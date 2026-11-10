Πέρου: Εκλογή δημάρχου με ρίψη νομίσματος - Ισόπαλοι με 671 ψήφους οι υποψήφιοι, το άφησαν στην τύχη

Snapshot Στις δημοτικές εκλογές στην Conima του Περού, δύο υποψήφιοι δήμαρχοι ισοψήφησαν με 671 ψήφους ο καθένας.

Η νίκη καθορίστηκε με νόμιμη ρίψη νομίσματος, όπως προβλέπει ο περουβιανός εκλογικός νόμος σε περίπτωση ισοψηφίας.

Ο Rubén Quispe Capajaña κέρδισε μετά τη ρίψη νομίσματος, που έγινε δημόσια από την Ειδική Εκλογική Επιτροπή.

Η διαδικασία τυποποιήθηκε το 2026 με τη χρήση νομίσματος ενός sol για διασφάλιση δικαιοσύνης και διαφάνειας.

Ο ηττημένος υποψήφιος ζήτησε εκλογικές μεταρρυθμίσεις για την εισαγωγή δεύτερου γύρου σε περιπτώσεις ισοψηφίας. Snapshot powered by AI

Μία ισοψηφία δύο υποψηφίων δημάρχων στις δημοτικές εκλογές της 4ης Οκτωβρίου, στο Περού λύθηκε με τη ρίψη νομίσματος, μία ασυνήθιστη, αλλά όπως επισημαίνουν τοπικά δημοσιεύματα νομικά αναγνωρισμένη μέθοδος για να καθοριστεί ο νικητής.

Η ασυνήθιστη αυτή εκλογή έγινε στην Conima, μια μικρή περιοχή στα υψίπεδα των Άνδεων του Περού κοντά στη λίμνη Τιτικάκα, όπως ανέφερε το AFP.

Η ρίψη του νομίσματος τελικά ευνόησε τον Rubén Quispe Capajaña του κόμματος Somos Perú, ο οποίος φαίνεται πως είχε την τύχη με το μέρος του, έναντι του αντιπάλου του Salomino Mamani Quispe του País Para Todos.

Peru elects mayor by flipping a coin In municipal elections in the small Peruvian town of Conima, two candidates received exactly the same number of votes — 671 each. A regular vote count could not determine the winner, so the outcome was decided by drawing lots. Under local law, tied elections are settled by a draw. In 2026, electoral authorities introduced a standard method for resolving such ties: flipping a one-sol coin. — NEXTA (@nexta_tv) November 9, 2026

Τα επίσημα αποτελέσματα από το Εθνικό Γραφείο Εκλογικών Διαδικασιών του Περού (ONPE) έδειξαν ότι και οι δύο εξασφάλισαν το 27.739%ό των έγκυρων ψήφων, δημιουργώντας μια ακριβή ισοπαλία.

Με κανέναν υποψήφιο να μην προηγείται, η Ειδική Εκλογική Επιτροπή (JEE) του Huancané διοργάνωσε δημόσια κλήρωση στις 4 Νοεμβρίου για να καθορίσει τον νικητή.

Ένας εκλογικός αξιωματούχος πέταξε ένα νόμισμα στον αέρα, με το αποτέλεσμα να ευνοεί τον Quispe, ο οποίος είχε επιλέξει την πίσω όψη.

Μιλώντας μετά τη νίκη του, ο Quispe εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για το απροσδόκητο αποτέλεσμα.

«Πάντα ήθελα να κερδίσω και ο Θεός το αποφάσισε», είπε στους δημοσιογράφους.

Σαφής ο εκλογικός νόμος

Η διαδικασία δεν ήταν μια αυτοσχέδια λύση, αλλά ένας μηχανισμός που επιτρέπεται ρητά από την περουβιανή εκλογική νομοθεσία.

Σύμφωνα με το άρθρο περί δημοτικών εκλογών του Περού, η ισοπαλία μεταξύ των υποψηφίων που λαμβάνουν ίσο αριθμό ψήφων πρέπει να επιλυθεί με κλήρωση.

Τέτοιες κληρώσεις περιελάμβαναν στο παρελθόν τη ρίψη νομισμάτων ή το τράβηγμα μπάλας με σύμβολα πολιτικών κομμάτων.

Για τις δημοτικές εκλογές του 2026, ωστόσο, η Επιτροπή Εθνικών Εκλογών του Περού εξέδωσε Συμφωνία Ολομέλειας με ημερομηνία 28 Οκτωβρίου, τυποποιώντας τη διαδικασία και απαιτώντας από τις εκλογικές επιτροπές να χρησιμοποιούν ένα νόμισμα ενός sol για να διασφαλιστεί η σαφήνεια και η δικαιοσύνη.

Παρά το γεγονός ότι αναγνώρισε ότι η μέθοδος ήταν νόμιμη, ο ηττημένος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με το περουβιανό πρακτορείο ειδήσεων Andina, ζήτησε εκλογικές μεταρρυθμίσεις που επιτρέπουν έναν δεύτερο γύρο ψηφοφορίας σε ισόπαλες αναμετρήσεις αντί να καθοριστεί ο νικητής τυχαία.

Η Conima, που βρίσκεται περίπου 3.860 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, έχει περίπου 3.500 κατοίκους.