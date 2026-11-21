Snapshot Σεισμική δόνηση 6,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στο κεντρικό Περού με επίκεντρο 30 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Χουνίν και εστιακό βάθος 129 χιλιομέτρων.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε μεγάλο τμήμα του Περού, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Λίμα, καθώς και στη γειτονική Κολομβία.

Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή σοβαρές υλικές ζημιές μέχρι στιγμής.

Το μεγάλο εστιακό βάθος εξηγεί την ευρεία γεωγραφική έκταση στην οποία έγινε αντιληπτός ο σεισμός.

Σε περιοχές της Κολομβίας, όπως η Μπογκοτά, ενεργοποιήθηκαν συναγερμοί και πραγματοποιήθηκαν προληπτικές εκκενώσεις. Snapshot powered by AI

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε το κεντρικό Περού το βράδυ της Παρασκευής, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους. Η δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλο τμήμα της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Λίμα, ενώ αναφορές θέλουν να έγινε αντιληπτή μέχρι και τη γειτονική Κολομβία. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με το Γεωφυσικό Ινστιτούτο του Περού (IGP), ο σεισμός καταγράφηκε στις 19:09 τοπική ώρα της Παρασκευής (02:09 τα ξημερώματα του Σαββάτου 21/11, ώρα Ελλάδας). Το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 30 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Χουνίν, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 129 χιλιόμετρα. Στην περιοχή του Χουνίν, η ένταση έφτασε τον βαθμό V της τροποποιημένης κλίμακας Μερκάλι.

Η δόνηση έγινε αισθητή τόσο στη Λίμα όσο και στη γειτονική περιοχή Καγιάο. Όπως μετέδωσε το Reuters, αρκετοί κάτοικοι της πρωτεύουσας εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και βγήκαν στους δρόμους. Ο επικεφαλής του Γεωφυσικού Ινστιτούτου του Περού, Ερνάντο Ταβέρα, εξήγησε πως το μεγάλο εστιακό βάθος ήταν ο λόγος που ο σεισμός έγινε αντιληπτός σε τόσο μεγάλη γεωγραφική έκταση.

Την ίδια ώρα, δημοσιεύματα από την Κολομβία αναφέρουν ότι το κούνημα έγινε αισθητό σε διάφορες περιοχές της χώρας, φτάνοντας ακόμη και στην πρωτεύουσα Μπογκοτά. Σε ορισμένα κτίρια ενεργοποιήθηκαν συναγερμοί και αρκετοί πολίτες προχώρησαν σε προληπτικές εκκενώσεις.

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