«Ρε μαμά, αυτοί μας βρήκαν»: Σοκαρισμένο παιδί με καρκίνο από την απάτη της «Παιδικής Χαράς»

Το εμπόριο ελπίδας της ΜΚΟ με θύματα ανυποψίαστους πολίτες και πρόσχημα παιδιά που χρειάζονταν βοήθεια

Δημήτρης Δρίζος

«Ρε μαμά, αυτοί μας βρήκαν»: Σοκαρισμένο παιδί με καρκίνο από την απάτη της «Παιδικής Χαράς»
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το κύκλωμα της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» υπεξαίρεσε περίπου 2,8 εκατομμύρια ευρώ από δωρεές που προορίζονταν για 34 παιδιά με σοβαρές ασθένειες.
  • Από τα 4 εκατομμύρια ευρώ που συγκεντρώθηκαν, μόλις 1 εκατομμύριο δόθηκε πραγματικά στις οικογένειες των παιδιών.
  • Η οργάνωση προσέγγιζε οικογένειες μέσω social media, δημοσίευε φωτογραφίες παιδιών και διοργάνωνε εράνους, αλλά τα χρήματα κατέληγαν κυρίως στους λογαριασμούς των κατηγορουμένων.
  • Γονείς απειλούνταν ή καταγγέλλονταν ψευδώς από το κύκλωμα όταν προσπαθούσαν να συγκεντρώσουν δωρεές ανεξάρτητα από την οργάνωση.
  • Μια μητέρα ανέφερε πως η οργάνωση εισέπραξε δωρεές μέσω δικών της λογαριασμών χωρίς να έχει επικοινωνήσει ποτέ μαζί τους.
Snapshot powered by AI

Οργή προκαλούν οι αποκαλύψεις για την υπόθεση απάτης από τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά».

Το κύκλωμα, με αρχηγό τον 37χρονο, Κωνσταντίνο Φιρινίδη, και τη συμμετοχή της συζύγου του και άλλων τεσσάρων μελών, εκμεταλλευόταν επί χρόνια την ευαισθησία των δωρητών και τον πόνο οικογενειών με παιδιά που έπασχαν από σοβαρές ή ανίατες ασθένειες.

Μέσω των social media, η οργάνωση προσέγγιζε τις οικογένειες, ανέβαζε φωτογραφίες των παιδιών και διοργάνωνε εράνους, με τα χρήματα όμως να καταλήγουν κυρίως στους προσωπικούς λογαριασμούς των κατηγορουμένων.

Η έρευνα της αστυνομίας και οι μαρτυρίες των γονέων αποκαλύπτουν το μέγεθος της εκμετάλλευσης. Συνολικά, από τα περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ που συγκεντρώθηκαν για 34 παιδιά, μόλις 1 εκατομμύριο δόθηκε πραγματικά στις οικογένειες, ενώ τα υπόλοιπα 2,8 εκατομμύρια ευρώ υπεξαιρέθηκαν από το κύκλωμα.

«Μας κατέθεσαν 24.000 ευρώ αρχικά και μετά 10.000»

Η μητέρα ενός παιδιού που δίνει τη δική του μάχη με τον καρκίνο, ανέφερε πως η συγκεκριμένη οργάνωση τους εντόπισε και άρχισε να κοινοποιεί την ιστορία του παιδιού για να μαζέψει χρήματα.

«Στενοχωρήθηκε πάρα πολύ γιατί λέει ‘ρε μαμά, αυτοί μας βρήκαν’. Ο Άλεξ έχει ατομικό δικό του εράνο, νόμιμο από το υπουργείο, τα πάντα. Αυτοί μας βρήκαν και είπαν μπορούμε να βοηθήσουμε, να δημοσιεύσουμε του Αλέξη φωτογραφίες, βιντεάκια που ο κόσμος να το βοηθήσει. (…) Ήρθαν και έβαζαν αυτοί από μόνοι τους στον λογαριασμό του Αλέξη και μετά μπήκαν με τον δικό τους εράνο. Αυτοί μόνο κοινοποίησαν».

«Αυτοί είπαν θα βοηθήσουμε στον Αλέξη και αυτό. Αυτοί μας βρήκαν. Και λέω εντάξει. Ποτέ δεν έχω μιλήσει με αυτούς τους ανθρώπους. Ούτε καν ξέρω ποιοι είναι, ούτε καν τους γνωρίζω. Μας τα έβαλαν στο ερανικό. Δηλαδή αυτοί μάζευαν στον δικό τους λογαριασμό και μετά μας έβαλαν 24.000, κάπου εκεί. Και την άλλη μέρα μας έβαλαν άλλα 10.000 και αυτό ήταν».

Παράλληλα, δεν δίσταζαν να απειλούν γονείς ή ακόμη και να καταγγέλλουν ψευδώς για απάτη μητέρα καρκινοπαθούς παιδιού, απενεργοποιώντας τον τραπεζικό της λογαριασμό, επειδή εκείνη επέλεξε να συγκεντρώσει δωρεές ανεξάρτητα από το σωματείο τους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:45ΕΛΛΑΔΑ

Γκράβα: Επιστρέφουν στις σχολικές αίθουσες 4.000 μαθητές μετά από έναν μήνα αναστολής λειτουργίας

08:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα ξεκινήσουν οι καταιγίδες στην Αττική σήμερα

08:41ΚΑΙΡΟΣ

Γιάννης Καλλιάνος: Ζητά συγγνώμη για την πρόγνωσή του – «Δεν θα κρύβομαι όταν αστοχώ»

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λαμία: 38χρονος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή – Τον βρήκαν νεκρό στο σπίτι του

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν για τέσσερις κλοπές μέσα σε τέσσερις ημέρες

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με ΜΚΟ: Επιχείρησαν να αρπάξουν χρήματα ακόμη και από τον έρανο για τον μικρό Παναγιώτη-Ραφαήλ

08:10ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί η Mini επιμένει στη στρογγυλή οθόνη;

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (2/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:47ΚΟΣΜΟΣ

«Mayday, Mayday! Πέφτουμε!»: Ανατριχιαστικό ηχητικό πριν τη συντριβή του αεροπλάνου στη Φλόριντα

07:40SCENARIO

ΟΗΕ: Το ανέκδοτο της διεθνούς διπλωματίας – Μιλά για ειρήνη, στρώνει το χαλί στον Ερντογάν

07:38ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Οι δίαυλοι με Καραμανλή, το βιβλίο της Ντόρας, ο Λιόλιος και ο καφές, πόσο κάνει η ACS, τα κέρδη της Sky Express, η Titan America και οι servicers

07:38ΚΥΠΡΟΣ

Δολοφονία στην Κύπρο: Πέταξε το πτώμα της Όλγας στο λάκκο κι από πάνω έριξε χλωρίνη

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Πώς θα καταλάβετε ότι κάποιος λέει ψέματα – Το κόλπο που αποκαλύπτει πρώην πράκτορας

07:30ΕΛΛΑΔΑ

«Ρε μαμά, αυτοί μας βρήκαν»: Σοκαρισμένο παιδί με καρκίνο από την απάτη της «Παιδικής Χαράς»

07:30WHAT THE FACT

Πρωτοφανές: Φυσικός μέτρησε τον χρόνο χωρίς ρολόι - Το ασυνήθιστο πείραμα

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαμερίσματα: Αρχίζει και «φρενάρει» η τρελή πορεία των τιμών - Πάνω από 100% η άνοδος στη δεκαετία

07:22ΜΑΝΤΕΙΟ

Σήμα για φουλ δίνει ο Κυριάκος στην γαλάζια μηχανή, Αγωνία για τον Κρις Πάπας, Βενιζέλος παντού

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιχείρηση εξωστρέφειας στην ΕΛΑΣ: Περιοδεία Τσίπρα στην Καλαμάτα και 20 εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Επίδομα 400 ευρώ τον Νοέμβριο και αυξήσεις το 2027 – Ποιοι ωφελούνται

07:09ΠΑΙΔΕΙΑ

Κλειστά σχολεία: Πού δεν θα γίνει μάθημα σήμερα λόγω κακοκαιρίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:47ΚΟΣΜΟΣ

«Mayday, Mayday! Πέφτουμε!»: Ανατριχιαστικό ηχητικό πριν τη συντριβή του αεροπλάνου στη Φλόριντα

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Πώς θα καταλάβετε ότι κάποιος λέει ψέματα – Το κόλπο που αποκαλύπτει πρώην πράκτορας

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με ΜΚΟ: Επιχείρησαν να αρπάξουν χρήματα ακόμη και από τον έρανο για τον μικρό Παναγιώτη-Ραφαήλ

19:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βενιζέλος στο «Βήμα»: «Ο πρωθυπουργός παρουσίασε με πληρότητα τις ελληνικές θέσεις για το τουρκολιβυκό» - Τι είπε για συναινέσεις 

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Σε κατάσταση συναγερμού το νησί - Εικόνες Αποκάλυψης από το πέρασμα της κακοκαιρίας

07:30ΕΛΛΑΔΑ

«Ρε μαμά, αυτοί μας βρήκαν»: Σοκαρισμένο παιδί με καρκίνο από την απάτη της «Παιδικής Χαράς»

05:58ΚΑΙΡΟΣ

Προβλήματα σε πολλές περιοχές από την κακοκαιρία – Έρχεται η «Agneta» με ισχυρές βροχές και καταιγίδες

06:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Άδεια τα παιδικά θέατρα από σχολεία - Ρουγγέρη: «Κινδυνεύει όλος ο κλάδος να καταστραφεί» - Τι λένε εκπαιδευτικοί και εκπρόσωποι του θεάτρου

07:09ΠΑΙΔΕΙΑ

Κλειστά σχολεία: Πού δεν θα γίνει μάθημα σήμερα λόγω κακοκαιρίας

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Επίδομα 400 ευρώ τον Νοέμβριο και αυξήσεις το 2027 – Ποιοι ωφελούνται

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ 1/11/2026: Δύο τυχεροί μοιράστηκαν 1.000.000 ευρώ

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γαμπρός έφτασε έφιππος στην εκκλησία συνοδεία 14 καβαλάρηδων και παντρεύτηκε με 14 κουμπάρους

21:10ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στο Νέο Ηράκλειο: Συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία - Εικόνες

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με ΜΚΟ: Η σύζυγος του Φιρινίδη είχε κατηγορηθεί για υπεξαίρεση χρημάτων από άλλη ΜΚΟ και ο ίδιος είχε καταγγείλει επίθεση από κουκουλοφόρους

07:38ΚΥΠΡΟΣ

Δολοφονία στην Κύπρο: Πέταξε το πτώμα της Όλγας στο λάκκο κι από πάνω έριξε χλωρίνη

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (2/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

03:00ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Σε πλήρη εξέλιξη η νέα κακοκαιρία – Αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής τις επόμενες ώρες – Ποιες περιοχές επηρεάζονται

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (2/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

19:27ΕΛΛΑΔΑ

Κωνσταντίνος Φιρινίδης: Αυτός είναι ο 37χρονος πίσω από την απάτη με την ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ