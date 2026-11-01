Απάτη με ΜΚΟ: Η σύζυγος του Φιρινίδη είχε κατηγορηθεί για υπεξαίρεση χρημάτων από άλλη ΜΚΟ

Snapshot Η σύζυγος του φερόμενου αρχηγού της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», Βασιλική Μανησιώτη, κατηγορήθηκε το 2018 για υπεξαίρεση χρημάτων από άλλη ΜΚΟ.

Η Μανησιώτη φέρεται ότι ζητούσε χρήματα για νοσηλεία παιδιού χωρίς εξουσιοδότηση και δεν παρέδωσε τα χρήματα, οδηγώντας την υπόθεση στα δικαστήρια.

Η ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2018, έναν μήνα πριν υποβληθεί η μήνυση κατά της Μανησιώτη.

Ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης κατήγγειλε επίθεση με απειλή σιδερογροθιάς τον Οκτώβριο του 2023, και οι αρχές εξετάζουν σύνδεση με την υπόθεση της ΜΚΟ. Snapshot powered by AI

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την οργάνωση, η οποία υφαρπάξει εκατομμύρια που προορίζονταν για παιδιά με σοβαρές ασθένειες μέσω της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά».

Σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών τουλάχιστον από την 15-10-2018 (ημερομηνία ίδρυσης του Σωματείου – Μ.Κ.Ο.), είχε συγκροτηθεί εγκληματική ομάδα αποτελούμενη αρχικά από τον Φιρινίδη και τη σύζυγό του.

Η 35χρονη σύζυγος του κατά τα φαινόμενα αρχηγού του κυκλώματος Κωνσταντίνου Φιρινίδη, Βασιλική Μανησιώτη, φέρεται ωστόσο να είχε υπεξαιρέσει στο παρελθόν χρήματα για ένα άρρωστο παιδί και από άλλη ΜΚΟ και μάλιστα τότε η υπόθεση είχε οδηγηθεί στα δικαστήρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega το περιστατικό είχε σημειωθεί το 2018. Τον Οκτώβριο του 2018 το ζευγάρι είχε ιδρύσει την ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», μόλις έναν μήναν αργότερα στις 14 Νοεμβρίου 2018 υποβλήθηκε μήνυση εις βάρος της συγκεκριμένης γυναίκας για υπεξαίρεση χρημάτων από άλλη ΜΚΟ στην οποία είχε πάει για να εργαστεί εθελοντικά.

Φέρεται να πλησίαζε στο δρόμο πολίτες, να εμφανιζόταν ως εκπρόσωπος της συγκεκριμένης ΜΚΟ και να ζητούσε χρήματα για ένα παιδάκι που έπρεπε εσπευσμένα να μεταφερθεί στο εξωτερικό για νοσηλεία. Μόνο, που με βάση την καταγγελία, δεν είχε ποτέ τέτοια εξουσιοδότηση από την ΜΚΟ και τα χρήματα δεν τα έδωσε ποτέ, για αυτό και η υπόθεση είχε οδηγηθεί στα δικαστήρια.

Ο Φιρινίδης είχε καταγγείλει επίθεση

Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι στις 26 Οκτωβρίου ο Φιρινίδης είχε εμφανιστεί στη αστυνομία προκειμένου να καταγγείλει επίθεση από δύο άνδρες με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, οι οποίοι τον απείλησαν με σιδερογροθιά και του ζήτησαν τα χρήματα που είχε πάνω του, σύμφωνα με το Mega. Το περιστατικό είχε καταγραφεί ως ληστεία και πλέον οι αρχές ερευνούν αν υπήρχε κάποια σχέση με όσα έχουν αποκαλυφθεί για τη δράση του.

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