Snapshot Ο Εμανουέλ Μακρόν καταγγέλλει «επιθετική ατζέντα» της Ρωσίας στο ευρωπαϊκό έδαφος μετά από σειρά σοβαρών περιστατικών στην Πολωνία και τη Δανία.

Η Ρωσία κλιμακώνει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας και προκαλεί απομόνωση και ενίσχυση της ευρωπαϊκής ενότητας.

Η Γαλλία εκφράζει αλληλεγγύη προς Πολωνία και Δανία για επιθέσεις και απόπειρα δολοφονίας που αποδίδονται στη Ρωσία.

Η Εσθονία έκλεισε τα σύνορά της με τη Ρωσία μετά από απόπειρα εμπρησμού που σχεδιάστηκε από τη ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών GRU.

Η πρόεδρος της Μολδαβίας ενημέρωσε για συνεχείς παραβιάσεις του εναέριου χώρου της από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Snapshot powered by AI

Μια «επιθετική ατζέντα» της Ρωσίας στο «ευρωπαϊκό έδαφος» κατήγγειλε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, κάνοντας λόγο για ένα «ανεύθυνο στοίχημα που το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να την απομονώσει περισσότερο», έπειτα από μια σειρά «σοβαρών περιστατικών», κυρίως στην Πολωνία και τη Δανία.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Μακρόν υπογράμμισε ότι τα «σοβαρά περιστατικά» που σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο «δείχνουν μια νέα επιθετικότητα εκ μέρους της Ρωσίας».

«Κλιμακώνοντας τον επιθετικό πόλεμό της κατά της Ουκρανίας και συνεχίζοντας επίσης μια επιθετική ατζέντα στο ευρωπαϊκό έδαφος, η Ρωσία βάζει ένα ανεύθυνο στοίχημα που το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να την απομονώσει περισσότερο και να ενισχύσει την ενότητα των Ευρωπαίων, και όλων όσοι θέλουν να εργαστούν για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ήπειρό μας», έγραψε.

Αλληλεγγύη σε Πολωνία και Δανία – Οι εξελίξεις σε Εσθονία και Μολδαβία

Ο Γάλλος πρόεδρος εξέφρασε την «αλληλεγγύη» του προς την Πολωνία, όπου «δύο ρωσικοί πύραυλοι και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος» έπεσαν σήμερα σε μικρή απόσταση από τα ουκρανικά σύνορα, χωρίς να προκαλέσουν θύματα. Παράλληλα, διατύπωσε τη «στήριξη της Γαλλίας στη Δανία», η οποία κατηγορεί τη Μόσχα ότι υποκίνησε την απόπειρα δολοφονίας ενός Ουκρανού ράπερ στο έδαφός της.

Ο Μακρόν αναφέρθηκε επίσης στην Εσθονία, σημειώνοντας ότι έλαβε «την απόφαση να σταματήσει την οδική διέλευση από τα σύνορά της με τη Ρωσία». Το Ταλίν αποφάσισε να κλείσει πλήρως τα σύνορά του με τη Ρωσία, αφότου απέτρεψε την τελευταία στιγμή απόπειρα εμπρησμού σε εργοστάσιο μη επανδρωμένων αεροσκαφών, η οποία – σύμφωνα με τις εσθονικές αρχές – είχε σχεδιαστεί από τη ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών GRU.

Τέλος, ο Γάλλος πρόεδρος πρόσθεσε ότι την Πέμπτη, στη σύνοδο των συμμάχων της Ουκρανίας στο Βερολίνο, η πρόεδρος της Μολδαβίας Μάγια Σάντου «μας ενημέρωσε για συνεχείς παραβιάσεις από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον μολδαβικό εναέριο χώρο».

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