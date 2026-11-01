«Έκαναν το παιδί μου ΑΤΜ»: Συγκλονίζει μητέρα που έπεσε θύμα του κυκλώματος της απάτης ΜΚΟ

«Μου είπαν ότι είναι μια σελίδα που βοηθά τα παιδιά που είναι άρρωστα»

Δημήτρης Δρίζος

«Έκαναν το παιδί μου ΑΤΜ»: Συγκλονίζει μητέρα που έπεσε θύμα του κυκλώματος της απάτης ΜΚΟ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Μητέρα 12χρονου παιδιού με λευχαιμία καταγγέλλει εκμετάλλευση από ΜΚΟ που συγκέντρωνε χρήματα χρησιμοποιώντας φωτογραφίες και στοιχεία ασθενών παιδιών.
  • Η ΜΚΟ δημοσίευε ιστορίες και φωτογραφίες ασθενών παιδιών στα social media για να ευαισθητοποιήσει το κοινό και να συλλέξει χρήματα.
  • Μόνο ένα μικρό ποσοστό των χρημάτων που συγκεντρώνονταν κατέληγε στα παιδιά, ενώ το κύκλωμα αποκόμιζε κέρδη από τον πόνο των οικογενειών.
  • Η μητέρα ένιωσε προδοσία και εκμετάλλευση λόγω της έκθεσης των προσωπικών δεδομένων του παιδιού της στο διαδίκτυο για οικονομικό όφελος.
  • Η καταγγελία αποκαλύπτει τη δράση οργανωμένου κυκλώματος που εκμεταλλεύεται οικογένειες με άρρωστα παιδιά σε κρίσιμες καταστάσεις.
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Προδοσία και εκμετάλλευση. Αυτά είναι τα συναισθήματα που κυριαρχούν στη μητέρα ενός 12χρονου αγοριού που πάσχει από λευχαιμία και περιγράφει στο ThessPost.gr πώς η ασθένεια του παιδιού της, μετατράπηκε σε ένα ακόμη…«ΑΤΜ» του οργανωμένου δικτύου που «θησαύριζε», πατώντας στον πόνο των οικογενειών, αλλά και στην ευαισθησία του κόσμου.

Όλα ξεκίνησαν πριν από μερικούς μήνες, όταν η μητέρα, η οποία αποκαλύπτει στο ThessPost.gr τον τρόπο δράσης του κυκλώματος, έμαθε για τη ΜΚΟ από συζητήσεις που «κυκλοφορούσαν» στους διαδρόμους των παιδιατρικών κλινικών. Εκεί όπου τα παιδιά δίνουν μάχη απέναντι σε σοβαρές ασθένειες ενώ οι γονείς σε απόγνωση, προσπαθούν να βρουν τρόπο να ανταπεξέλθουν στο κόστος των θεραπειών αλλά και στο κόστος διαβίωσης.

«Μου είπαν ότι είναι μια σελίδα που βοηθά τα παιδιά που είναι άρρωστα»

Όπως περιγράφει η μητέρα, άκουσε πρώτη φορά για την ΜΚΟ από μητέρες στην κλινική όπου νοσηλευόταν ο γιος της, με λευχαιμία. «Ήμουν στο νοσοκομείο και μιλούσα με μητέρες που είχαν άρρωστα παιδιά μέσα. Δυσκολευόμουν πάρα πολύ και προσευχόμουν, όχι μόνο για το παιδί μου. Και άκουσα ότι η ….. βοηθάει. Και ρώτησα, Τι είναι αυτό ……..; Και μου είπαν ότι είναι μια σελίδα που βοηθά τα παιδιά που είναι άρρωστα και είπα, πώς μπορώ κι εγώ; Και εγώ θέλω βοήθεια, εάν υπάρχει περίπτωση να βοηθήσουν κι εμένα».

«Είσαι έτοιμη; Ξέρεις ότι θα βάλουμε φωτογραφίες από το παιδί;»

Μέσω των γονέων λοιπόν, εξηγεί πως ήρθε σε επικοινωνία με την 35χρονη η οποία φέρεται να είναι ένα από τα ηγετικά στελέχη του κυκλώματος και έχει συλληφθεί, η οποία την ενημέρωσε ότι θα δημοσιευτούν φωτογραφίες του παιδιού της, αλλά και στοιχεία για την ασθένειά του, στα social media. «Με ρώτησε, ‘’είσαι εντάξει να βάλουμε φωτογραφίες του παιδιού; Είσαι έτοιμη; ξέρεις ότι θα βάλουμε το παιδί;’’ κι εγώ είπα ναι. Μου μάζεψαν ένα μεγάλο ποσό και μου έβαλαν μια κάρτα Flex One στο κινητό που μπορούσα να πληρώνω, να ψωνίζω για το παιδί, να πάρω ρούχα, φαΐ, ό,τι είχα ανάγκη», περιγράφει, λέγοντας πως δεν γνωρίζει πόσα ήταν συνολικά τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν για το παιδί της.

Πώς οι φωτογραφίες άρρωστων παιδιών γέμιζαν τους λογαριασμούς τους

Η μαρτυρία της μητέρας στο ThessPost.gr, επιβεβαιώνει ότι ο ΜΚΟ δημοσίευε ιστορίες άρρωστων παιδιών στα social media συνοδευόμενες από φωτογραφίες αλλά και διαβεβαιώσεις για «απόλυτη διαφάνεια». Σκοπός, να ευαισθητοποιήσει πολίτες να δώσουν το υστέρημά τους, πεπεισμένοι πως έκαναν μια καλή πράξη. Στην πραγματικότητα, μόνο ένα μικρό μέρος των χρημάτων που μαζεύονταν για κάθε παιδί, κατέληγε εν τέλει σε αυτό.

Η ίδια μετά τις αποκαλύψεις αισθάνεται, όπως λέει, προδοσία και εκμετάλλευση καθώς όλα τα στοιχεία του παιδιού της εκτέθηκαν στο διαδίκτυο, ώστε να αποκομιστούν χρήματα με σκοπό το κέρδος. «Μακάρι να μην έχει κανείς ανάγκη από τέτοια λεφτά, από τέτοια αρρώστια. Όλα τα παιδιά να είναι καλά. Εάν το έχουν κάνει αυτό, είναι κρίμα. Γιατί έχουμε άρρωστα παιδιά.. και βάλαμε τα παιδιά μας μέσα, να τα κοιτάει ο κόσμος. Βάλαμε φωτογραφίες, βάλαμε πόσων χρονών είναι, τι ασθένειες έχουν. Από ανάγκη το κάναμε αυτό. Και είναι κρίμα», καταλήγει.

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