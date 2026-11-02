Απάτη μέσω ΜΚΟ: Το «κόλπο» με το τηλέφωνο που εξαπατούσε χιλιάδες κόσμο

Οι αποκαλύψεις για τον τρόπο που δρούσε το κύκλωμα προκαλούν οργή

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Απάτη μέσω ΜΚΟ: Το «κόλπο» με το τηλέφωνο που εξαπατούσε χιλιάδες κόσμο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το κύκλωμα απάτης μέσω ΜΚΟ εκμεταλλευόταν τον πόνο άρρωστων παιδιών για να αποσπά χρήματα από δωρητές.
  • Οι δράστες χρησιμοποιούσαν ψεύτικους αριθμούς τηλεφώνου και εικόνες παιδιών σε νοσοκομεία για να πείσουν τους δωρητές να καταθέσουν χρήματα.
  • Σε πολλές περιπτώσεις, τα χρήματα δεν κατέληγαν στις οικογένειες των παιδιών αλλά στα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.
  • Ένας τηλεφωνικός αριθμός δινόταν σε διαφορετικούς δωρητές για δήθεν διαφορετικά άρρωστα παιδιά, αποδεικνύοντας την απάτη.
  • Οι συνομιλίες με υποτιθέμενους γονείς αποκάλυψαν ότι τα χρήματα χρησιμοποιούνταν για προσωπικές ανάγκες και όχι για τις θεραπείες των παιδιών.
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Νέες αποκαλύψεις και στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την δράση του κυκλώματος που «πατούσε» στον πόνο άρρωστων παιδιών για να θησαυρίζει.

Τα μέλη του κυκλώματος είχαν στήσει μία καλοστημένη απάτη προκειμένου να λαμβάνουν χρήματα από δωρητές που ήθελαν να βοηθήσουν τις οικογένειες των άρρωστων παιδιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο Alpha, οι επιτήδειο φέρεται να έδιναν έναν συγκεκριμένο αριθμό ο οποίος υποτίθεται ότι ανήκε σε γονείς άρρωστων παιδιών εάν κάποιος από τους δωρητές ήταν δύσπιστος.

Το κύκλωμα, χρησιμοποιούσε εικόνες μικρών παιδιών μέσα από το νοσοκομείο για να πείσει τους υποψήφιους δωρητές προκειμένου να προχωρήσουν σε κατάθεση χρημάτων -θεωρητικά προς την οικογένεια του παιδιού. Ωστόσο μόνο αυτό δεν γινόταν. Όσο μεγαλύτερος ο πόνος, τόσο μεγαλύτερη η συγκίνηση και τόσο μεγαλύτερα κέρδη, όχι για τους γονείς αλλά για τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Μεταξύ των δωρητών που εξαπατήθηκαν ήταν και μία γυναίκα η οποία μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό αποκάλυψε τι συνέβη στην δική της περίπτωση. Η γυναίκα ήθελε να βοηθήσει την μικρή Ευαγγελία και την οικογένειά της. Έτσι ζήτησε το τηλέφωνο της μητέρας του παιδιού που έδινε μάχη με τον καρκίνο. Η οικογένεια ήθελε 30.000 ευρώ για τις θεραπείες του παιδιού προκειμένου να ζήσει.

Όπως ανέφερε η καταγγέλλουσα: «Έτυχε να είμαι εγώ στην περίπτωση της Ευαγγελίας, σε ένα παιδάκι. Της έστειλα μήνυμα, της είπα ότι το παιδάκι αν όντως είναι δικό σας.... μου έγραψε "ναι"».

Η καταγγέλλουσα προκειμένου να είναι σίγουρη ότι τα χρήματα που θα έστελνε θα πήγαιναν όντως στην οικογένεια της μικρής Ευαγγελίας ζήτησε από την μητέρα του παιδιού να της στείλει μία φωτογραφία του παιδιού μέσα από το νοσοκομείο. «Μετά της λέω: "Αν σας είναι εύκολο επειδή θέλω να είμαι σίγουρη για τα χρήματα που στέλνω, αν μπορείτε να μου στείλετε μία φωτογραφία από το παιδάκι σας στο νοσοκομείο" και μου απάντησε "ποτέ"», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε προτού καταλήξει η καταγγέλλουσα: «μετά από κάποιες ώρες, τρεις με πέντε ώρες αν θυμάμαι καλά το ποσό μαζεύτηκε».

Μάλιστα ο Alpha παρουσίασε τα μηνύματα που αντάλλαξε η καταγγέλλουσα με την υποτιθέμενη μητέρα της Ευαγγελίας.

Δείτε παρακάτω τα μηνύματα:

kataggelia-mnmta.png

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, τα χρήματα που χρειαζόταν η οικογένεια για τη θεραπεία του μικρού παιδιού μαζεύτηκαν ως δια μαγείας λίγες μόλις ώρες αφότου εκείνη ζήτησε από τη μητέρα του παιδιού τη φωτογραφία.

13.png

Ένας αριθμός για διαφορετικούς γονείς

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού, τα μέλη του κυκλώματος, είχαν στείλει το ίδιο τηλέφωνο σε άλλον ενδιαφερόμενο δωρητή ο οποίος είχε ενδιαφερθεί για ένα αγοράκι που ανέβαινε τον δικό του Γολγοθά, τον μικρό Νικολάκη.

tilefono.png

Οι δημοσιογράφοι του καναλιού κάλεσαν το συγκεκριμένο τηλέφωνο μετά τις συλλήψεις των μελών του κυκλώματος και προς μεγάλη τους έκπληξη διαπίστωσαν ότι αυτή τη φορά το παιδί που «νοσεί» δεν τα λένε ούτε Ευαγγελία, ούτε Νικολάκη αλλά το λένε Θεοδώρα.

Μάλιστα από την συνομιλία της δημοσιογράφου με τον φερόμενο πατέρα του παιδιού -η οποία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ καθώς έκλεισε το τηλέφωνο- το ποσό των 19.000 ευρώ που δόθηκε στην οικογένεια δεν πήγε στα νοσοκομείο αλλά σε εξετάσεις…

Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά τη συνομιλία που είχε η δημοσιογράφος με τον φερόμενο πατέρα παιδιού που νοσούσε.

Δημοσιογράφος: Βγήκε από το νοσοκομείο; Πού είναι το παιδί;

Φερόμενος πατέρας παιδιού: Βγήκαμε, απλώς πηγαίνουμε κάθε μήνα για εξετάσεις.

Δημοσιογράφος: Από τη... πόσα χρήματα συγκεντρώσατε;

Φερόμενος πατέρας παιδιού: 19..

Δημοσιογράφος: 19 χιλιάρικα;

Φερόμενος πατέρας παιδιού: Ναι, ναι

Δημοσιογράφος: Πώς το λένε το παιδάκι;

Φερόμενος πατέρας παιδιού: Θεοδώρα.

Δημοσιογράφος: Πόσο χρονών είναι;

Φερόμενος πατέρας παιδιού: 5 είναι

Δημοσιογράφος: Πόσο καιρό ήταν ο έρανος;

Φερόμενος πατέρας παιδιού: Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς. 10 μήνες, 15...

Δημοσιογράφος: Πότε έγινε ο έρανος;

Φερόμενος πατέρας παιδιού: Όλα αυτά η γυναίκα μου τα θυμάται.

Δημοσιογράφος: Το ποσό των 19.000 ευρώ τα δώσατε στο νοσοκομείο; Πού τα δώσατε;

Φερόμενος πατέρας παιδιού: Ήταν για τις εξετάσεις, για εξετάσεις, να περάσουμε εκεί.

Δημοσιογράφος: Τι εννοείται για να περάσετε; Πληρώσατε στο νοσοκομείο;

Φερόμενος πατέρας παιδιού: Όχι, κάτι εξετάσεις πληρώσαμε έξω.

Δημοσιογράφος: 19.000 έκαναν οι εξετάσεις;

Φερόμενος πατέρας παιδιού: Όχι 19...

Δημοσιογράφος: Το ποσό των 19.000 ευρώ που σας έδωσε η ... για πού ήταν;

Φερόμενος πατέρας παιδιού: Δεν καταλαβαίνω (κλείνει το τηλέφωνο).

Δείτε το βίντεο από το δελτίο ειδήσεων του Alpha:

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