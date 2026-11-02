Δήμητρα Κατσαφάδου: «Αμφισβητήθηκα από τον πρόεδρο της ΜΚΟ, ο Θεός όμως βλέπει τα πάντα»

Snapshot Η Δήμητρα Κατσαφάδου υποστηρίζει ότι προσέφερε πάνω από 33.000 ευρώ απευθείας σε οικογένειες παιδιών χωρίς να καταθέσει χρήματα στη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά».

Δημοσίευσε τραπεζικά παραστατικά και αποδείξεις πληρωμών για να αποδείξει την οικονομική της στήριξη και καταγγέλλει ότι αμφισβητήθηκε από τον πρόεδρο της ΜΚΟ.

Η ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» βρίσκεται υπό αστυνομική έρευνα με έξι συλλήψεις για απάτη στη διαχείριση χρημάτων που προορίζονταν για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Το κύκλωμα εξαπατούσε δωρητές παρουσιάζοντας ψεύτικες ιστορίες και χρησιμοποιούσε ένα τηλέφωνο που ανήκε υποτίθεται σε γονείς αρρώστων παιδιών.

Δωρητές έστελναν χρήματα που δεν κατέληγαν στις οικογένειες των παιδιών, ενώ αποκαλύφθηκαν αντιφάσεις και παραποιημένες συνομιλίες σχετικά με τη χρήση των χρημάτων. Snapshot powered by AI

Τη δική της εκδοχή για τη φιλανθρωπική δράση της και τη σχέση της με τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» έδωσε η Δήμητρα Κατσαφάδου, μετά τις αποκαλύψεις για την υπόθεση που βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αστυνομικές αρχές. Η γνωστή επιχειρηματίας υποστηρίζει ότι προσέφερε περισσότερα από 33.000 ευρώ για την κάλυψη αναγκών παιδιών, ενώ καταγγέλλει ότι η ουσιαστική συμβολή της αμφισβητήθηκε από τον πρόεδρο της οργάνωσης.

Η ίδια επέλεξε να απαντήσει δημόσια μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αναρτώντας τραπεζικά παραστατικά και αποδείξεις πληρωμών, προκειμένου να παρουσιάσει στοιχεία για την οικονομική βοήθεια που, όπως αναφέρει, παρείχε.

Όπως ξεκαθάρισε, τα χρήματα δεν κατατέθηκαν σε λογαριασμό της συγκεκριμένης ΜΚΟ. Αντίθετα, επέλεξε να επικοινωνήσει απευθείας με τις οικογένειες των παιδιών και να καλύψει η ίδια συγκεκριμένες ανάγκες τους.

«Έχω φάει πολλές μαχαιριές»

Η επιχειρηματίας εξήγησε ότι προηγούμενες δυσάρεστες εμπειρίες της από αντίστοιχες συνεργασίες την έχουν οδηγήσει να ακολουθεί πλέον διαφορετική πρακτική όταν αποφασίζει να προσφέρει οικονομική βοήθεια.

Όπως ανέφερε, προτιμά να έρχεται σε απευθείας επαφή με τους γονείς των παιδιών που χρειάζονται στήριξη, ώστε να γνωρίζει προσωπικά τις ανάγκες τους και να φροντίζει η ίδια για την κάλυψή τους.

Σε ανάρτησή της έγραψε χαρακτηριστικά: «Δεν ενεπλάκην με τη συγκεκριμένη ΜΚΟ καθώς έχω φάει πολλές μαχαιριές και πλέον μπορώ και διαισθάνομαι το ότι πρέπει να βρω η ίδια τους γονείς του κάθε παιδιού που με έχει ανάγκη. Η στήριξή μου όμως στα συγκεκριμένα αγγελούδια ήταν πάνω από 33.000 ευρώ».

Τα παραστατικά που δημοσίευσε και οι πληρωμές χιλιάδων ευρώ

Για να υποστηρίξει όσα αναφέρει, η Δήμητρα Κατσαφάδου δημοσίευσε σειρά οικονομικών παραστατικών από συναλλαγές που, σύμφωνα με την ίδια, πραγματοποιήθηκαν για την κάλυψη αναγκών των παιδιών.

Μεταξύ των εγγράφων που παρουσίασε περιλαμβάνονται τραπεζική συναλλαγή ύψους 12.981 ευρώ, καθώς και παραστατικό ύψους 12.495 ευρώ για αεροπορικά εισιτήρια.

Όπως υποστηρίζει, τα συγκεκριμένα ποσά αποτελούν μέρος της συνολικής οικονομικής βοήθειας που προσέφερε, η οποία ξεπέρασε τις 33.000 ευρώ. Η ίδια επιμένει ότι οι πληρωμές έγιναν απευθείας για τις ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους και όχι μέσω της ΜΚΟ.

«Αμφισβητήθηκα από τον πρόεδρο της ΜΚΟ»

Σε δεύτερη δημοσίευσή της, η επιχειρηματίας αναφέρθηκε ειδικότερα στην αμφισβήτηση που, όπως καταγγέλλει, δέχτηκε από τον πρόεδρο της οργάνωσης σχετικά με την πραγματική συνεισφορά της.

Συνοδεύοντας την ανάρτησή της με επιπλέον παραστατικά, έγραψε:

«Σας επισυνάπτω υποτυπωδώς κάποια από τα τιμολόγια που πλήρωσα απευθείας στα παιδάκια αυτά! Και αμφισβητήθηκα από τον πρόεδρο της ΜΚΟ για την αληθινή και ουσιαστική συμβολή μου σε αυτά. Ο Θεός όμως βλέπει τα πάντα».

Με αυτόν τον τρόπο, η Δήμητρα Κατσαφάδου θέλησε να δώσει τη δική της απάντηση γύρω από την οικονομική στήριξη που υποστηρίζει ότι παρείχε, επιμένοντας πως η βοήθειά της έφτασε απευθείας στα παιδιά που την είχαν ανάγκη.

ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Έξι συλλήψεις και αποκαλυπτικοί διάλογοι

Η δημόσια τοποθέτηση της Δήμητρας Κατσαφάδου έρχεται στη σκιά των αποκαλύψεων για τη δράση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο αστυνομικής έρευνας.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης έχουν πραγματοποιηθεί έξι συλλήψεις στη Βόρεια Ελλάδα, έπειτα από καταγγελίες που οδήγησαν τις αρχές στη διερεύνηση της διαχείρισης χρημάτων τα οποία συγκεντρώνονταν για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Ιδιαίτερη αίσθηση έχουν προκαλέσει και συνομιλίες που, σύμφωνα με δημοσιεύματα, περιλαμβάνονται στη δικογραφία και έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Σε έναν από τους διαλόγους που έχουν δημοσιοποιηθεί ακούγεται χαρακτηριστικά η φράση: «Φάγαμε τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες»

Το «κόλπο» με το τηλέφωνο που εξαπατούσε χιλιάδες κόσμο

Τα μέλη του κυκλώματος είχαν στήσει μία καλοστημένη απάτη προκειμένου να λαμβάνουν χρήματα από δωρητές που ήθελαν να βοηθήσουν τις οικογένειες των άρρωστων παιδιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο Alpha, οι επιτήδειο φέρεται να έδιναν έναν συγκεκριμένο αριθμό ο οποίος υποτίθεται ότι ανήκε σε γονείς άρρωστων παιδιών εάν κάποιος από τους δωρητές ήταν δύσπιστος.

Το κύκλωμα, χρησιμοποιούσε εικόνες μικρών παιδιών μέσα από το νοσοκομείο για να πείσει τους υποψήφιους δωρητές προκειμένου να προχωρήσουν σε κατάθεση χρημάτων -θεωρητικά προς την οικογένεια του παιδιού. Ωστόσο μόνο αυτό δεν γινόταν. Όσο μεγαλύτερος ο πόνος, τόσο μεγαλύτερη η συγκίνηση και τόσο μεγαλύτερα κέρδη, όχι για τους γονείς αλλά για τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Μεταξύ των δωρητών που εξαπατήθηκαν ήταν και μία γυναίκα η οποία μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό αποκάλυψε τι συνέβη στην δική της περίπτωση. Η γυναίκα ήθελε να βοηθήσει την μικρή Ευαγγελία και την οικογένειά της. Έτσι ζήτησε το τηλέφωνο της μητέρας του παιδιού που έδινε μάχη με τον καρκίνο. Η οικογένεια ήθελε 30.000 ευρώ για τις θεραπείες του παιδιού προκειμένου να ζήσει.

Όπως ανέφερε η καταγγέλλουσα: «Έτυχε να είμαι εγώ στην περίπτωση της Ευαγγελίας, σε ένα παιδάκι. Της έστειλα μήνυμα, της είπα ότι το παιδάκι αν όντως είναι δικό σας.... μου έγραψε "ναι"».

Η καταγγέλλουσα προκειμένου να είναι σίγουρη ότι τα χρήματα που θα έστελνε θα πήγαιναν όντως στην οικογένεια της μικρής Ευαγγελίας ζήτησε από την μητέρα του παιδιού να της στείλει μία φωτογραφία του παιδιού μέσα από το νοσοκομείο. «Μετά της λέω: "Αν σας είναι εύκολο επειδή θέλω να είμαι σίγουρη για τα χρήματα που στέλνω, αν μπορείτε να μου στείλετε μία φωτογραφία από το παιδάκι σας στο νοσοκομείο" και μου απάντησε "ποτέ"», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε προτού καταλήξει η καταγγέλλουσα: «μετά από κάποιες ώρες, τρεις με πέντε ώρες αν θυμάμαι καλά το ποσό μαζεύτηκε».

Μάλιστα ο Alpha παρουσίασε τα μηνύματα που αντάλλαξε η καταγγέλλουσα με την υποτιθέμενη μητέρα της Ευαγγελίας.

Δείτε παρακάτω τα μηνύματα:

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, τα χρήματα που χρειαζόταν η οικογένεια για τη θεραπεία του μικρού παιδιού μαζεύτηκαν ως δια μαγείας λίγες μόλις ώρες αφότου εκείνη ζήτησε από τη μητέρα του παιδιού τη φωτογραφία.

Ένας αριθμός για διαφορετικούς γονείς

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού, τα μέλη του κυκλώματος, είχαν στείλει το ίδιο τηλέφωνο σε άλλον ενδιαφερόμενο δωρητή ο οποίος είχε ενδιαφερθεί για ένα αγοράκι που ανέβαινε τον δικό του Γολγοθά, τον μικρό Νικολάκη.

Οι δημοσιογράφοι του καναλιού κάλεσαν το συγκεκριμένο τηλέφωνο μετά τις συλλήψεις των μελών του κυκλώματος και προς μεγάλη τους έκπληξη διαπίστωσαν ότι αυτή τη φορά το παιδί που «νοσεί» δεν τα λένε ούτε Ευαγγελία, ούτε Νικολάκη αλλά το λένε Θεοδώρα.

Μάλιστα από την συνομιλία της δημοσιογράφου με τον φερόμενο πατέρα του παιδιού -η οποία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ καθώς έκλεισε το τηλέφωνο- το ποσό των 19.000 ευρώ που δόθηκε στην οικογένεια δεν πήγε στα νοσοκομείο αλλά σε εξετάσεις…

Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά τη συνομιλία που είχε η δημοσιογράφος με τον φερόμενο πατέρα παιδιού που νοσούσε.

Δημοσιογράφος: Βγήκε από το νοσοκομείο; Πού είναι το παιδί;

Φερόμενος πατέρας παιδιού: Βγήκαμε, απλώς πηγαίνουμε κάθε μήνα για εξετάσεις.

Δημοσιογράφος: Από τη... πόσα χρήματα συγκεντρώσατε;

Φερόμενος πατέρας παιδιού: 19..

Δημοσιογράφος: 19 χιλιάρικα;

Φερόμενος πατέρας παιδιού: Ναι, ναι

Δημοσιογράφος: Πώς το λένε το παιδάκι;

Φερόμενος πατέρας παιδιού: Θεοδώρα.

Δημοσιογράφος: Πόσο χρονών είναι;

Φερόμενος πατέρας παιδιού: 5 είναι

Δημοσιογράφος: Πόσο καιρό ήταν ο έρανος;

Φερόμενος πατέρας παιδιού: Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς. 10 μήνες, 15...

Δημοσιογράφος: Πότε έγινε ο έρανος;

Φερόμενος πατέρας παιδιού: Όλα αυτά η γυναίκα μου τα θυμάται.

Δημοσιογράφος: Το ποσό των 19.000 ευρώ τα δώσατε στο νοσοκομείο; Πού τα δώσατε;

Φερόμενος πατέρας παιδιού: Ήταν για τις εξετάσεις, για εξετάσεις, να περάσουμε εκεί.

Δημοσιογράφος: Τι εννοείται για να περάσετε; Πληρώσατε στο νοσοκομείο;

Φερόμενος πατέρας παιδιού: Όχι, κάτι εξετάσεις πληρώσαμε έξω.

Δημοσιογράφος: 19.000 έκαναν οι εξετάσεις;

Φερόμενος πατέρας παιδιού: Όχι 19...

Δημοσιογράφος: Το ποσό των 19.000 ευρώ που σας έδωσε η ... για πού ήταν;

Φερόμενος πατέρας παιδιού: Δεν καταλαβαίνω (κλείνει το τηλέφωνο).

Δείτε το βίντεο από το δελτίο ειδήσεων του Alpha:

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