Ανατριχιαστικές μαρτυρίες για την απάτη μέσω ΜΚΟ: Το «ψάρεμα», τα ψέματα και οι απειλές

Snapshot Οργανωμένο κύκλωμα υπεξαίρεσε εκατομμύρια ευρώ από δωρεές που προορίζονταν για παιδιά με σοβαρές ασθένειες μέσω ΜΚΟ.

Γονείς παιδιών που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες χρησιμοποιήθηκαν ως δόλωμα για τη συγκέντρωση χρημάτων, τα οποία δεν έφταναν ποτέ στα παιδιά τους.

Τα χρήματα δίνονταν κυρίως σε μετρητά χωρίς παραστατικά και διοχετεύονταν σε προσωπικούς λογαριασμούς των εμπλεκομένων.

Το κύκλωμα παρουσίαζε ψευδείς καταθέσεις και απειλούσε γονείς που ζητούσαν εξηγήσεις ή επιδίωκαν να σταματήσουν τους εράνους.

Οι προσπάθειες των γονέων να βρουν εναλλακτικές λύσεις για τη θεραπεία των παιδιών τους απέτυχαν λόγω της εμπλοκής του κυκλώματος και της μπλοκαρίσματος των χρημάτων από τράπεζες. Snapshot powered by AI

Ανοίγουν στόματα για την οργάνωση που είχε υπεξαιρέσει εκατομμύρια ευρώ -μέσω ΜΚΟ- από δωρεές, οι οποίες προορίζονταν για παιδιά με σοβαρές ασθένειες.

Όπως αναφέρει το Mega, ο μικρός Νίκος Εφραίμ δίνει εδώ και μήνες μάχη με σοβαρή νόσο μέσα στο νοσοκομείο Παίδων. Ο πατέρας του είναι ένας από τους γονείς - θύματα του συλλόγου. Χρησιμοποίησαν το παιδί του σαν δόλωμα για να συγκεντρώσουν χρήματα και περιγράφει πώς μπλέχτηκε στα δίχτυα τους.

«Όπως ερχόμουν στο νοσοκομείο και το παιδί έπαιρνε τη θεραπεία του, γνώρισα μία μαμά, της είπα αν ξέρει κάποιον οργανισμό, κάποια εκκλησία, κάποιο ίδρυμα, για να μαζευτούν ένα ποσό από τον κόσμο για να είμαστε και εμείς κοντά στο παιδάκι μας. Ήρθαμε σε επικοινωνία, μετά τους έστειλα και κάτι φωτογραφίες και είπαμε ότι θα κάνουνε έναν έρανο και ό,τι χρήματα συγκεντρώσουν ο κόσμος, με τη δύναμη του θεού κιόλας, θα τα πάρουμε εμείς», είπε. Και κάπως έτσι οι φωτογραφίες του μικρού Νικόλα πλημμύρισαν τα μέσα δικτύωσης της οργάνωσης, με την έκκληση να συγκεντρωθούν χρήματα στο όνομά του. «Ερανικό δεν είχαμε βγάλει και μας είπαν ότι θα βάλουμε του φιλανθρωπικού σωματείου μας και ό,τι λεφτά συγκεντρωθούν εκεί μέσα θα τα πάρει το παιδί σας», ανέφερε.

«Εγώ αναζήτησα βοήθεια για το παιδί μου, διότι είχα εξαντληθεί οικονομικά»

Το ίδιο αφήγημα πίστεψαν και οι γονείς της μικρής Παρασκευής από την Αμαλιάδα, που δίνει μάχη με σοβαρή ασθένεια. Οι φωτογραφίες του παιδιού ανέβαιναν με συγκινητικές περιγραφές για την κατάσταση της υγείας του, συνοδευόμενες από την έκκληση να συγκεντρωθούν χρήματα.

«Εγώ αναζήτησα βοήθεια για το παιδί μου, διότι είχα εξαντληθεί οικονομικά. Από ένα σημείο και μετά, ό,τι χρήματα είχα και δεν είχα, τα είχα πουλήσει όλα γενικότερα, για να μεταβώ στη Γερμανία, στο Ανόβερο για να χειρουργηθεί το παιδί μου», λέει στο Mega ο πατέρας της.

Τα χρήματα δίνονταν μετρητά, κανείς δεν ζητούσε παραστατικό. Άνθρωποι που γάντζωναν τις ελπίδες για τα παιδιά τους σε αυτές τις αναρτήσεις, σαν μια ύστατη λύση για να σωθούν.

«Εγώ για να βγάλω ερανικό λογαριασμό ήταν πολύ, και είναι, πολύ δύσκολο παιδάκι μου. Έχει μεγάλη γραφειοκρατία. Ο σκοπός μου ήταν να το κάνω εγώ. Ζω με ένα ΚΕΑ και με μια σύνταξη που δικαιούμαι από την πάθησή μου, 338 τον μήνα. Το ενοίκιο είναι 500 ευρώ που πληρώνω. Τα παιδιά μου πάνε φροντιστήρια, πάνε σχολείο, η μεγάλη μου η κόρη, σκλήρυνση κατά πλάκας πολλαπλή», προσθέτει.

«Με προσέγγισε ο ίδιος» λέει ο πατέρας 17χρονου που πέθανε από λευχαιμία

Ο κ. Γιάννης, πατέρας ενός 17χρονου παιδιού που έχασε τη ζωή του από λευχαιμία, μίλησε στις «Εξελίξεις Τώρα» του Mega για το κύκλωμα απάτης.

«Ο κύριος με πήρε τηλέφωνο και με ρώτησε ‘Έχετε κάποιο παιδί που είναι άρρωστο και έχει λευχαιμία;’ Λέω ναι. Μου λέει: “Θέλετε να σας βοηθήσουμε οικονομικά ξέρω ‘γω, να σας δώσουμε οικονομική στήριξη;” Λέω αν γίνει, γιατί όχι; Και μου ζήτησε τα στοιχεία του παιδιού. Μου μάζεψε 5.000. Και αυτά λίγα λίγα μου τα έδινε».

«Άρχισε τις απειλές»

Αποκαλυπτική για τη δράση του κυκλώματος είναι ακόμα μία μαρτυρία στην ίδια εκπομπή:

«Από το διαδίκτυο είδε τις προσπάθειες που κάναμε τις ερανικές. Με ρώτησε ‘Με ποιον συνεννοείσαι, πώς θα το πας το παιδί;’. Του λέω ‘έχω έναν ομογενή που κανόνισε, έχουμε στην Αγία Πετρούπολη κλεισμένη κλινική’. Πληρώσαμε γιατρούς, πληρώσαμε κλινική. Μας έλειπε ένα ποσό. Μου λέει τον κόβω για απατεώνα. Μου έλεγε κάθε εβδομάδα ‘θα μου στέλνεις βίντεο με το παιδί, πώς είστε, τι είστε, να βλέπει ο κόσμος, φωτογραφίες και τα συναφή’. Έγινε ένα μήνα, μαζεύτηκαν αυτά τα 42.000€. Μέσα Οκτωβρίου διέκοψαν τον έρανο γιατί μου λέει ‘δεν μαζέψαμε γρήγορα τα λεφτά’. Περίμενε σε ένα μήνα να μαζευτούν τα 95.000€ και λέει ‘Εμείς κάνουμε γρήγορα τις δουλειές μας. Δεν είναι καλό για το όνομα του σωματείου ότι δεν προχωράει γρήγορα η εισροή χρημάτων στο προϋπολογισθέν ποσό και επειδή έχουμε καλό όνομα, τον κόβω’. Εμφάνισε μία πλασματική κατάσταση από τράπεζα. Πώς τα κατάφερε, αυτός ξέρει, ότι ένας ιδιώτης δωρητής συμπλήρωσε 50.000€ φαινόταν η κατάθεση κανονικά. Τα 50.000€ ήταν ψεύτικα, απλώς για να δείξει στον κόσμο ότι εμείς συγκεντρώσαμε το ποσό».

Και συνεχίζει:

«Του λέω ‘γιατί τον σταματάς (τον έρανο);’. Άρχισε τις απειλές. Μου λέει ‘Μην μου λες τι θα κάνω’. Έφαγα απειλή ‘Βούλωσέ το, μην πεις τίποτα πουθενά γιατί θα επιστρέψω τα λεφτά και θα σε πάω στον εισαγγελέα γιατί έμπλεξες’ μου λέει. Του έστελνα μηνύματα μέχρι τον Ιούνιο του 23 και δεν απαντούσε επί τρεις τέσσερις μήνες μου μιλούσε μία φορά στο τρίμηνο δίμηνο λέει ‘θα σου πω,θα σου πω, κάνε υπομονή, θα σου πω’ και στο τέλος δεν θα ξαναμίλησα, δεν μου έστειλε ούτε μηνύματα ούτε απαντούσε στα τηλέφωνα. Στα μηνύματα δεν απαντούσε ήταν πολύ προσεκτικός δεν πήραμε μία. Ούτε ένα ευρώ. Μου είπαν ότι τα 45 χιλιάρικα λόγω του ότι δεν είχαμε τα δικαιολογητικά εμείς, μπλοκαρίστηκαν από την τράπεζα. Λέω ‘θα ψάξω εγώ σαν πατέρας να βρω κάτι άλλο ρε παιδί μου, μία διέξοδο’ γιατί ήθελαν δικαιολογητικά από μία κλινική. Άκουγα κάτι για την Μόσχα να βρω κάποιους, κάτι. ‘Όχι’ λέει ‘ξέχασέ το, μπλοκαρίστηκαν τα λεφτά και δεν μπορούμε να τα πάρουμε’. Υπόψιν τα λεφτά έμπαιναν στον προσωπικό του λογαριασμό. Η Παιδική Χαρά είχε λογαριασμό, ο οποίος ήταν ο προσωπικός του στην ….».

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