Απάτη με ΜΚΟ: Μπλόκαραν το λογαριασμό μητέρας παιδιού με καρκίνο - Πώς την ξεγέλασαν

Snapshot Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που αποσπούσε παράνομα χρήματα από δωρεές για παιδιά με σοβαρές ασθένειες μέσω ΜΚΟ.

Η οργάνωση απενεργοποίησε τραπεζικό λογαριασμό μητέρας παιδιού με καρκίνο, υποβάλλοντας ψευδή καταγγελία για απάτη.

Συνελήφθησαν 6 μέλη της οργάνωσης, η οποία διαρθρωνόταν σε δύο υποομάδες και χρησιμοποίησε μέρος των εσόδων για αλλοίωση αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται σε περίπου 2,8 εκατομμύρια ευρώ.

Σε βάρος των μελών σχηματίστηκε δικογραφία για κακουργηματικές πράξεις όπως απάτη, υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Snapshot powered by AI

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για την εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσαν οι Αρχές και η οποία αποσπούσε παράνομα χρήματα από δωρεές για παιδιά με σοβαρές ασθένειες μέσω ΜΚΟ.

Ενδεικτική είναι περίπτωση κατά την οποία τα μέλη της οργάνωσης, με διάφορες μεθοδεύσεις, προκάλεσαν την απενεργοποίηση τραπεζικού λογαριασμού μητέρας παιδιού που έπασχε από καρκίνο, η οποία είχε επιλέξει να συγκεντρώσει δωρεές ανεξάρτητα από το σωματείο.

Συγκεκριμένα, αφού προέβησαν σε κατάθεση χρηματικού ποσού στον λογαριασμό της, υπέβαλαν καταγγελία προς το τραπεζικό ίδρυμα για απάτη και, στη συνέχεια, προσφέρθηκαν να τη βοηθήσουν, με απώτερο σκοπό να την κατευθύνουν εκ νέου στη διενέργεια ερανικής δράσης μέσω του σωματείου.

Το χρονικό

Όπως αναφέρει η Ελληνική Αστυνομία, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν, μέσω σωματείου Μ.Κ.Ο., στην κατ’ επάγγελμα τέλεση κακουργηματικών απατών σε βάρος πολιτών-δωρητών και υπεξαιρέσεων σε βάρος ωφελούμενων ερανικών δράσεων

Επιπλέον, μέρος των παράνομων εσόδων φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την αλλοίωση αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων

Συνελήφθησαν 6 μέλη της οργάνωσης, η οποία διαρθρωνόταν σε δυο υποομάδες. Κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φορητά μέσα αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων, τσάντες και πορτοφόλια επώνυμων οίκων μόδας, ρολόγια επώνυμων εταιρειών και 18.330 ευρώ

Από την έως τώρα οικονομική έρευνα και την εξέταση γονέων 34 ωφελούμενων παιδιών, το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται σε περίπου -2.829.516- ευρώ.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη, κακουργηματική υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράβαση της νομοθεσίας για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό, σε συνδυασμό με δωροδοκία και δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα.

Προηγήθηκε καταγγελία σχετικά με τη διαφάνεια της λειτουργίας του σωματείου ενώ, στο πλαίσιο εισαγγελικής παραγγελίας, ακολούθησε εμπεριστατωμένη αστυνομική και οικονομική έρευνα του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων.

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