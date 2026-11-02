«Ρε μαμά, αυτοί μας βρήκαν»: Σοκαρισμένο παιδί με καρκίνο από την απάτη της «Παιδικής Χαράς»

Snapshot Το κύκλωμα της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» υπεξαίρεσε περίπου 2,8 εκατομμύρια ευρώ από δωρεές που προορίζονταν για 34 παιδιά με σοβαρές ασθένειες.

Από τα 4 εκατομμύρια ευρώ που συγκεντρώθηκαν, μόλις 1 εκατομμύριο δόθηκε πραγματικά στις οικογένειες των παιδιών.

Η οργάνωση προσέγγιζε οικογένειες μέσω social media, δημοσίευε φωτογραφίες παιδιών και διοργάνωνε εράνους, αλλά τα χρήματα κατέληγαν κυρίως στους λογαριασμούς των κατηγορουμένων.

Γονείς απειλούνταν ή καταγγέλλονταν ψευδώς από το κύκλωμα όταν προσπαθούσαν να συγκεντρώσουν δωρεές ανεξάρτητα από την οργάνωση.

Μια μητέρα ανέφερε πως η οργάνωση εισέπραξε δωρεές μέσω δικών της λογαριασμών χωρίς να έχει επικοινωνήσει ποτέ μαζί τους. Snapshot powered by AI

Οργή προκαλούν οι αποκαλύψεις για την υπόθεση απάτης από τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά».

Το κύκλωμα, με αρχηγό τον 37χρονο, Κωνσταντίνο Φιρινίδη, και τη συμμετοχή της συζύγου του και άλλων τεσσάρων μελών, εκμεταλλευόταν επί χρόνια την ευαισθησία των δωρητών και τον πόνο οικογενειών με παιδιά που έπασχαν από σοβαρές ή ανίατες ασθένειες.

Μέσω των social media, η οργάνωση προσέγγιζε τις οικογένειες, ανέβαζε φωτογραφίες των παιδιών και διοργάνωνε εράνους, με τα χρήματα όμως να καταλήγουν κυρίως στους προσωπικούς λογαριασμούς των κατηγορουμένων.

Η έρευνα της αστυνομίας και οι μαρτυρίες των γονέων αποκαλύπτουν το μέγεθος της εκμετάλλευσης. Συνολικά, από τα περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ που συγκεντρώθηκαν για 34 παιδιά, μόλις 1 εκατομμύριο δόθηκε πραγματικά στις οικογένειες, ενώ τα υπόλοιπα 2,8 εκατομμύρια ευρώ υπεξαιρέθηκαν από το κύκλωμα.

«Μας κατέθεσαν 24.000 ευρώ αρχικά και μετά 10.000»

Η μητέρα ενός παιδιού που δίνει τη δική του μάχη με τον καρκίνο, ανέφερε πως η συγκεκριμένη οργάνωση τους εντόπισε και άρχισε να κοινοποιεί την ιστορία του παιδιού για να μαζέψει χρήματα.

«Στενοχωρήθηκε πάρα πολύ γιατί λέει ‘ρε μαμά, αυτοί μας βρήκαν’. Ο Άλεξ έχει ατομικό δικό του εράνο, νόμιμο από το υπουργείο, τα πάντα. Αυτοί μας βρήκαν και είπαν μπορούμε να βοηθήσουμε, να δημοσιεύσουμε του Αλέξη φωτογραφίες, βιντεάκια που ο κόσμος να το βοηθήσει. (…) Ήρθαν και έβαζαν αυτοί από μόνοι τους στον λογαριασμό του Αλέξη και μετά μπήκαν με τον δικό τους εράνο. Αυτοί μόνο κοινοποίησαν».

«Αυτοί είπαν θα βοηθήσουμε στον Αλέξη και αυτό. Αυτοί μας βρήκαν. Και λέω εντάξει. Ποτέ δεν έχω μιλήσει με αυτούς τους ανθρώπους. Ούτε καν ξέρω ποιοι είναι, ούτε καν τους γνωρίζω. Μας τα έβαλαν στο ερανικό. Δηλαδή αυτοί μάζευαν στον δικό τους λογαριασμό και μετά μας έβαλαν 24.000, κάπου εκεί. Και την άλλη μέρα μας έβαλαν άλλα 10.000 και αυτό ήταν».

Παράλληλα, δεν δίσταζαν να απειλούν γονείς ή ακόμη και να καταγγέλλουν ψευδώς για απάτη μητέρα καρκινοπαθούς παιδιού, απενεργοποιώντας τον τραπεζικό της λογαριασμό, επειδή εκείνη επέλεξε να συγκεντρώσει δωρεές ανεξάρτητα από το σωματείο τους.

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