«Είμαι σε σοκ» - Η αντίδραση του Νίκου Οικονομόπουλου για τις απάτες της ΜΚΟ και τη δωρεά που έκανε

Snapshot Ο Νίκος Οικονομόπουλος είχε δωρίσει χρήματα σε ΜΚΟ που φέρεται να εξαπατούσε πολίτες συγκεντρώνοντας παράνομα χρήματα για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η ΜΚΟ λειτουργούσε χωρίς άδεια και συγκέντρωσε περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων μόνο 1 εκατομμύριο διατέθηκε στις οικογένειες που επικαλούνταν.

Μέρος των χρημάτων φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την αλλοίωση αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων και τη χρηματοδότηση αθλητικού σωματείου.

Έξι άτομα συνελήφθησαν για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος δήλωσε σοκαρισμένος από τις αποκαλύψεις και απουσιάζει στην Αυστραλία. Snapshot powered by AI

Σοκαρισμένος από τις αποκαλύψεις για την υπόθεση της ΜΚΟ που φέρεται να συγκέντρωνε παράνομα χρήματα εμφανίζεται ο Νίκος Οικονομόπουλος. Ο τραγουδιστής είχε πραγματοποιήσει δωρεά προς την οργάνωση, ενώ η συγκεκριμένη κίνησή του είχε γίνει γνωστή μέσα από φωτογραφία που είχε δημοσιεύσει η ίδια η ΜΚΟ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την αντίδρασή του μετέφερε η Μαρία Αντωνά, η οποία αποκάλυψε στην εκπομπή του MEGA ότι επικοινώνησε μαζί του μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης. Όπως ανέφερε, ο Νίκος Οικονομόπουλος βρίσκεται αυτή την περίοδο στην Αυστραλία και δεν είχε ιδέα για όσα είχαν αποκαλυφθεί.

«Είμαι σε σοκ», της είπε, εμφανώς συγκλονισμένος από τις εξελίξεις και την εμπλοκή της οργάνωσης στην υπόθεση εξαπάτησης.

Η απάτη με τις δωρεές και τα εκατομμύρια ευρώ

Σημαντικές διαστάσεις έχει λάβει η υπόθεση της συγκεκριμένης ΜΚΟ, για την οποία η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη έξι ατόμων, που φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση.

Όπως ανακοίνωσε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤnews, η οργάνωση φέρεται να συγκέντρωνε χρήματα από πολίτες, επικαλούμενη την ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης οικογενειών με παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η ΜΚΟ φέρεται να λειτουργούσε χωρίς την απαραίτητη άδεια για τη διενέργεια εράνων.

Το συνολικό ποσό που εκτιμάται ότι συγκεντρώθηκε αγγίζει τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, περίπου 1 εκατομμύριο φέρεται να διατέθηκε στις οικογένειες για τις οποίες πραγματοποιούνταν οι εκκλήσεις οικονομικής βοήθειας, ενώ τα υπόλοιπα χρήματα φέρονται να κατέληξαν ως παράνομο οικονομικό όφελος στα μέλη της οργάνωσης.

Πού φέρεται να κατέληγαν τα χρήματα

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ., μέρος των χρημάτων που φέρεται να συγκεντρώθηκαν παράνομα χρησιμοποιήθηκε για την αλλοίωση αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων, τόσο σε ερασιτεχνικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Επιπλέον, ποσά φέρονται να διοχετεύθηκαν για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένου αθλητικού σωματείου, με τις αρχές να διερευνούν τις οικονομικές διαδρομές και τις διασυνδέσεις της οργάνωσης.

Οι έξι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για την πλήρη αποτύπωση της δράσης της ΜΚΟ και τον εντοπισμό όλων των εμπλεκομένων.

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