάτων μέσω Revolut, σε ποσά ύψους 5.000 και 6.000 ευρώ, καθώς και σε πληρωμή 5.000 ευρώ προς την Εφορία.

Ο ίδιος ζητά να ελεγχθούν οι οικονομικές κινήσεις, ενώ η συζήτηση εξελίσσεται γύρω από το ύψος των χρημάτων που έχουν διακινηθεί, τις προσωπικές δαπάνες και την ανάγκη τακτοποίησης των εκκρεμοτήτων. Ακολουθούν οι χαρακτηριστικοί διάλογοι, όπως περιλαμβάνονται στο καταγεγραμμένο υλικό της υπόθεσης.

Σύντροφος : Έλα, κάθομαι και κοιτάω τώρα τις συναλλαγές. Ε, θα κάτσω να τα μετρήσω όλα ένα-ένα, όλα ένα-ένα.

: Έλα, κάθομαι και κοιτάω τώρα τις συναλλαγές. Ε, θα κάτσω να τα μετρήσω όλα ένα-ένα, όλα ένα-ένα. Κατηγορούμενος : Ναι αγάπη μου, μέτρα τες.

: Ναι αγάπη μου, μέτρα τες. Σύντροφος : Έχω πάθει σοκ. Έχω να σου πω κάτι, έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες. Δηλαδή εντάξει, ας ηρεμήσουμε λίγο, ας ηρεμήσουμε λίγο. Εγώ πραγματικά δεν ξαναξοδεύω τίποτα, τίποτα, τίποτα. Πήγα έδωσα και 500 ευρώ για τις θεραπείες, το μετάνιωσα, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει πιαστεί η καρδιά μου.

: Έχω πάθει σοκ. Έχω να σου πω κάτι, έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες. Δηλαδή εντάξει, ας ηρεμήσουμε λίγο, ας ηρεμήσουμε λίγο. Εγώ πραγματικά δεν ξαναξοδεύω τίποτα, τίποτα, τίποτα. Πήγα έδωσα και 500 ευρώ για τις θεραπείες, το μετάνιωσα, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει πιαστεί η καρδιά μου. Κατηγορούμενος : Ρε δε σου ‘στειλα 6 χιλιάρικα στο REVOLUT; Ή όχι;

: Ρε δε σου ‘στειλα 6 χιλιάρικα στο REVOLUT; Ή όχι; Σύντροφος : Δύο, ένα, δύο. Δύο, δύο, ένα. ΟΚ, κάτσε λίγο να σε πληρώσω μια προκαταβολή τώρα εσένα και...

: Δύο, ένα, δύο. Δύο, δύο, ένα. ΟΚ, κάτσε λίγο να σε πληρώσω μια προκαταβολή τώρα εσένα και... Κατηγορούμενος : Όχι μην το, μην με πληρώσεις τίποτα ρε αγάπη μου. Θα τα πληρώσω, θα τα πληρώσω όλα μόνος μου. Μην με πληρώσεις σε παρακαλώ γιατί,

: Όχι μην το, μην με πληρώσεις τίποτα ρε αγάπη μου. Θα τα πληρώσω, θα τα πληρώσω όλα μόνος μου. Μην με πληρώσεις σε παρακαλώ γιατί, Σύντροφος : Δεν γίνεται, το κόψαμε. Καταλαβαίνεις τώρα τι έχει γίνει; Δεν γίνεται, δεν γίνεται, δεν υπάρχει επιλογή. Δεν γίνεται, θα βρω, θα μεταφέρω και από την REVOLUT, απλά έχει πρόβλημα σήμερα η REVOLUT και δεν έρχονται τα λεφτά να ξέρεις για να μπορούσα να στο εξοφλούσα όλο μαζί. Γιατί δεν γράφει αυτή η μαλακία τώρα;

: Δεν γίνεται, το κόψαμε. Καταλαβαίνεις τώρα τι έχει γίνει; Δεν γίνεται, δεν γίνεται, δεν υπάρχει επιλογή. Δεν γίνεται, θα βρω, θα μεταφέρω και από την REVOLUT, απλά έχει πρόβλημα σήμερα η REVOLUT και δεν έρχονται τα λεφτά να ξέρεις για να μπορούσα να στο εξοφλούσα όλο μαζί. Γιατί δεν γράφει αυτή η μαλακία τώρα; Κατηγορούμενος : Βρε αγάπη μου, τι; Έχω πάρει εγώ 20.000 ευρώ;

: Βρε αγάπη μου, τι; Έχω πάρει εγώ 20.000 ευρώ; Σύντροφος : Θα κάτσω να τα μετρήσω τώρα, τι έχω ξοδέψει και γω.

: Θα κάτσω να τα μετρήσω τώρα, τι έχω ξοδέψει και γω. Κατηγορούμενος : Ξες πόσα λεφτά, πόσες μέρες έχω να πάρω λεφτά; Όταν πήρα, όταν σου πήρα κάποια χρήματα, σου ‘βαλα τα 6 χιλιάρικα. Δεν έχω πάρει κάποια άλλα.

: Ξες πόσα λεφτά, πόσες μέρες έχω να πάρω λεφτά; Όταν πήρα, όταν σου πήρα κάποια χρήματα, σου ‘βαλα τα 6 χιλιάρικα. Δεν έχω πάρει κάποια άλλα. Σύντροφος: Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Τέλος πάντων, θα σε περάσω τώρα γιατί δεν έχω, 5000 πρέπει να πληρώσω στην εφορία, βρίσκεις άλλα 500 ευρώ και μέχρι τώ, αύριο, ένα, τέσσερα, σαράντα εννιά, εβδομήντα εννιά και αύριο γιατί έχει πρόβλημα σου λέω σήμερα η REVOLUT. Μη έγκυρο ΙΒΑΝ; Ή γράφω λάθος; Ούτε να γράψω σωστά δεν μπορώ.

Στον δεύτερο διάλογο ψάχνει να βρει τα «χαμένα» χρήματα με τη σύντροφο να είναι αυτή που αναλαμβάνει να πληρώσει την εφορία.

Κατηγορούμενος : Παναγία μου και Χριστέ μου, όλη την ώρα, δεν αντέχω άλλο.

: Παναγία μου και Χριστέ μου, όλη την ώρα, δεν αντέχω άλλο. Σύντροφος : Ε σου περνάω τώρα τα, τα 5000 για να μπορέσεις να κάνεις την, και αύριο θα, θα περάσω και τα υπόλοιπα. Καλά;

: Ε σου περνάω τώρα τα, τα 5000 για να μπορέσεις να κάνεις την, και αύριο θα, θα περάσω και τα υπόλοιπα. Καλά; Κατηγορούμενος : Ρε αγάπη μου θες να δεις λίγο τις κινήσεις σε παρακαλώ γιατί αρχίζω και θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε;

: Ρε αγάπη μου θες να δεις λίγο τις κινήσεις σε παρακαλώ γιατί αρχίζω και θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε; Σύντροφος : Θα τα δω όλα. Απλά πρέπει να τελειώσω με αυτό. Γιατί είναι η ώρα τώρα και ο Γιώργος μου είπε ότι επείγει να πληρώσω την εφορία ..., και πρέπει να γίνει τώρα το έμβασμα, δεν μπορούμε να το ακυρώσουμε. Που το κάναμε έτσι, ποσό, 5000, αιτιολογία, προκαταβολή τιμολογίου, «Μ...». Κλείσε αγάπη μου να κάνω αυτά και θα κάτσω όλα να τα μετρήσω. Μετρ, σιγά-σιγά.

: Θα τα δω όλα. Απλά πρέπει να τελειώσω με αυτό. Γιατί είναι η ώρα τώρα και ο Γιώργος μου είπε ότι επείγει να πληρώσω την εφορία ..., και πρέπει να γίνει τώρα το έμβασμα, δεν μπορούμε να το ακυρώσουμε. Που το κάναμε έτσι, ποσό, 5000, αιτιολογία, προκαταβολή τιμολογίου, «Μ...». Κλείσε αγάπη μου να κάνω αυτά και θα κάτσω όλα να τα μετρήσω. Μετρ, σιγά-σιγά. Κατηγορούμενος : Ναι μέτρα τα, μέτρα τα και μην αγχώνεσαι.

: Ναι μέτρα τα, μέτρα τα και μην αγχώνεσαι. Σύντροφος Έφαγα εγώ 20 χιλιάρικα; Έχω πάθει σοκ τώρα.

Έφαγα εγώ 20 χιλιάρικα; Έχω πάθει σοκ τώρα. Κατηγορούμενος : Όχι, μπορεί αγάπη μου να μην έφαγες αλλά εγώ π.χ. να έχω πάρει 6-7 χιλιάρικα που στα ‘στειλα.

: Όχι, μπορεί αγάπη μου να μην έφαγες αλλά εγώ π.χ. να έχω πάρει 6-7 χιλιάρικα που στα ‘στειλα. Σύντροφος Ε άρα θα πρέπει να τα ‘χω. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ δεν τα βρίσκω. Ξέρω τι χάλασα. Π.χ. στη, αυτή τη στιγμή έχω τεσσεράμισι. Ξέρω τι έφαγα, ενάμισι χιλιάρικο. Να 200 ευρώ έκανε το φόρεμα, έκλεισα και τα εισιτήρια. Δηλαδή, περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο α γράψω το «Μ..». Φέρε και στις θεραπείες έδωσα, ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία, εκατό πενήντα τέσσερα, εφτά, τρία, εννιά, δεκαεννιά, εκατό ενενήντα τρία. Ε άμεση αποστολή, ας, ελπίζω να έρθουν 5 χιλιάρικα, θα έρθουν πιστεύω, γιατί να μην έρθουν; Έξοδα σε βάρος δικά μου, εντολέα. Για να επισυνάψω και το (ακατάληπτο). Αγάπη μου κλείσε αν μπορείς σε παρακαλώ γιατί είμαι με τα ακουστικά και δεν μπορώ να σε ακούσω...

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