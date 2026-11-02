Απάτη με ΜΚΟ: Η χλιδάτη ζωή του ιδιοκτήτη με σουίτες ξενοδοχείων και τραπέζια στα μπουζούκια

Snapshot Ο κατηγορούμενος πρόεδρος της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» φέρεται να υπεξαίρεσε περίπου 2,8 εκατομμύρια ευρώ από δωρεές για παιδιά με σοβαρές ασθένειες.

Οι συνομιλίες του αποκαλύπτουν κρατήσεις σουιτών σε πολυτελή ξενοδοχεία με κόστος περίπου 480-487 ευρώ ανά διαμονή.

Υπάρχουν επίσης επικοινωνίες για κρατήσεις και κατανάλωση σε νυχτερινά κέντρα διασκέδασης με μεγάλα ποσά σε ποτά και υπηρεσίες.

Οι έρευνες εστιάζουν στον τρόπο ζωής του κατηγορούμενου, που περιλαμβάνει πολυτελείς διαμονές και διασκέδαση με παρέες σε νυχτερινά κέντρα. Snapshot powered by AI

Στο πλαίσιο της έρευνας για τη δράση του κατηγορούμενου προέδρου της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», Κωνσταντίνο Φιρινίδη, στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει, μεταξύ άλλων, συνομιλίες του με εργαζομένους σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και νυχτερινό κέντρο διασκέδασης.

Στους διαλόγους που περιλαμβάνονται στο υλικό της υπόθεσης καταγράφονται τηλεφωνικές επικοινωνίες για κρατήσεις σουιτών, το κόστος διαμονής, τη δυνατότητα πληρωμής με μετρητά, αλλά και συνεννοήσεις για κρατήσεις και κατανάλωση σε νυχτερινό κέντρο.

Στον πρώτο διάλογο που δημοσιεύει το Newsbomb ο κατηγορούμενος συνομιλεί με υπάλληλο πολυτελούς ξενοδοχείου προκειμένου να κλείσει για λίγες ώρες μια σουίτα

Κατηγορούμενος: Γεια σας, θα ήθελα να ρωτήσω εε, είμαι πελάτης καταρχάς, έρχομαι πολύ συχνά.

Υπάλληλος: Ωραία.

Κατηγορούμενος: Παίρνω συνήθως την σουίτα στο 2ο όροφο ή 1ο πιο είναι;

Υπάλληλος: Ναι.

Κατηγορούμενος: Την γωνιακή. Εε, επειδή είμαι λίγο Θεσσαλονίκη και χρειάζομαι μια ημιδιαμονή, υπάρχει δυνατότητα;

Υπάλληλος: Να κάνετε δηλαδή day use;

Κατηγορούμενος: Ε να ‘ρθω για λίγες ώρες, τώρα π.χ.

Υπάλληλος: Ναι. Α για τώρα. Κοιτάξτε, εε, για τώρα, εε, γίνεται δηλαδή με το να κάντε χρήση μέχρι τις έξι, διαφορετικά άμα θέλετε να κάτσετε π.χ. μέχρι τις οχτώ, πρέπει να κάνουμε κράτηση κανονικά το δωμάτιο για μια διανυκτέρευση.

Κατηγορούμενος: Ναι. Εε.

Υπάλληλος: Χμ.

Κατηγορούμενος: Πόσο κοστίζει αυτό;

Υπάλληλος: Εε δώστε μου μισό λεπτάκι. Ωραία για την ... σουίτα βλέπω για σήμερα. Λοιπόν, δώστε μου μισό λεπτό. Βγαίνει στα 480 η σουίτα, απλά να δω αν μπορούμε να σας κάνουμε κάποια καλύτερη τιμή.

Στον δεύτερο διάλογο κατηγορούμενος συνομιλεί επίσης με υπάλληλο ξενοδοχείου στην Βόρεια Ελλάδα για να κλείσει και πάλι κάποια συγκεκριμένη σουίτα.

Κατηγορούμενος: Αυτό σουίτα με θέα στον κήπο, θα ήθελα

Υπάλληλος: Δώστε μου ένα λεπτάκι. Για ποιο γεύμα ενδιαφέρεστε;

Κατηγορούμενος: Εε.

Υπάλληλος: Προτείνω πρωινό βραδινό.

Κατηγορούμενος: Πρωινό βραδινό.

Υπάλληλος: Τι ώρα θα φτάσετε;

Κατηγορούμενος: Ε, θα φτάσω γύρω στις πεντέμισι, κάπου εκεί. Πέντε;

Υπάλληλος: Αξίζει τον κόπο για να φάτε βραδινό στις εξίμισι με εννιά.

Κατηγορούμενος: Ναι.

Υπάλληλος: Στα 487 ευρώ.

Κατηγορούμενος: Ωραία, εε, να σας. Θα έρθω 1000%. Υπάρχει περίπτωση να πληρώσω μετρητά;

Στον τρίτο διάλογο ο κατηγορούμενος συνομιλεί με μετρ νυχτερινού κέντρου μοιράζοντας προκειμένου να έχει ένα καλό τραπέζι για να διασκεδάσει με την παρέα του.

Μετρ: Πρώτο. Εεε τι θες να βάλουμε με κατανάλωση; Ένα χιλιάρικο; Ε να σου πω ε να να βάλω ένα χιλιάρικο ποτό;

Κατηγορούμενος: Ναι.

Μετρ: Να το κάνω ένα χιλιάρικο το ποτό;

Κατηγορούμενος: Ναι ναι ναι ναι.

Μετρ: Και τα λουλούδια ότι μου πεις εσύ.

Κατηγορούμενος: Ωραία και 500 σε σένα;

Μετρ: Εντάξει, ότι γουστάρεις.

Κατηγορούμενος: Ναι αγάπη μου. Ωραία.

Μετρ: Ωραία. Εντάξει;

Κατηγορούμενος: Εμείς θα ’μαστε δεν θα φέρω τώρα καμιά ομάδα εκεί δεν γουστάρω εε θα ’μαστε τρεις τέσσερις.

Μετρ: Τρεις τέσσερις και να κάτσουν πίσω γυναίκες. Θες γυναίκες ή όχι;

Κατηγορούμενος: Θέλω. Την άλλη φορά πως την πατήσαμε έτσι ρε μ@@@;

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